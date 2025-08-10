SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Petro cuestiona recompensa de EE.UU. por Maduro y señala que operación militar en Venezuela sin apoyo regional sería “agresión”

“Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia", aseguró el mandatario colombiano.

 

El presidente colombiano, Gustavo Petro, advirtió este domingo que cualquier acción militar contra Venezuela sin el respaldo de “países hermanos” constituiría una agresión contra América Latina y el Caribe.

La declaración ocurre en medio de la tensión generada por la recompensa de hasta US$50 millones que Estados Unidos ofrece por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro.

Colombia y Venezuela son el mismo pueblo, la misma bandera, la misma historia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe”, señaló el mandatario en su cuenta de X, en un mensaje en el que aseguró que su instrucción fue transmitida como comandante de las Fuerzas Armadas.

En la misma publicación, Petro compartió un pronunciamiento del Ejército Bolivariano de Venezuela contra Estados Unidos y la fiscal general de ese país, Pam Bondi, quien anunció el jueves la millonaria recompensa para quienes entreguen información sobre Maduro.

El sábado, el presidente colombiano ya había defendido su relación con Caracas, afirmando que ha recibido apoyo del mandatario venezolano y de su ministro de Defensa, Vladimir Padrino, “para derrotar los grupos narcotraficantes” en la frontera común.

Colombia y Venezuela comparten 2.219 kilómetros de frontera, marcada por la presencia de disidencias de las FARC, el ELN y otros grupos armados que controlan rutas del narcotráfico, pasos irregulares y redes de tráfico de personas.

Petro sostuvo además que no cree que la solución a la crisis venezolana pase por “poner dinero para matar o capturar líderes políticos”, en referencia directa a la oferta de Washington.

La postura del mandatario colombiano fue criticada por la presidenta de la Cámara Colombo Americana (AmCham Colombia), María Claudia Lacouture, quien acusó a Petro de confundir la hermandad entre pueblos con la “complicidad con una dictadura”.

“Decir que cualquier operación en Venezuela es agresión a Colombia no es diplomacia: es volcar al país y a sus Fuerzas a defender a un dictador y a un delincuente. Defender a los pueblos hermanos no es blindar dictadores”, señaló Lacouture.

Machado agradece a Trump por aumentar presión contra Maduro

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, valoró la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de elevar a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro.

En una entrevista con Fox News, Machado destacó la “firme y valiente decisión de desmantelar la empresa criminal que se ha apoderado” de Venezuela, refiriéndose al régimen venezolano como un “jefe de una empresa criminal que abarca el crimen organizado, carteles de la droga y terrorismo”. Señaló además la conexión del gobierno con grupos como el Cartel de los Soles, Tren de Aragua y el régimen iraní.

Machado responsabilizó a Maduro por la crisis humanitaria, la migración masiva y el deterioro social, y afirmó que estas estructuras criminales han convertido a Venezuela en un “satélite del régimen iraní” que desestabiliza la región.

Más sobre:Gustavo PetroColombiaNicolás MaduroVenezuela

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Indagan homicidio con arma de fuego en La Granja: víctima iba de copiloto en un vehículo

Bolivia: Evo Morales dice que Luis Arce planea fugarse a Venezuela tras las elecciones

Periodista palestino Anas al-Sharif, de la cadena Al Jazeera, muere en ataque israelí en la ciudad de Gaza

Reapertura parcial de mina El Teniente: Codelco reporta que 2.480 trabajadores ya volvieron a sus funciones

Ocho muertos y dos heridos tras ataque armado a las afueras de una discoteca en Ecuador

Pescador queda en prisión preventiva por homicidio frustrado en contra de carabinero e incendio en San Javier

Lo más leído

1.
“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

“No lo sé”: la incomodidad de Aníbal Mosa tras reunión entre la Garra Blanca, Jorge Almirón y el plantel de Colo Colo

2.
5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

5 hábitos para mejorar la memoria, según la neurociencia

3.
El minero que sobrevivió al derrumbe de El Teniente

El minero que sobrevivió al derrumbe de El Teniente

4.
Temblor hoy, domingo 10 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 10 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

5.
Piñera en jaque: El relato no contado de su segunda administración

Piñera en jaque: El relato no contado de su segunda administración

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Las dramáticas imágenes que dejó un potente terremoto en Turquía

Las dramáticas imágenes que dejó un potente terremoto en Turquía

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Científicos dan un esperanzador paso para una vacuna universal contra el cáncer

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Encuesta Descifra: ¿Qué tan competitivas son las candidaturas de MEO y Parisi? 

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Así fue el show subido de tono en un evento del Día del Niño que causó polémica en Temuco

Servicios

Declaran alerta temprana preventiva para Los Ríos: se esperan entre 40 y 70 mm de precipitaciones e isoterma cero alta

Declaran alerta temprana preventiva para Los Ríos: se esperan entre 40 y 70 mm de precipitaciones e isoterma cero alta

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Everton vs. Colo Colo por TV y streaming

Temblor hoy, domingo 10 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, domingo 10 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Indagan homicidio con arma de fuego en La Granja: víctima iba de copiloto en un vehículo
Chile

Indagan homicidio con arma de fuego en La Granja: víctima iba de copiloto en un vehículo

Reapertura parcial de mina El Teniente: Codelco reporta que 2.480 trabajadores ya volvieron a sus funciones

Declaran alerta temprana preventiva para Los Ríos: se esperan entre 40 y 70 mm de precipitaciones e isoterma cero alta

Automatizar: Una lección que deja el accidente de El Teniente para los proyectos de Codelco
Negocios

Automatizar: Una lección que deja el accidente de El Teniente para los proyectos de Codelco

Diego Hernández: “Lo peor sería una paralización prolongada”

Héroes

Así es la oniomanía, la adicción silenciosa a las compras compulsivas
Tendencias

Así es la oniomanía, la adicción silenciosa a las compras compulsivas

Cómo deberías preparar las papas para que sean un alimento saludable

¿Para qué sirve un zoom con inteligencia artificial?

Cuatro chilenas avanzan en la qualy del primer W15 en el Parque Estadio Nacional
El Deportivo

Cuatro chilenas avanzan en la qualy del primer W15 en el Parque Estadio Nacional

El incendiario reclamo de Arturo Vidal al árbitro Felipe González

No hay cómo bajar a Coquimbo: el líder del campeonato gana en El Salvador y reafirma una campaña histórica

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Confusiones y certezas
Cultura y entretención

Confusiones y certezas

Arte, éxito y tragedia: los vertiginosos años de Matta en Nueva York

Verdades como puños: un relato de Irene Vallejo

Bolivia: Evo Morales dice que Luis Arce planea fugarse a Venezuela tras las elecciones
Mundo

Bolivia: Evo Morales dice que Luis Arce planea fugarse a Venezuela tras las elecciones

Periodista palestino Anas al-Sharif, de la cadena Al Jazeera, muere en ataque israelí en la ciudad de Gaza

Petro cuestiona recompensa de EE.UU. por Maduro y señala que operación militar en Venezuela sin apoyo regional sería “agresión”

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales
Paula

Regenerar, hidratar y proteger: el poder de los aceites naturales

“No estaba rota”: Florencia vivió 18 años sin saber que era autista

Niñez y actividad física: ¿cómo recuperar una infancia en movimiento?