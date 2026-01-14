SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    “Protector de pedófilos”: Captan gesto obsceno de Trump tras ser increpado por caso Epstein

    Un video difundido por medios estadounidenses muestra un tenso momento entre el mandatario y una persona que le gritó consignas relacionadas con el delincuente sexual, durante un recorrido industrial en Michigan, episodio que fue respaldado públicamente por la Casa Blanca.

    Por 
    Roberto Martínez
    Foto: AFP BRENDAN SMIALOWSKI

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, protagonizó un polémico incidente durante una visita a una planta de Ford en Michigan, luego de responder con un gesto obsceno y un insulto verbal a una persona que le gritó desde el piso de la fábrica.

    El hecho fue revelado por The Washington Post y confirmado posteriormente por el director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung.

    El medio publicó un video grabado con un teléfono celular que captó el momento en que el mandatario republicano, mientras recorría la planta de ensamblaje del Ford F-150 en la ciudad de Dearborn, levantó el dedo medio y articuló en dos ocasiones la expresión “váyase a la mierda” (“fuck you”) en dirección a un individuo que lo increpaba desde abajo. Tras el gesto, el mandatario continuó caminando y realizó un saludo con la mano.

    De acuerdo con el registro audiovisual, fuera de cuadro se escucha a una persona gritar “protector de pedófilos”, en una aparente alusión a la forma en que la administración Trump ha abordado la investigación federal contra el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

    “A un lunático que gritaba obscenidades en medio de un ataque de ira, el Presidente le dio una respuesta apropiada y sin ambigüedades”, afirmó Cheung en declaraciones entregadas a The Washington Post, defendiendo el actuar del mandatario.

    Pese a ello, no quedó claro si la persona que increpó a Trump era un trabajador de la planta.

    Desde la empresa automotriz, Ford no entregó comentarios inmediatos sobre el incidente. En la visita, el mandatario estuvo acompañado por Bill Ford, presidente ejecutivo de la compañía y nieto de Henry Ford, y por el director ejecutivo Jim Farley.

    El episodio ocurre en un contexto de críticas persistentes desde el Partido Demócrata y sectores del propio movimiento MAGA, debido a la postura del presidente de EE.UU. frente a la investigación de Epstein, la que Trump ha calificado reiteradamente como un “engaño”, pese a haber mantenido una relación social con el delincuente sexual, con quien compartió círculos sociales antes de romper vínculos a comienzos de la década del 2000.

    Si bien el jefe de Estado se opuso inicialmente a una legislación que exigía al Departamento de Justicia liberar los archivos del caso Epstein, posteriormente señaló que dejaría de bloquear la iniciativa al quedar en evidencia que los republicanos no contaban con los votos suficientes.

