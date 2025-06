Rusia culpa a EEUU de “abrir la caja de Pandora” con los ataques a Irán y advierte sobre riesgo de catástrofe mundial

Durante el Consejo de Seguridad de la ONU para abordar los bombardeos estadounidenses a instalaciones nucleares de Irán, el Representante Permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzya, reprochó duramente las acciones militares de EE.UU.

“Condenamos rotundamente estos hechos peligrosos, irresponsables y provocativos cometidos por los Estados Unidos contra la República Islámica de Irán, un Estado miembro soberano de las Naciones Unidas”, aseveró el representante.

Con este ataque, afirmó el diplomático ruso, “Washington de nuevo ha demostrado su total desprecio hacia la posición de la comunidad internacional y reafirmó que ante los intereses de sus socios israelíes está dispuesto no solo a cerrar los ojos ante el asesinato de decenas de miles de mujeres, niños y ancianos palestinos, sino también a poner en jaque la seguridad y el bienestar de toda la humanidad".

“Con esto Estados Unidos ha abierto la caja de Pandora porque nadie sabe qué nuevas catástrofes y sufrimientos esto va a acarrear", espetó.

Junto con mencionar que la nación dirigida por Donald Trump ha ignorado las advertencias del Organismo Internacional de Energía Atómica relativas a Irán, Nebenzya acusó que “Estados Unidos ha confirmado pues que para preservar su hegemonía mundial está dispuesto a cometer cualquier crimen y violación del derecho internacional".

Adicionalmente, reprochó que EE.UU. ha demostrado no tener interés en la diplomacia al no tomar en cuenta los ofrecimientos de Rusia para mediar con Irán. “Hoy de nuevo la delegación estadounidense pronunciará declaraciones cínicas en cuanto a la urgencia de volver a la mesa de negociaciones, como si no hubiera cometido ataques con bombas pesadas contra Irán”, añadió.

El embajador de Rusia ante la ONU Vasily Nebenzya.

En ese sentido, advirtió similitudes entre las recientes acciones de EE.UU. en Irán con las realizadas por ese país en 2003 con Irak. Asimismo, recordó que en marzo EE.UU. dijo no tener información sobre intentos de Teherán para desarrollar sus capacidades nucleares. “Se nos está pidiendo que creamos las fantasías de los Estados Unidos para causar sufrimiento para millones en el Medio Oriente, lo cual cimienta nuestra creencia de que la historia no les ha enseñado nada a nuestros colegas de los Estados Unidos", criticó.

“Lamentamos que algunos de ustedes hoy no pueden tener la valentía de decir la verdad y condenar las acciones de Washington. Me parece muy raro estar en este teatro tan absurdo. Un ejemplo de cinismo, un representante del Reino Unido pidiéndole a Irán que obre con mesura un país que fue víctima de un ataque no provocado, fue bombardeado, sus sitios nucleares fueron bombardeados, como si hubiera sido Irán en vez de Estados Unidos e Israel, los autores de la escalada de la situación", añadió.

Miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas escuchan a Rafael Grossi, Director General del Organismo Internacional de Energía Atómica, hablar por video durante una reunión sobre amenazas a la paz y la seguridad internacionales en la sede de las Naciones Unidas el 22 de junio de 2025 en la ciudad de Nueva York. MICHAEL M. SANTIAGO

Los bombardeos, dijo, atentan contra el Tratado de No Proliferación Nuclear suscrito por Estados Unidos. En esa línea, criticó que Israel no haya unido a ese acuerdo. “Es muy inusual que no dijo nada al OIEA sobre esta situación. No le pidió a Israel que suscribiera el TNP. Yo creo que es evidente que si no frenamos esta escalada, el Medio Oriente va a estar al portas de un conflicto a gran escala con consecuencias que no son previsibles para todo el sistema de seguridad internacional", sostuvo.

Hacia el final de su alocución solicitó al Consejo adoptar “una postura clara” respecto de este conflicto y advirtió: “Además, todo el mundo podría estar al borde de un ataque nuclear. Pedimos el cese inmediato de las acciones agresivas de Israel y los Estados Unidos, mesura de parte de todos los actores y que se vuelva internacional el proceso de negociación".