Chofer de micro denuncia que fue atacado tras nueva normativa de no abrir puerta trasera del bus para evitar evasión

“Buenos días señor gerente. Quiero hacer este video porque hoy día tuve esta incidencia en ruta”. Así comienza el video de un chofer de Red Bus en Tiktok, en donde denuncia que fue atacado tras la nueva normativa del Plan Antievasión del Ministerio de Transportes, el cual comenzará a regir el próximo lunes y que contempla multas a las empresas de transporte por abrir las puertas traseras de los buses para subir pasajeros.

“El primer día con la nueva determinación que tomó el señor ministro (de Transportes, Juan Carlos Muñoz) (...) un tipo me agredió porque le cerré la puerta de atrás. Yo no lo vi, apareció de repente por atrás y me pateó la máquina, yo ya había iniciado la marcha”, afirmó el chofer en el video.

Según explicó durante la grabación que el mismo hace, la persona, molesta al no poder subirse al transporte, lo siguió a la otra parada en un auto y le increpó por qué no había abierto la puerta, a lo cual el chofer dice que le indicó que no lo había visto.

Tras esto, el hombre aún enojado, le tiró una piedra, la cual rompió los vidrios de la máquina.

“El imbécil me mandó un piedrazo, atravesó las dos mamparas”, añadió, mostrando los daños al bus en el video.

“Jefe, esto es un precedente para lo que pueda venir de aquí en adelante. Gracias a dios no me dio el piedrazo, pero van a pasar cosas y más graves que esta”, continuó diciendo en la grabación. “Así que lo pongo de antemano que nos podamos reunir como trabajadores y como empresa para darle un corte inmediato a esto, porque el señor ministro lo dijo muy claro, los partes van a ser para la empresa y para los trabajadores, entonces es un tema que nos compete a todos”.

El no abrir las puertas traseras para que suban pasajeros es una nueva medida del Plan Antievasión anunciada el pasado 4 de julio y comenzará a regir este lunes. Los conductores que la infrinjan arriesgan que su empresa de transporte pague una multa que va desde las 6 UF ($216.000 aproximadamente) hasta las 30 UF ($1.080.000 aproximadamente).