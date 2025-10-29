Detienen a 15 estudiantes del INBA por desórdenes y lanzar bombas molotov a Carabineros

Un total de 15 estudiantes fueron detenidos durante la jornada del martes en el Instituto Nacional Barros Arana (INBA), luego de que un grupo de individuos provocara desórdenes y lanzara bombas molotov a Carabineros.

El fiscal Jorge Muñoz de la Fiscalía Centro Norte detalló que “un grupo no menor de aproximadamente 30 estudiantes estaban lanzando objetos contundentes y preparando elementos incendiarios, bombas molotov, las cuales estaban siendo arrojadas hacia personal policial que estaba en el exterior”.

Los detenidos corresponden a alumnos regulares del establecimiento y entre ellos se encontraba un alumno de tan sólo 13 años el cual fue entregado a sus padres.

Los hechos se registraron en horas de la mañana, cuando un grupo de alrededor de 30 estudiantes iniciaron los desmanes. Tras esto, es que los sujetos habrían huido al interior del establecimiento, para luego salir junto con el alumnado cuando se decretó la suspensión de la jornada escolar.

Cuando se retiraban, es que un grupo de alumnos que había sido visualizados previamente por Carabineros, se les realizó un control de identidad para determinar su participación den los hechos.

El mayor Jorge Zúñiga de la 3ra Comisaría de Carabineros, apuntó que “al observar que los mismos sujetos que habrían estado provocando los desordenes, salen del establecimiento, personal policial procede a la detención de estos sujetos por desórdenes”.

Es así como junto con el menor de 13 años, que fue informado como vulneración de derechos, fueron detenidos 13 hombres menores de edad y un hombre mayor de edad.

La Fiscalía de Pudahuel instruyó que tres de los menores detenidos quedaran a disposición del 1° Juzgado de Garantía Santiago, en tanto el resto de imputados quedaron a la espera de la citación.