SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Efecto Vivanco: senadores cargan contra supremos externos, restringen sus periodos y bloquean que presidan el máximo tribunal

    Los parlamentarios ingresaron indicaciones para la reforma a los nombramientos judiciales. Las enmiendas eliminan a los abogados externos a la judicatura y de prosperar arruinará los planes de la ministra Andrea Muñoz, quien sucederá en la presidencia de la Suprema cuando termine el periodo de la ministra Chevesich.

    Por 
    Juan Manuel Ojeda
     
    Tomás Gómez
    Comisión de Constitución del Senado. Foto: Aton Chile.

    La gran reforma a los nombramientos judiciales que el gobierno impulsa como respuesta al escándalo de corrupción que hundió al Poder Judicial en una severa crisis entró a la fase de discusión en particular en la Comisión de Constitución del Senado.

    Pese a que la presidenta de la instancia, la senadora Paulina Núñez (RN), ya anunció que esta reforma quedará como tarea para el próximo gobierno -quedan menos de dos semanas legislativas antes del receso- la semana pasada los senadores mostraron sus cartas al ingresar las indicaciones al mensaje del Ejecutivo.

    El mensaje del Ejecutivo, que ha sido impulsado por el ministro de Justicia, Jaime Gajardo (PC), implica un cambio radical en la judicatura ya que modifica el gobierno judicial, saca a las cortes de la selección de las ternas para los nombramientos de los jueces y suprime la superintendencia directiva, correccional y económica de la Corte Suprema que data desde 1833.

    La nueva presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich junto al Presidente Gabriel Boric y el ministro de Justicia, Jaime Gajardo.

    El principal cambio es que la reforma reemplaza el actual sistema de nombramientos que está centrado en procesos de selección hechos por la Corte Suprema o las cortes de apelaciones por uno en que los procesos de selección serán realizados por un Consejo de Nombramientos Judiciales.

    Sin embargo las enmiendas de los senadores van más allá y tras los hechos de corrupción que han golpeado al máximo tribunal tienen el objetivo de modificar las reglas que regulan a los ministros de la Suprema que corresponden a cupos externos de la judicatura.

    La composición de la Suprema es de 21 ministros de los cuales cinco cupos corresponden a abogados externos a la carrera judicial, es decir, que fueron designados en el máximo tribunal sin ser jueces. Uno de esos cupos era el que ocupaba la exministra Ángela Vivanco, quien actualmente está enfrentando un proceso judicial como imputada en la trama bielorrusa.

    A ella actualmente se suman la ministra Andrea Muñoz, los ministros Arturo Prado y Jean Pierre Matus, la ministra María Cristina Gajardo y el sucesor de Vivanco, el actual supremo Gonzalo Ruz.

    El senador más audaz fue Rafel Prohens (RN). El parlamentario ingresó una indicación que elimina los cinco cupos de supremos externos al establecer que “la Corte Suprema se compondrá de veintiún ministros, todos los cuales deberán provenir del Poder Judicial”. Junto con eso establece como requisito que los magistrados del máximo tribunal deberán acreditar “contar con a lo menos quince años de ejercicio jurisdiccional efectivo dentro del Poder Judicial”.

    Las senadoras Núñez y Carmen Gloria Aravena (independiente) también quieren meter mano en la regulación de los externos. Para eso proponen que sus cargos solo duren 10 años. Hoy no tienen limitación, salvo la edad de jubilación de 75 años.

    Pero en esa misma enmienda a su vez lanzan un inciso que es un dardo directo a la ministra Muñoz, la abogada externa a la judicatura más antigua de la Corte Suprema. La magistrada, si el pleno sigue respetando el orden de antigüedad, será la próxima presidenta del máximo tribunal después del periodo de la ministra Gloria Ana Chevesich.

    “Los ministros designados en su calidad de abogados extraños a la administración de justicia no podrán ejercer la presidencia de la Corte Suprema ni subrogar en dicha función”, se lee en esa indicación.

    Eso si las senadoras plantean, en un transitorio, que la restricción de los 10 años solo aplicará a ministros en el futuro una vez promulgada la ley “con excepción de la prohibición relativa al ejercicio de la presidencia de la Corte Suprema y a la subrogación en dicha función, la cual será aplicable a todos los ministros que ejerzan el cargo en la referida calidad, con independencia de la fecha de su nombramiento”.

    El que fue más agresivo en su indicación fue Prohens. El senador pretende que “los ministros de la Corte Suprema que, a la fecha de entrada en vigencia de esta reforma constitucional, no provengan del Poder Judicial, continuarán ejerciendo sus cargos hasta el término de un plazo máximo de cinco años contado desde dicha entrada en vigencia, o hasta que se produzca su cesación por alguna de las causales constitucionales o legales, si esta ocurriere con anterioridad”.

    El parlamentario quiere que esos cupos, cuando queden vacantes, solo puedan ser ocupados por “personas provenientes del Poder Judicial”.

    La senadora Núñez además ingresó una indicación para bloquear que quienes integran las quinas para ser supremo ejerzan como suplentes: “Los ministros suplentes de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones no podrán integrar ni actuar como miembros respectivos del tribunal superior de justicia en calidad de suplentes o cualquier otra forma de subrogación, desde el momento en que hayan sido incluidos en una terna o quina para proveer un cargo de ministro titular del mismo tribunal, y hasta que dicho proceso de nombramiento haya concluido íntegramente”.

    La integración del Consejo

    Un debate que todavía está pendiente es cuál será la integración del Consejo de Nombramientos Judiciales. Cuando los diputados despacharon el proyecto del primer trámite constitucional no hubo consenso sobre los integrantes, por lo que rechazaron esas normas y el proyecto llegó al Senado sin una propuesta clara en torno a este tema.

    La integración original del proyecto era un juez de la Corte Suprema, uno de corte de apelaciones y dos jueces de instancia del Poder Judicial. Estos cuatro serían elegidos por sorteo.

    Asimismo, el plan inicial era que además serían parte de esta nueva entidad un exdecano de alguna Facultad de Derecho elegido por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch), un abogado de conocida trayectoria elegido por 4/7 de la Cámara, previa terna del Consejo de Alta Dirección Pública, y otro abogado con las mismas características descritas anteriormente solo que elegido por 4/7 del Senado.

    Dado que la integración del consejo quedó en blanco -por el rechazo de los diputados- en las indicaciones de los senadores y del Ejecutivo vienen nuevas fórmulas para definir este tema.

    Las senadoras Núñez y Luz Ebensperger (UDI) coinciden en que el Consejo debe estar integrado por dos personas elegidas por la Corte Suprema, dos por la Corte de Apelaciones, dos por el Senado y uno por el Presidente.

    El senador Alfonso de Urresti (PS) propone una formación diferente: un ministro de la Corte Suprema, uno de la Corte de Apelaciones, un juez letrado del Poder Judicial y dos abogados con al menos veinte años ejerciendo elegidos por 2/3 del Senado.

    Esta última propuesta se alinea más con las indicaciones que presentó recientemente el Ejecutivo para el proyecto, aunque también presenta diferencias, sobre todo en lo que respecta a los representantes designados por el Cruch, quienes para el gobierno se debieran mantener en el consejo.

    Por otro lado, hay dos senadores de la comisión que no presentaron indicaciones: Luciano Cruz-Coke (Evópoli) y Pedro Araya (PPD). La opinión del senador Araya es más crítica sobre este proyecto. Tanto así que afirma que “no está de acuerdo con la figura del Consejo” y que no hay un acuerdo concreto en el Senado sobre esta futura entidad.

    Ahora, las indicaciones propuestas serán revisadas por la Comisión de Constitución. Mientras quedará por verse si el gobierno logrará dejar este proyecto con el segundo trámite finalizado o si la futura administración del presidente electo José Antonio Kast (republicano) deberá terminar el trámite en la sala.

    Más sobre:SenadoPoder JudicialBoricJaime GajardoCorte Suprema

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Boric sigue monitoreando incendios de Biobío y Ñuble, y advierte: “Las condiciones climáticas durante el día no serán buenas”

    Gobernador del Biobío detalla contactos con Boric y Kast por incendios: “Les pedí que no queremos ser un nuevo Valparaíso”

    Incendios en Ñuble y Biobío: autoridades aseguran que hay focos “controlados” y que condiciones climáticas no han variado

    Pedro Sánchez se traslada este lunes a Adamuz tras grave accidente ferroviario

    Al menos 39 fallecidos y 152 heridos por el descarrilamiento de dos trenes en España

    Remate de rentas vitalicias registró récord en 2025: 4Life se adjudicó más pensionados y Augustar los montos más altos

    Lo más leído

    1.
    Investigaciones en marcha: fiscal nacional dice que hay “hipótesis preliminares” sobre posible intencionalidad en incendios del centro sur

    Investigaciones en marcha: fiscal nacional dice que hay “hipótesis preliminares” sobre posible intencionalidad en incendios del centro sur

    2.
    Incendios en Ñuble y Biobío: autoridades aseguran que hay focos “controlados” y que condiciones climáticas no han variado

    Incendios en Ñuble y Biobío: autoridades aseguran que hay focos “controlados” y que condiciones climáticas no han variado

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    Ola de calor en Santiago y la zona central: las temperaturas máximas que se alcanzarán este fin de semana

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    ¿Es Donald Trump ahora un Premio Nobel de la Paz? Qué implica que María Corina Machado le haya regalado su medalla

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Verano caluroso: cómo enfriar tu casa o departamento si no tienes aire acondicionado

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Qué es la Ley de Insurrección de EEUU que Trump amenaza con invocar ante las protestas en Minnesota

    Servicios

    Temblor hoy, lunes 19 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 19 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Incendios forestales: revisa el listado de albergues en Ñuble y Biobío

    Toque de queda en algunas zonas del Biobío: qué implica la medida (y desde qué hora rige)

    Toque de queda en algunas zonas del Biobío: qué implica la medida (y desde qué hora rige)

    Boric sigue monitoreando incendios de Biobío y Ñuble, y advierte: “Las condiciones climáticas durante el día no serán buenas”
    Chile

    Boric sigue monitoreando incendios de Biobío y Ñuble, y advierte: “Las condiciones climáticas durante el día no serán buenas”

    Gobernador del Biobío detalla contactos con Boric y Kast por incendios: “Les pedí que no queremos ser un nuevo Valparaíso”

    Incendios en Ñuble y Biobío: autoridades aseguran que hay focos “controlados” y que condiciones climáticas no han variado

    Remate de rentas vitalicias registró récord en 2025: 4Life se adjudicó más pensionados y Augustar los montos más altos
    Negocios

    Remate de rentas vitalicias registró récord en 2025: 4Life se adjudicó más pensionados y Augustar los montos más altos

    Bolsas mundiales caen con fuerza tras amenaza de Trump de subir aranceles por Groenlandia

    ¿El Estado está reemplazando al mercado laboral?

    Qué se sabe del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad que dejó al menos 39 muertos en España
    Tendencias

    Qué se sabe del descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad que dejó al menos 39 muertos en España

    5 recomendaciones para evitar enfermarte del estómago durante un viaje, según especialistas

    “Podría evolucionar hacia algo más grave”: qué es el virus H9N2 y por qué preocupa a los científicos

    A fondo con Rigoberto Urán: “La necesidad no es una excusa para doparse”
    El Deportivo

    A fondo con Rigoberto Urán: “La necesidad no es una excusa para doparse”

    “Juan Tagle tiene capacidad para presidir la ANFP y mucho más”: las frases más destacadas de la entrevista a Pablo Milad

    Por extremo calor: tenista turca ayuda a recoge pelotas que se desmayó en pleno partido del Abierto de Australia

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026
    Finde

    Con la participación de Jaime Vadell y otras reconocidas figuras nacionales: así será La Florida es Teatro 2026

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 17 y 18 de enero

    Montañas, naturaleza y descanso a una hora de Santiago: las experiencias que ofrece Cascada de las Ánimas

    Ráfaga, las imitaciones de Felipe Parra y un evento solidario: así fue la última noche de Olmué 2026
    Cultura y entretención

    Ráfaga, las imitaciones de Felipe Parra y un evento solidario: así fue la última noche de Olmué 2026

    Una temporada “desquiciada”: todo lo que se sabe sobre el nuevo ciclo de Euphoria

    Américo canta a su amor, León Murillo divide al público y Gepe con todo: así fue la tercera noche de Olmué 2026

    Pedro Sánchez se traslada este lunes a Adamuz tras grave accidente ferroviario
    Mundo

    Pedro Sánchez se traslada este lunes a Adamuz tras grave accidente ferroviario

    Al menos 39 fallecidos y 152 heridos por el descarrilamiento de dos trenes en España

    “Siempre apoyó una solución pacífica”: El Vaticano reconoce haber negociado por el exilio de Maduro

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar
    Paula

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar

    Menú con calorías en los restaurantes: ¿control o cuidado?

    Hil Hernández, sobre Chiloé Fashion Green: “La isla es conocida por sus tradiciones, pero hoy también es un espacio de innovación”