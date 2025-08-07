Fallece piloto chileno en accidente aéreo en Argelia: era experto en combate de incendios forestales

Durante este miércoles, se informó del fallecimiento del piloto chileno Sebastián Miguel Ramírez Prado, de 57 años, durante un accidente aéreo ocurrido ayer en la ciudad de Taher, en Argelia.

El chileno se encontraba en el país del norte africano como instructor de pilotos que combaten incendios forestales.

La muerte de Ramírez Prado ocurrió cuando una aeronave destinada a emergencias capotó en el Aeropuerto Farhat Abbas luego del despegue para una misión de entrenamiento. Otras tres personas fallecieron, entre ellos, el comandante de la Fuerza Aérea de la Defensa Civil, un piloto en formación y un instructor de vuelo.

Sebastián Ramírez Prado era oriundo de Temuco, en la Región de La Araucanía. Estaba casado y era padre de dos hijos. Tenía previsto volver a Chile el próximo 15 de agosto.

Desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) expresaron sus condolencias por el fallecimiento del piloto.

“Sebastián Ramírez también prestó servicios en esta institución y fue formador de varios pilotos que aún se mantienen en la corporación. Fue y será siempre un referente en el combate aéreo de incendios forestales en Chile”, destacaron desde la Conaf.

Asimismo, destacaron la trayectoria del piloto.

“Fue pionero en la operación de aviones turbohélice en Chile, participó en misiones internacionales y tuvo un rol clave en la formación de pilotos de Dromader”, consignó Conaf.

⭕️La Corporación Nacional Forestal #CONAF expresa su más profundo pesar ante el fallecimiento del piloto chileno Sebastián Ramírez Prado, de 57 años, en un accidente aeronáutico en la ciudad de Jijel, Argelia.



Sebastián Ramírez también prestó servicios en esta institución y fue… pic.twitter.com/5PO39VdSrd — CONAF - Corporación Nacional Forestal (@conaf_minagri) August 6, 2025

Desde la Cancillería confirmaron que se encuentran en contacto con la familia del connacional y con las autoridades argelinas. “Esto, con el fin de otorgar la orientación y asistencia consular requeridas, de acuerdo con sus atribuciones y facultades”, añadieron.