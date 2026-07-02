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    Fuertes vientos entre el Maule y Los Lagos dejan 11 personas lesionadas y daños en al menos 49 viviendas

    La principal afectación por el evento meteorológico se registró en las regiones del Biobío y La Araucanía, con cortes de ruta por la caída de árboles, afectaciones al servicio eléctrico y daños a casas. Para este jueves se espera que se registren vientos entre normales y moderados entre las regiones de Valparaíso y Biobío.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Transporte Informa La Araucanía

    Caídas de árboles, afectaciones al servicio eléctrico, vuelo de techumbres e incluso personas heridas dejó el evento meteorológico de fuertes vientos entre las regiones del Maule y Los Lagos.

    Según detalló la mañana de este jueves el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), los principales problemas se registraron en las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

    Región del Biobío

    En la región del Biobío, los fuertes vientos provocaron la caída de árboles, afectaciones en la conectividad y voladura de techumbres.

    En la comuna de Quilaco, hacia el sector cordillerano, 7 viviendas resultaron con daños menores.

    Mientras tanto, en Antuco se está todavía evaluando la afectación en al menos 35 viviendas.

    Región de La Araucanía

    La Araucanía fue una de las más afectadas por el evento, con afectaciones en la conectividad vial de las comunas de Pucón, Vilcún, Lautaro, Victoria, Toltén y Cunco. Incluso, una antena de telecomunicaciones cayó por la acción de los vientos.

    Senapred decretó alerta roja para Pucón y Villarrica debido al corte vial de la ruta CH-199 y la ruta 2° Faja por la caída de árboles, lo que dejó a ambos municipios sin conexión terrestre.

    Además de lo anterior, la entidad reportó en la región al menos 6 personas damnificadas, 2 lesionadas y daños de diverso tipo en 14 viviendas.

    Región de Los Ríos

    En la región de Los Ríos la principal afectación se registró en la comuna de Futrono, donde la voladura de techos provocó lesiones a nueve personas, que fueron trasladadas al hospital comunal para recibir atención médica. Además de esto, 9 viviendas resultaron con daños mayores y otras 5 con daños menores en esta comuna.

    Desde Senapred además contabilizaron viviendas con daños menores en Corral (9), Los Lagos (1), Panguipulli (3) y Lago Ranco (1).

    Debido al pronóstico del tiempo se mantienen cerrados los puertos de Corral, Chahuín, Valdivia y Mehuín. También se cerraron los lagos Panguipulli, Pirihueico, Riñihue, Neltume, Pellaifa, Pullinque y Calafquén.

    Región de Los Lagos

    Finalmente, en la región de Los Lagos se registraron caídas de árboles en Puyehue, Puerto Octay, San Pablo y Puerto Varas.

    En Puyehue, una vivienda resultó con daños menores, lo que fue subsanado por personal municipal.

    Debido a las condiciones del tiempo, se mantiene cerrada la ruta V-555 hacia el volcán Osorno.

    Además, se mantienen suspendidas las funciones de la barcaza que conecta caleta La Arena con Puerto Montt y la que conecta caleta Puelche con Hornopirén.

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