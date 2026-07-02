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    El CFA expresa inquietud por el impacto del deterioro económico en la recaudación e ingresos efectivos del gobierno central

    Paula Benavides dijo que el mal desempeño de la actividad reflejada en el Imacec es un escenario relevante desde el punto de vista fiscal.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Paula Benavides, presidenta del Consejo Fiscal Autónomo. Dedvi Missene

    El Imacec de mayo encendió las alertas. El indicador mostró que la economía cayó una vez más, encadenando cinco meses consecutivos en números rojos, algo no visto desde 2020 en plena pandemia.

    La precaria situación de la actividad preocupa a los economistas, expertos, el gobierno, pero también al Consejo Fiscal Autónomo (CFA) por el impacto en las ya debilitadas finanzas públicas.

    “Naturalmente, son o constituyen un escenario que es relevante desde el punto de vista fiscal. Con un menor crecimiento económico, esto repercute o impacta en los ingresos efectivos del gobierno central”, dijo la titular del CFA, Paula Benavides.

    En conversación con T13 Radio, la jefa del organismo recordó en ese sentido que el Informe de Finanzas Públicas del primer trimestre está elaborado con un supuesto de 2,1% de crecimiento, mientras que la actividad económica medida con el Imacec muestra una caída de 0,7% en lo que va de 2026.

    “Para este año hemos tenido revisiones tanto del Banco Central en su rango de estimación como de organismos internacionales y, por lo tanto, efectivamente, este es un riesgo que nosotros advertimos en nuestro último informe y que puede impactar en la recaudación y los ingresos efectivos del gobierno central”, comunicó.

    Consultada respecto a si esa situación refuerza la recomendación del CFA para la trayectoria del ajuste fiscal, Benavides dijo que el organismo tiene “una regla dual” con metas de balance estructural y también nivel prudente de deuda.

    El déficit efectivo repercute en mayores necesidades de financiamiento y, por lo tanto, puede deteriorar aún más la trayectoria de deuda que tenemos. El déficit estructural, por otro lado, hay efectos cíclicos”, sostuvo.

    Benavides recordó en ese punto que existen presiones de gasto que exceden los anuncios de medidas de ajuste del Ejecutivo.

    “Por lo tanto, es necesario continuar avanzando en materializar los ajustes de gasto en línea con lo que ha sugerido el gobierno”, afirmó.

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