Dónde y a qué hora ver a España vs. Austria en TV y streaming
Las selecciones se miden en Estados Unidos por los 16avos del Mundial 2026.
Durante este jueves se desarrolla el penúltimo día de partidos por los 16avos de final del Mundial 2026 y el primer compromiso de la jornada enfrenta a España con Austria.
El conjunto hispano viene de vencer en su último partido de la fase de grupos, al ganar a Uruguay por la cuenta mínima.
Los austriacos, por su parte, tuvieron un último empate a 3 con Argelia al cerrar la etapa anterior.
Cuándo juega España vs. Austria
El partido de España contra Austria es este jueves 2 de julio a las 15:00 horas de Chile.
Para este compromiso las selecciones se miden en el estadio Los Ángeles de California, Estados Unidos.
Dónde ver a España versus Austria
El partido de España contra Austria tiene transmisión en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.
La cobertura online de este cruce va por chilevisión.cl, DGO y Paramount+.
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