Dónde y a qué hora ver a España vs. Austria en TV y streaming. Foto referencial de archivo Selección Española Masculina de Fútbol

Durante este jueves se desarrolla el penúltimo día de partidos por los 16avos de final del Mundial 2026 y el primer compromiso de la jornada enfrenta a España con Austria.

El conjunto hispano viene de vencer en su último partido de la fase de grupos, al ganar a Uruguay por la cuenta mínima.

Los austriacos, por su parte, tuvieron un último empate a 3 con Argelia al cerrar la etapa anterior.

Cuándo juega España vs. Austria

El partido de España contra Austria es este jueves 2 de julio a las 15:00 horas de Chile.

Para este compromiso las selecciones se miden en el estadio Los Ángeles de California, Estados Unidos.

Dónde ver a España versus Austria

El partido de España contra Austria tiene transmisión en el canal Chilevisión y en DSports de DirecTV.

La cobertura online de este cruce va por chilevisión.cl, DGO y Paramount+.