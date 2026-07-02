Paulina Vodanovic (PS) descarta más plazo para negociar megarreforma: “Quiroz dijo que estaba por mantener el cronograma”

Este miércoles, convocados por la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), legisladores oficialistas y de oposición se reunieron con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para abordar la megarreforma. El inédito encuentro sirvió, entre otras cosas, para transparentar posiciones y expectativas.

Así la presidenta del PS, senadora Paulina Vodanovic, en conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, abordó las negociaciones y aclaró que tanto los plazos impuestos por La Moneda, como la poca apertura, no le satisfacen, aunque recalcó que seguiran conversando porque: “Hay que mitigar los efectos de un mal proyecto”.

Respecto de la cita, la socialista destacó en varias oportunidades el rol de Nuñez sobre esta instancia, pero además manifestó su pesar por el poco tiempo que queda para trabajar en enmiendas en busca de modificar, en parte, el proyecto.

“Tenemos un plazo acotado. Yo ayer manifesté nuestra disponibilidad, mía, personal, de trabajar el sábado y el domingo si es necesario,porque el plazo vence el día lunes (apara presentar indicaciones). Lamentablemente era nuestra semana distrital y hemos tenido que estar en esto, pero evidentemente es una situación de coyuntura y muy necesaria de enfrentar para mejorar un proyecto que a mí me preocupa en sus efectos”.

“Lo que dijo ayer el ministro Quiroz, es que él estaba por mantener el cronograma que existía. Y eso significa que se despacharía a fines de mes”, agregó la legisladora.

Consultada si esperaba más plazo, Vodanovic planteó que “una cosa es lo que uno quiere, lo que uno pide, y otro es lo que ocurre en la realidad... O sea, claramente ayer él dijo que no (hay ánimo de extender el plazo)”.

“No se saca nada con seguir solicitando cosas que ya se sabe que no las van a dar. Es como ir a pegarse cabezazos contra la muralla. Cuál sería el sentido de seguir insistiendo en algo que ya se ha manifestado en todos los tonos”

En tanto, al ser consultada por la apertura del ministro Quiroz a conversar y su postura, la timonel del PS sostuvo que: “El ministro llega y plantea: ‘mire, esta mesa no es para que nos cuestionen todo el proyecto’. No, lo dijo así, es una metáfora. Entonces el ministro dice: ‘mire, nosotros vamos a rebajar el impuesto con ustedes o sin ustedes’. O sea, tampoco lo dijo así, pero estoy haciendo más simple la conversación. ‘Vamos a seguir con el tema de la invariabilidad, pero ahí podemos hacer algunos ajustes’. ‘Para el gobierno la devolución, la inversión en la RCA es inamovible’”.

Así la senadora sostuvo que: “ En estas condiciones es poco lo que se puede conversar , porque (Quiroz) te pone el límite muy claro".

En esa línea, sostuvo que, “nosotros desde la oposición también tenemos la claridad que este proyecto va a avanzar de todas maneras. Entonces ahí viene la responsabilidad política “.

Añadió que: “Uno podría decir, no hacemos nada, nos restamos de esta instancia y que el proyecto avance con todos los costos y perjuicios que va a tener para la gente. O tratamos de introducir mejoras en algunos aspectos de manera tal de mitigarlo. Y uso la palabra mitigación porque fue la palabra que permanentemente, en las 49 audiencias que nosotros escuchamos en la Comisión de Hacienda, usaron los expertos. Mitigar, compensar. Entonces hay que mitigar los efectos de un mal proyecto”.

Así, Vodanovic explicó que “el corazón de la reforma ya está instalado”, a pesar de la feble mayoría que tiene el proyecto y que Quiroz “está hoy día manifestando voluntad en ciertos temas, pero también con mucha claridad en otros no hay ninguna voluntad”.

En esta dirección explicó que, por ejemplo, “hay dogmatismo en ciertos temas del gobierno, por ejemplo las contribuciones”. Y dijo que como partido esperarán la reunión que Quiroz tiene este jueves a las 16 horas con los alcaldes.

También manifestó que en temas medioambientales hay aspectos donde no hay ninguna opción de llegar a acuerdos “tenemos una visión muy distinta”.

Respecto de la opción de recurrir al Tribunal Consititucional, por elementos como la invariabilidad tributaria, Vodanovic sostuvo que: “Eso es lo que también está en análisis de los abogados. No hemos tomado una definición definitiva, pero es algo que se está analizando, porque también depende del contenido de la norma. La norma en la forma en que está planteada hoy día, nosotros estamos por recurrir contra la constitucionalidad de esa norma (...) Estamos por recurrir en las condiciones en que la norma está hoy día".

“Dejen de hablar del gobierno anterior”

Tambíén fue consultada las declaraciones del ministro de Economía, Daniel Mas, que sostuvo que Chile está pagando los costos de las malas políticas públicas del anteriores, aludiendo a la administración de Gabriel Boric.

“Yo le pediría a todos los ministros que compren un incienso, hagan un sahumerio, y dejen de hablar del pasado y empiecen a hablar del futuro y de lo que van a hacer. Porque de verdad, yo creo que es bien agotador seguir: ‘que el gobierno anterior...’”.

“A los socialista nos gusta el orden”

En tanto, consultada sobre este supuesto giro del PS que hoy pide que los militares salgan a la calle ante los problemas de seguridad pública que existen en el país, la senadora sostuvo que: " Los socialistas no nos hemos resistido nunca. Venimos años pidiendo esto. Yo estuve presente en toda la discusión de las reglas de uso de la fuerza.Algunos habrán resistido, pero los socialistas lo hemos pedido siempre".

“A nosotros nos gusta el orden, nos gusta la limpieza, nos gusta que la gente se baje de la micro y no la cogoteen. Nos gusta que las mujeres puedan viajar tranquilas, que las niñas puedan llegar tranquilas al liceo. Eso es lo que nos gusta a los socialistas”, añadió.

Y sobre el hecho de que el gobierno se resista, la timonel socialista dijo que: “Hay una cosa dogmática, de que dicen que las Fuerzas Armadas no están preparadas para esto. ¡Por supuesto que están preparadas! Cuando tuvimos la pandemia, ¿a dónde estaban las fuerzas armadas? ¿Ustedes se acuerdan o no? Estaban en las calles".

“ Nadie está pidiendo que salgan a disparar, pero estamos pidiendo que custodien infraestructura crítica , que estén en los hospitales”, añadió.

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