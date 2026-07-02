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    Creación de empleo en EE.UU. se desacelera bruscamente en junio pero cae tasa de desocupación

    Las nóminas no agrícolas de EE.UU. sumaron 57.000 empleos en junio, muy por debajo de lo esperado, mientras la tasa de desempleo bajó a 4,2%.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Baja el desempleo en Estados Unidos pero cae el número de nuevos puestos de trabajo. Nam Y. Huh

    La economía de Estados Unidos sufrió una fuerte desaceleración en la creación de empleos, informó este jueves la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés).

    Las denominadas nóminas no agrícola de junio aumentaron en 57.000 puestos de trabajo, cifra ajustada estacionalmente, por debajo de la proyección de consenso de Dow Jones, que esperaba 115.000 nuevas plazas.

    Pero hay más porque el dato para abril fue revisado a la baja en 31.000, de +179.000 a +148.000, y el cambio para mayo fue revisado a la baja en 43.000, de +172.000 a +129.000.

    “Con estas revisiones, el empleo de abril y mayo combinado es 74.000 menor a lo reportado previamente”, dijo BLS.

    Sin embargo, la tasa de desempleo bajó a 4,2%, levemente por sobre el 4,1% registrado hace un año. Esta baja se explicó en gran parte por una caída en la tasa de participación laboral, que retrocedió 0,3 punto porcentual hasta 61,5%.

    Nuevos puestos laborales

    De acuerdo al organismo, en junio, el empleo continuó su tendencia al alza en servicios profesionales y empresariales, asistencia social y atención médica.

    El empleo en servicios profesionales y empresariales continuó su tendencia al alza (+36.000), mientras que la industria ha sumado 172.000 empleos desde un mínimo reciente registrado en octubre de 2025.

    Según el reporte de la BLS, la asistencia social sumó 25.000 empleos en junio, principalmente en servicios individuales y familiares (+17.000). Durante los 12 meses previos, la asistencia social había sumado un promedio de 16.000 empleos por mes.

    En junio, el empleo en atención médica continuó su tendencia al alza (+22.000), aunque a un ritmo más lento que el promedio mensual de los 12 meses previos (+38.000). En junio, los hospitales sumaron 9.000 empleos.

    El empleo en ocio y hospitalidad cayó en 61.000 en junio, lo que reflejó una contratación estacional más débil de lo habitual. En lo que va de 2026, el empleo en esta industria ha mostrado poco cambio neto.

    El empleo mostró poco o ningún cambio durante el mes en otras industrias principales, incluyendo minería, extracción de petróleo y gas; construcción; manufactura; comercio mayorista; comercio minorista; transporte y almacenamiento; información; actividades financieras; otros servicios; y gobierno.

    En junio, el ingreso promedio por hora para todos los empleados en nóminas privadas no agrícolas subió 13 centavos, o 0,3%, hasta US$37,64. Durante el año, el ingreso promedio por hora ha aumentado 3,5%. En junio, el ingreso promedio por hora de los empleados de producción y no supervisores del sector privado subió 7 centavos, o 0,2%, hasta US$32,38. (Ver tablas B-3 y B-8.)

    La semana laboral promedio para todos los empleados en nóminas privadas no agrícolas se mantuvo sin cambios, en 34,3 horas en junio.

    En manufactura, la semana laboral promedio bajó levemente a 40,3 horas, y las horas extra subieron a 3,2 horas.

    La semana laboral promedio para empleados de producción y no supervisores en nóminas privadas no agrícolas disminuyó 0,1 hora, hasta 33,7 horas.

    Más sobre:EmpleoMercado laboralDesempleo

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