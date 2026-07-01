SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Senapred decreta alerta roja en Pucón por fuertes vientos en La Araucanía de hasta 100 km/h

    Las rafagas han provocado caída de árboles, cortes de rutas y que 8.152 clientes de la comuna estén sin suministro eléctrico. La medida permitirá la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para actuar ante la severidad del evento.

    Por 
    Lya Rosen
    Fuertes vientos. Imagen referencial. CARLOS ACUNA/ATON CHILE

    Durante la tarde de este miércoles, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la comuna de Pucón, en la Región de La Araucanía, por los fuertes vientos que se han registrado en la zona.

    Estos han alcanzado velocidades entre 90 y 100 km/h, provocando la caída de árboles y que se registren 8.152 clientes sin suministro eléctrico en la comuna, por corte de cables de media tensión.

    También se interrumpió la conectividad de la ruta internacional CH-199 y ruta 2° faja, que unen a las comunas de Villarrica y Pucón, lo que impide el transporte terrestre de personas y vehículos de emergencia.

    Transporte Informa La Araucanía

    Ante esto, el municipio local y el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) regional levantaron la alerta amarilla que regía previamente y la reemplazaron por la alerta roja.

    Esta última estará vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten y permitirá la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para actuar, dada la extensión y severidad del evento.

    De la misma forma, como medida preventiva, el Cogrid resolvió interrumpir las salidas e ingresos de todas las personas y vehículos de la zona urbana de Pucón como medida preventiva.

    El comunicado de la Senapred, asimismo, recuerda que las comunas de Collipulli, Lonquimay, Curacautín, Melipeuco, Cunco, Vilcún, Villarrica y Curarrehue se mantienen con alerta amarilla por evento meteorológico, mientras que el resto de la región continua con alerta temprana preventiva por la misma causa.

    Más sobre:SenapredPucónAlerta rojaLa AraucaníaVientosCorte de luzCaída árbolesCortes de rutasCogridNacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministro Rabat confirma que gobierno presentará indicaciones en reforma de Ley de Responsabilidad Penal Adolescente

    GNL Quintero presenta proyecto de desalinizadora por US$400 millones

    Trama bielorrusa: Lagos insiste en salir de la cárcel y recurre a la Suprema para revisar amparo

    Vive The Yard: el Fanfest de Adidas llega al MUT con una experiencia exclusiva para suscriptores

    Por auditoría del gobierno y fundaciones: oposición pide investigar, pero no ocuparla como “cortina de humo”

    BHP inicia tramitación ambiental para reactivar Cerro Colorado por US$ 1.500 millones

    Lo más leído

    1.
    Xu Shicheng, experto chino en América Latina: “Cualquier gobernante, sea de izquierda o de derecha, tendrá que desarrollar sus relaciones comerciales y diplomáticas con China”

    Xu Shicheng, experto chino en América Latina: “Cualquier gobernante, sea de izquierda o de derecha, tendrá que desarrollar sus relaciones comerciales y diplomáticas con China”

    2.
    Venezuela registra dos de los 10 terremotos más mortíferos en América Latina

    Venezuela registra dos de los 10 terremotos más mortíferos en América Latina

    3.
    Tribunal Supremo de EE.UU. anula decreto de Trump que ponía fin a la ciudadanía por nacimiento

    Tribunal Supremo de EE.UU. anula decreto de Trump que ponía fin a la ciudadanía por nacimiento

    4.
    Los nuevos rescates en Venezuela reavivan la esperanza de encontrar sobrevivientes

    Los nuevos rescates en Venezuela reavivan la esperanza de encontrar sobrevivientes

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    Qué es delirium, la condición “invisible” que afecta a miles de adultos mayores en Chile y que puede dejar secuelas

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Los lentes con inteligencia artificial Ray-Ban Meta y Oakley Meta llegan a Chile: precios y modelos disponibles

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Lluvia a la vista: cuándo podrían caer precipitaciones en la Región Metropolitana y zona central, según el tiempo

    Servicios

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Carabineros abre postulaciones a ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,3 millones

    Carabineros abre postulaciones a ofertas de trabajo para civiles con sueldos de hasta $2,3 millones

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión La Calera en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión La Calera en TV y streaming

    Ministro Rabat confirma que gobierno presentará indicaciones en reforma de Ley de Responsabilidad Penal Adolescente
    Chile

    Ministro Rabat confirma que gobierno presentará indicaciones en reforma de Ley de Responsabilidad Penal Adolescente

    Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Trama bielorrusa: Lagos insiste en salir de la cárcel y recurre a la Suprema para revisar amparo

    GNL Quintero presenta proyecto de desalinizadora por US$400 millones
    Negocios

    GNL Quintero presenta proyecto de desalinizadora por US$400 millones

    BHP inicia tramitación ambiental para reactivar Cerro Colorado por US$ 1.500 millones

    El Ipsa termina con su racha de ganancias y el dólar retoma su tendencia al alza

    Estos hábitos alimenticios pueden ayudarte si tienes riesgo de Alzheimer, según un estudio
    Tendencias

    Estos hábitos alimenticios pueden ayudarte si tienes riesgo de Alzheimer, según un estudio

    Cómo crear tu nombre de usuario en WhatsApp, la nueva función de privacidad que reemplazará el número telefónico

    Cómo acostumbrarte a tener un horario regular de sueño para dormir mejor, según un especialista

    Remontada para la historia: Bélgica levanta un 0-2 ante Senegal y se mete en octavos de final del Mundial
    El Deportivo

    Remontada para la historia: Bélgica levanta un 0-2 ante Senegal y se mete en octavos de final del Mundial

    Con tres denuncias sobre la mesa: Sifup abre canal para combatir las malas prácticas médicas en el fútbol chileno

    Periodistas e hinchas ecuatorianos agredidos: los bochornosos festejos en México tras clasificar a octavos del Mundial

    Las novedades que trae macOS 27 de Apple: IA generativa, seguridad familiar y rediseño visual
    Tecnología

    Las novedades que trae macOS 27 de Apple: IA generativa, seguridad familiar y rediseño visual

    Los lentes Ray-Ban Meta se ponen serios: todo lo que trae la esperada versión 26 y qué significa para los usuarios en Chile

    iOS 27: las claves de la próxima actualización de Apple para el iPhone, desde Siri AI hasta mayores controles parentales

    De canción de relleno a sonar en la campaña de Trump: la historia de YMCA, el himno eterno de Village People
    Cultura y entretención

    De canción de relleno a sonar en la campaña de Trump: la historia de YMCA, el himno eterno de Village People

    El furor de la película de Michael Jackson y las biopics bajo la lupa del archivo de Getty Images

    De Rosalía a BTS y Robbie Williams: los 20 conciertos imperdibles del segundo semestre de 2026

    Senapred decreta alerta roja en Pucón por fuertes vientos en La Araucanía de hasta 100 km/h
    Mundo

    Senapred decreta alerta roja en Pucón por fuertes vientos en La Araucanía de hasta 100 km/h

    Xi dice que “reunificación” con Taiwán es “misión histórica” del PCCh y llama a fortalecer FF.AA. chinas

    Los nuevos rescates en Venezuela reavivan la esperanza de encontrar sobrevivientes

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”
    Paula

    Benjamín Nast recomienda las tres recetas imperdibles de su libro “¡Tengo hambre papá!”

    Hablemos de amor: el amor no siempre llega haciendo ruido

    El club de la migraña: comprender juntas ese dolor que no se explica