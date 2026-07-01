Senapred decreta alerta roja en Pucón por fuertes vientos en La Araucanía de hasta 100 km/h

Durante la tarde de este miércoles, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta roja para la comuna de Pucón, en la Región de La Araucanía, por los fuertes vientos que se han registrado en la zona.

Estos han alcanzado velocidades entre 90 y 100 km/h, provocando la caída de árboles y que se registren 8.152 clientes sin suministro eléctrico en la comuna, por corte de cables de media tensión.

También se interrumpió la conectividad de la ruta internacional CH-199 y ruta 2° faja, que unen a las comunas de Villarrica y Pucón, lo que impide el transporte terrestre de personas y vehículos de emergencia.

Transporte Informa La Araucanía

Ante esto, el municipio local y el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres (Cogrid) regional levantaron la alerta amarilla que regía previamente y la reemplazaron por la alerta roja .

Esta última estará vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten y permitirá la movilización de todos los recursos necesarios y disponibles para actuar, dada la extensión y severidad del evento.

De la misma forma, como medida preventiva, el Cogrid resolvió interrumpir las salidas e ingresos de todas las personas y vehículos de la zona urbana de Pucón como medida preventiva.

El comunicado de la Senapred, asimismo, recuerda que las comunas de Collipulli, Lonquimay, Curacautín, Melipeuco, Cunco, Vilcún, Villarrica y Curarrehue se mantienen con alerta amarilla por evento meteorológico, mientras que el resto de la región continua con alerta temprana preventiva por la misma causa.