Nacional

Incendio forestal afecta al cerro Conunhueno en Padre Las Casas

El combate de Bomberos se ha visto retrasado por las dificultades de acceso al lugar donde se encuentra el fuego.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
Incendio en cerro Conunhueno de Padre Las Casas.

Un violento incendio forestal afecta al cerro Conunhueno, en la comuna de Padre Las Casas, en la Región de La Araucanía.

De acuerdo a la información preliminar, el siniestro en la vegetación del lugar inició alrededor de las 21 horas, motivando el despliegue de Bomberos para el combate de las llamas.

El organismo desplegó una totalidad de cinco compañías, las que han visto dificultades en su labor, debido a los problemas de acceso al lugar afectado, donde no se puede ingresar en vehículo.

El capitán Eduardo Azócar, de la 4° compañía de Bomberos de Temuco, señaló que “se activó la primera alarma de incendio forestal producto de la gran extensión de fuego en los matorrales. de difícil acceso. Las unidades solo pueden llegar hasta cierta parte y de ahí tienen que trabajar de infantería (de pie) con herramientas manuales solamente”.

A su vez, el alcalde Mario González, expresó su preocupación por el suministro eléctrico y telefónico de Padre Las Casas, ya que el fuego pudiera afectar los cables que suministran los servicios.

“Hay una quebrada donde se metió el fuego. Está circunscrito, eso bueno. No hay casas, no hay viviendas, por tanto, no hay afectación hacia los seres humanos. Nos preocupa el tema de los cables, del tendido eléctrico”, detalló el jefe comunal, em declaraciones recogidas por 24 Horas.

El siniestro registra al menos tres focos de fuego e, incluso, observarse desde la capital regional, la ciudad de Temuco.

Durante las próximas horas se espera que se sumen otros organismos en el combate de las llamas, como un técnico de la Corporación Nacional Forestal (Conaf).

Más sobre:Incendio forestalCerroConunhuenoPadre Las CasasTemuco

