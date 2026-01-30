Luis Hermosilla confirma gestiones en favor de la fiscal que lo investiga y sostiene: “Ella me pidió cuenta y me apuró”

El abogado Luis Hermosilla anunció al mediodía de este viernes que apelará la resolución del 4° Juzgado de Garantía de Santiago que mantuvo su arresto domiciliario total por su presunta responsabilidad en delitos tributarios, soborno y lavado de activos y además confirmó que hizo gestiones en favor de Lorena Parra, la fiscal que investiga su caso.

Junto con confirmar que acudirá a la Corte de Apelaciones, el protagonista del caso Audios, criticó duramente a la persecutora, quien sostuvo durante la audiencia que los hechos investigados dañaron al sistema judicial. “Ella puede hacer lo que quiera, la verdad es que ella está transformada en una especie de influencer que graba, que hace videos y que sube a las redes sociales o da entrevistas a los canales de televisión antes de que se conozca la acusación, bastante antes de que se conozca“, dijo a la salida del Centro de Justicia, aludiendo a la entrevista que Parra dio a CNN el martes.

“Y ya se están terminando los momentos en que el Ministerio Público puede hablar libre e impunemente. Por eso que queremos ir a juicio oral, porque lo que dice la Fiscalía tiene toda la posibilidad de ser controvertido por nosotros”, advirtió.

Al ser consultado sobre si insistirían con la petición para que la fiscal Parra declare, lo confirmó y cuestionó: “¿Cómo no va a ser importante que se conozca la realidad de sus comunicaciones conmigo y las solicitudes que ella me efectuó, en lo cual está mintiendo en sus declaraciones en la televisión, en las que está por escrito que ella no solo me mandó su currículum, ella me pidió que interviniera directamente con ministros de la Corte, que ella misma me entregó los nombres? Y no solo eso, con posterioridad insistió y me pidió cuenta de cómo iban las gestiones que me había solicitado".

“De manera que para mí es muy relevante, porque si ella considera que yo soy funcionario público, eso vale también para cuando ella hizo esa solicitud y no puede estar entonces a cargo de la investigación.Yo estoy diciendo los hechos y ella omite los hechos. Y esos hechos son importantes que sean parte de la causa“, acusó.

Por otra parte, Hermosilla entregó una reflexión sobre el debate que abrió el caso Audios en el Poder Judicial: “Creo que el sistema judicial en Chile ha funcionado de una cierta manera durante muchos años. Ha habido una manera que probablemente no era la mejor, pero era la que existía y que hoy día creo que hay procesos de modificación y modernización que apuntan en un sentido correcto".

“Aquí era imposible que los ministros o aquellos que postularan a ministros de corte fueran conocidos por las autoridades que tenían que designarlos y todos ellos buscaban, de alguna manera, tener que sus antecedentes llegaran al Ministerio de Justicia con la autoridad que correspondiera. Lo mismo que hizo la señora Lorena Parra, que era pedir no sólo que llegara su currículum sino que además hablara y hablara bien de ella", apuntó.

Requerido por si las gestiones a las que aludió se concretaron, contestó: “Sí, claro. Sí, y ella me pidió cuenta y me apuró si se la estaba haciendo o no estaba haciendo. Entonces es muy curioso que ella ni siquiera haya prestado declaración".

El jurista evitó ahondar en los vínculos con la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, hoy formalizada por cohecho y lavado de activos. “Eso es un procedimiento distinto sobre el cual no conozco los antecedentes, conozco lo que transmite la prensa (...) Pero mis chats no son parte ni de la querella capítulo en contra de ella”, dijo.