SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Luis Hermosilla confirma gestiones en favor de la fiscal que lo investiga y sostiene: “Ella me pidió cuenta y me apuró”

    Al ser consultado sobre si insistirían con la petición para que la fiscal Lorena Parra declare, lo confirmó y sostuvo: “¿Cómo no va a ser importante que se conozca la realidad de sus comunicaciones conmigo y las solicitudes que ella me efectuó?".

    Paz RubioPor 
    Paz Rubio

    El abogado Luis Hermosilla anunció al mediodía de este viernes que apelará la resolución del 4° Juzgado de Garantía de Santiago que mantuvo su arresto domiciliario total por su presunta responsabilidad en delitos tributarios, soborno y lavado de activos y además confirmó que hizo gestiones en favor de Lorena Parra, la fiscal que investiga su caso.

    Junto con confirmar que acudirá a la Corte de Apelaciones, el protagonista del caso Audios, criticó duramente a la persecutora, quien sostuvo durante la audiencia que los hechos investigados dañaron al sistema judicial. “Ella puede hacer lo que quiera, la verdad es que ella está transformada en una especie de influencer que graba, que hace videos y que sube a las redes sociales o da entrevistas a los canales de televisión antes de que se conozca la acusación, bastante antes de que se conozca“, dijo a la salida del Centro de Justicia, aludiendo a la entrevista que Parra dio a CNN el martes.

    Y ya se están terminando los momentos en que el Ministerio Público puede hablar libre e impunemente. Por eso que queremos ir a juicio oral, porque lo que dice la Fiscalía tiene toda la posibilidad de ser controvertido por nosotros”, advirtió.

    Al ser consultado sobre si insistirían con la petición para que la fiscal Parra declare, lo confirmó y cuestionó: “¿Cómo no va a ser importante que se conozca la realidad de sus comunicaciones conmigo y las solicitudes que ella me efectuó, en lo cual está mintiendo en sus declaraciones en la televisión, en las que está por escrito que ella no solo me mandó su currículum, ella me pidió que interviniera directamente con ministros de la Corte, que ella misma me entregó los nombres? Y no solo eso, con posterioridad insistió y me pidió cuenta de cómo iban las gestiones que me había solicitado".

    “De manera que para mí es muy relevante, porque si ella considera que yo soy funcionario público, eso vale también para cuando ella hizo esa solicitud y no puede estar entonces a cargo de la investigación.Yo estoy diciendo los hechos y ella omite los hechos. Y esos hechos son importantes que sean parte de la causa“, acusó.

    Por otra parte, Hermosilla entregó una reflexión sobre el debate que abrió el caso Audios en el Poder Judicial: “Creo que el sistema judicial en Chile ha funcionado de una cierta manera durante muchos años. Ha habido una manera que probablemente no era la mejor, pero era la que existía y que hoy día creo que hay procesos de modificación y modernización que apuntan en un sentido correcto".

    “Aquí era imposible que los ministros o aquellos que postularan a ministros de corte fueran conocidos por las autoridades que tenían que designarlos y todos ellos buscaban, de alguna manera, tener que sus antecedentes llegaran al Ministerio de Justicia con la autoridad que correspondiera. Lo mismo que hizo la señora Lorena Parra, que era pedir no sólo que llegara su currículum sino que además hablara y hablara bien de ella", apuntó.

    Requerido por si las gestiones a las que aludió se concretaron, contestó: “Sí, claro. Sí, y ella me pidió cuenta y me apuró si se la estaba haciendo o no estaba haciendo. Entonces es muy curioso que ella ni siquiera haya prestado declaración".

    El jurista evitó ahondar en los vínculos con la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, hoy formalizada por cohecho y lavado de activos. “Eso es un procedimiento distinto sobre el cual no conozco los antecedentes, conozco lo que transmite la prensa (...) Pero mis chats no son parte ni de la querella capítulo en contra de ella”, dijo.

    Más sobre:Luis HermosillaCaso AudioArresto domiciliario totalAudiencia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    “Afectó la integridad del sistema de justicia”: exministra de la Corte Suprema Ángela Vivanco queda en prisión preventiva

    Mallplaza debuta en el mercado de capitales peruano y recauda cerca de US$45 millones

    Reportan masivo corte de luz en regiones del sur: más de 100 mil clientes sin suministro

    CMF multa a Banco Santander por error en cálculo de valor económico que afectó requerimientos patrimoniales

    Tras cifras sectoriales, expertos proyectan un Imacec de diciembre incluso bajo 1%

    Gobierno declara emergencia agrícola para la Región de la Araucanía por los incendios forestales

    Lo más leído

    1.
    Excarabinero condenado por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai: Patricio Maturana accede a salida dominical

    Excarabinero condenado por dejar ciega a la senadora Fabiola Campillai: Patricio Maturana accede a salida dominical

    2.
    Minsal confirma presencia de mosquito que transmite dengue y fiebre amarilla en la RM, pero descarta casos de infección

    Minsal confirma presencia de mosquito que transmite dengue y fiebre amarilla en la RM, pero descarta casos de infección

    3.
    Poduje en seminario ACHM: “Ustedes que les dan más importancia a los árboles que a las personas, nos vamos a enfrentar”

    Poduje en seminario ACHM: “Ustedes que les dan más importancia a los árboles que a las personas, nos vamos a enfrentar”

    4.
    Comienza la cuenta regresiva para la puesta en marcha del Hospital del Salvador, tras más de diez años en construcción

    Comienza la cuenta regresiva para la puesta en marcha del Hospital del Salvador, tras más de diez años en construcción

    5.
    Nuevo supremo Jorge Zepeda cuestiona ante senadores la elección de abogados externos en el máximo tribunal

    Nuevo supremo Jorge Zepeda cuestiona ante senadores la elección de abogados externos en el máximo tribunal

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 29 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por la Liga de Primera

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Audax Italiano por la Liga de Primera

    Temblor hoy, viernes 30 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 30 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Luis Hermosilla confirma gestiones en favor de la fiscal que lo investiga: “Ella me pidió cuenta y me apuró”
    Chile

    Luis Hermosilla confirma gestiones en favor de la fiscal que lo investiga: “Ella me pidió cuenta y me apuró”

    Reportan masivo corte de luz en regiones del sur: más de 100 mil clientes sin suministro

    Gobierno declara emergencia agrícola para la Región de la Araucanía por los incendios forestales

    Mallplaza debuta en el mercado de capitales peruano y recauda cerca de US$45 millones
    Negocios

    Mallplaza debuta en el mercado de capitales peruano y recauda cerca de US$45 millones

    CMF multa a Banco Santander por error en cálculo de valor económico que afectó requerimientos patrimoniales

    Tras cifras sectoriales, expertos proyectan un Imacec de diciembre incluso bajo 1%

    De qué trata el documental de Melania Trump y por qué fue cancelado en cines de Sudáfrica
    Tendencias

    De qué trata el documental de Melania Trump y por qué fue cancelado en cines de Sudáfrica

    “Si me tocas, te atraparé”: graban a un agente del ICE intentando entrar al consulado de Ecuador en Minneapolis

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Víctor Dávila es la urgencia de Fernando Ortiz: Colo Colo reactiva negociación con América tras llamado del DT al jugador
    El Deportivo

    Víctor Dávila es la urgencia de Fernando Ortiz: Colo Colo reactiva negociación con América tras llamado del DT al jugador

    Tras amenazas de la barra: autoridades le exigen más medidas de seguridad a la U para su debut ante Audax en el Nacional

    Sin cuerdas ni arneses y a 15 metros de altura: el festival de escalada que se toma Valdivia

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano
    Finde

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    El Cuarteto de Nos: los niños primero
    Cultura y entretención

    El Cuarteto de Nos: los niños primero

    Opeth vuelve a Chile con show en el Movistar Arena

    Favoritos, horarios y shows: lo que hay que saber antes de los Premios Grammy 2026

    Las empresas que se enriquecen gracias a la política migratoria de Trump
    Mundo

    Las empresas que se enriquecen gracias a la política migratoria de Trump

    El Kremlin afirma que Putin acordó detener los ataques contra Kiev hasta el 1 de febrero

    Trump califica de “agitador” y presunto “insurrecto” al enfermero que agentes de ICE mataron en Minneapolis

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas
    Paula

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?

    Datos Paula: la ruta del açai en Santiago