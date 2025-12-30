SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Balance niñez 2025

    Marcelo SánchezPor 
    Marcelo Sánchez

    Probablemente si tuviéramos que definir una imagen para la niñez durante el año que termina, sería la de una larga fila que no avanza.

    Listas de espera en salud mental para más de 14 mil niños, 45 mil en el servicio de protección especializada, o 3 mil que esperan -de manera urgente- por una familia de acogida o una residencia, debido al grave riesgo que representa seguir viviendo en su entorno.

    Durante este año 2025 se consolidó un deterioro que ya venía incubándose: la convivencia escolar dejó de ser “tema académico” y se convirtió en síntoma social. Desde enero a septiembre de este 2025 la Superintendencia de Educación recibió más de 11 mil denuncias por convivencia escolar (74,3% del total), con un incremento de 2.244 casos en relación al año pasado.

    Lo decisivo no es solo la magnitud de las denuncias, sino el tipo de hechos que se vuelven recurrentes en el relato del año escolar —armas blancas, amenazas, agresiones graves— y como eso impacta la vida cotidiana: asistencia, salud mental, aprendizaje, confianza básica. La escuela, que debía ser el gran amortiguador, está absorbiendo la violencia que viene de afuera.

    Por otra parte, en este recuento doloroso, están los niños muertos -aleatoriamente- por culpa del delito, los que cayeron por una bala loca en la calle, o en medio de una quitada de droga, o los que perdieron la vida víctimas de violencia intrafamiliar, o participando de actividades delictivas. Lo cierto es que, si bien durante el último semestre disminuyó la letalidad infantil, en cinco años la tasa de homicidios consumados supera un 105% de crecimiento y -en los últimos meses- los homicidios tentados y frustrados han aumentado un 58%.

    Esta imagen de niños en la fila, que son excluidos del sistema escolar o niños que mueren, cae peligrosamente en la rutina que normaliza esta tragedia. Nuestro país se prometió “protección especializada”, pero expandió la demanda más rápido que su capacidad real de respuesta.

    El balance es duro para nuestra niñez, Chile cierra este año aceptando cuatro realidades inadmisibles: listas de espera para la protección, crecimiento de la explotación sexual, homicidios de niños y escuelas convertidas en termómetros de violencia.

    Ahora bien, sería injusto —y también poco riguroso— decir que en 2025 no ocurrió nada bueno en materia de niñez en Chile. El problema no es su inexistencia, sino su insuficiencia frente a la magnitud del daño.

    En cuidados alternativos, aunque persisten falencias graves, hubo un reconocimiento explícito del valor del acogimiento familiar, especialmente para niños pequeños. Por eso, que el país empiece a asumir —aunque sea tarde— que crecer en familia es preferible a hacerlo en la institucionalización es un cambio cultural relevante, que no debe retroceder. De allí también es positiva la señal que se ha dado desde el programa de protección a la niñez del presidente electo, José Antonio Kast, que propone cumplir con lo que la ley exige; la desinstitucionalización de niños de 0 a 3 años, privilegiando la reunificación familiar y las familias de acogida. Esperamos que forme parte de las prioridades de los 90 días. El saliente gobierno ha manifestado su adherencia a la Carta global para avanzar decididamente hacia garantizar el derecho a vivir en familia, esperamos no solamente que se avance en esto como política de Estado, sino que se profundice en la convicción de que la mejor forma de proteger a los niños es a través de la familia.

    Por Marcelo Sánchez, gerente general de Fundación San Carlos de Maipo

    Más sobre:NiñezServicio de Protección EspecializadaCuidados alternativosFamilia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Asociación Parque Cordillera anuncia querella tras hallazgo de colillas que habrían originado incendio en Las Condes

    David Bravo descarta hablar de la normalización de la economía con las cifras actuales de desempleo

    Kaiser llega a La Moneda chica de Kast con sus “líneas rojas” para pertenecer al futuro gobierno

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    Decomisan más de 500 kilos de marihuana de vehículo en la Región de Valparaíso: dos sujetos fueron detenidos

    Senador Gahona (UDI) se muestra contrario a modificar ley de aborto en tres causales: “Para mí es un tema zanjado”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 29 de diciembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Arsenal vs. Aston Villa por la Premier League

    A qué hora y dónde ver a Arsenal vs. Aston Villa por la Premier League

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios
    Chile

    Confirman peaje a luca para viajes de Año Nuevo: estas son las rutas y horarios

    Asociación Parque Cordillera anuncia querella tras hallazgo de colillas que habrían originado incendio en Las Condes

    Kaiser llega a La Moneda chica de Kast con sus “líneas rojas” para pertenecer al futuro gobierno

    David Bravo descarta hablar de la normalización de la economía con las cifras actuales de desempleo
    Negocios

    David Bravo descarta hablar de la normalización de la economía con las cifras actuales de desempleo

    Tasa de desempleo vuelve a subir después de tres meses y creación de puestos de trabajo se desacelera en septiembre-noviembre

    Máximo Pacheco, presidente del directorio de NovaAndino Litio: acuerdo con SQM son US$ 12.000 millones más “que si hubiésemos licitado”

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo
    Tendencias

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    Cómo dormir con calor y aún así tener una buena noche de sueño, según un especialista

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Directorio telemático y la sombra de la justicia ordinaria: las claves para zanjar el reclamo de Unión Española e Iquique
    El Deportivo

    Directorio telemático y la sombra de la justicia ordinaria: las claves para zanjar el reclamo de Unión Española e Iquique

    El drama de Tomás de Gavardo de cara al Dakar 2026: “Llegaré justo”

    Ricardo Gareca reconoce ser un entrenador desactualizado: “Hay mucha información en el fútbol; me he complicado”

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo
    Finde

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Fiestas y cenas de Año Nuevo 2026 en Santiago: dónde salir a festejar en grande

    La obsesión de John Lennon con Brigitte Bardot y el decepcionante día en que se conocieron
    Cultura y entretención

    La obsesión de John Lennon con Brigitte Bardot y el decepcionante día en que se conocieron

    Gloria Sáez, viuda de Tommy Rey y el primer Año Nuevo sin el cantante: “Nada se compara a perder un compañero de vida”

    ¿La historia definitiva de Take That? Netflix revela la fecha de estreno de nueva docuserie

    Presentador de televisión y alcalde rapero: la alianza que busca el poder tras protestas de la Generación Z en Nepal
    Mundo

    Presentador de televisión y alcalde rapero: la alianza que busca el poder tras protestas de la Generación Z en Nepal

    Detienen en Bolivia al exministro de Gobierno y candidato presidencial Eduardo del Castillo

    Arabia Saudita reclama a EAU que acepte la exigencia de Yemen y “retire sus fuerzas” del país en 24 horas

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares
    Paula

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina

    Daniela Cayo Gómez: Tarde, pero artesana