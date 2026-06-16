SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    El camino del infierno pasa junto a una encina

    Joaquín TrujilloPor 
    Joaquín Trujillo

    Entre los muchos pasajes memorables de Don Quijote hay dos que, en realidad, forman parte de uno solo: la tragicómica historia de Andrés, un “mozo” de quince años, criado del rico lugareño Juan Haldudo (Parte 1, capítulos 4 y 31).

    Tras creerse hecho caballero andante, el hidalgo sale en busca de la primera injusticia que debe corregir. Escucha en un bosque quejas, gritos, sollozos. Cuando se acerca, encuentra una encina a la cual está atado un muchacho con el torso desnudo y, junto a él, un hombre adulto que le da de azotes.

    El protagonista amenaza con su lanza al agresor, le exige que se detenga, lo deja rogando perdón, y libera a la víctima. Aterrado de aquel loco, Juan Haldudo se compromete a pagarle lo que le debe al mozo, al que castigaba por haber descuidado el rebaño. Este, por su parte, le ruega a Don Quijote que no lo deje solo. El patrón, explica, no es un paladín de la justicia, su palabra no es confiable.

    Más adelante, y en un momento en que justifica la tarea de los defensores de los desvalidos, se topa precisamente con Andrés, y lo requiere para que sea el testigo de los beneficios de tan alto ideal.

    El héroe no sabe que, entre tanto, ha ocurrido lo que el mismo muchacho intuyó aquel día: el caballero se marchó y las golpizas continuaron. Su paso por aquel bosque no hizo más que empeorar las cosas.

    “—Por amor de Dios, señor caballero andante, que si otra vez me encontrare, aunque vea que me hacen pedazos, no me socorra ni ayude, sino déjeme con mi desgracia, que no será tanta que no sea mayor la que me vendrá de su ayuda de vuestra merced, a quien Dios maldiga, y a todos cuantos caballeros andantes han nacido en el mundo”.

    Así pues, y si se me permite la pedagogía, la tensión trágica de este doble episodio es famosísima. Las buenas intenciones, si no van acompañadas del más frío realismo, están casi siempre en la ruta del infierno.

    Obviamente, estarán los que digan: el Quijote hizo bien. El mal lo hizo Juan Haldudo. El joven Andrés es un malagradecido o bien todavía no ha entendido.

    La verdad es que Alonso Quijano no tuvo la oportunidad de leer su propia historia en el momento en que descubrió aquellos maltratos. Nosotros, en cambio, la hemos tenido, especialmente quienes pasaron por la escuela antes de que los clásicos, como Cervantes o Erasmo, fueran incluidos en el afable “Index” de la mediocridad.

    Cervantes fue un genio en eso de ver el revés de la trama. Don Quijote, en el capítulo 74 de la Segunda Parte, en su lecho de moribundo, reniega de los libros de caballería. Ha llegado a la triste certeza de que lo llevaron por sendas erróneas. Su testamento es un acto de terrible cordura. Hasta que el iletrado Sancho, ese mismo que tantas veces lo había despertado de sus ensueños, le propone, con lágrimas en los ojos, ahora como pastores, volver a esos caminos peligrosos.

    Porque, el idealismo es irreductible y es, como dijo Erasmo de Rotterdam, el sabio inspirador de aquellos tiempos, la locura buena, aquella que podría convertirse en infernal.

    Por Joaquín Trujillo, Investigador CEP

    Más sobre:IdealismoRealismoBuenas intencionesEl Quijote

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputados RN piden sumario en la PDI tras acusar “respuesta insuficiente” a oficio de 2025 que alertó sobre el ingreso de menores haitianos

    Gobierno propone mesa técnica para discusión de proyecto que regulariza sitios de apuestas online

    Exdiputada Marcia Raphael (RN) asume como subsecretaria de la Mujer tras salida de Daniela Castro

    Cámara aprueba uso de agentes encubiertos y reveladores para perseguir delitos sexuales contra menores

    Radiografía de la Tesorería a la deuda CAE: el 70% de los morosos tienen entre 29 y 37 años

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y anticipa que próximas decisiones se “evaluarán reunión a reunión”

    Lo más leído

    1.
    Marco Aurelio es el nuevo gerente general

    Marco Aurelio es el nuevo gerente general

    2.
    Denuncias falsas

    Denuncias falsas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Soy oftalmólogo y esto es lo que dice la ciencia sobre los filtros de luz azul en los lentes

    Servicios

    Esta semana comienza el plazo para usar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo acceder al beneficio?

    Esta semana comienza el plazo para usar el cupón de gas de $27 mil: ¿Cómo acceder al beneficio?

    Dónde y a qué hora ver a Austria vs. Jordania en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Austria vs. Jordania en TV y streaming

    Comienzan las postulaciones al Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Comienzan las postulaciones al Subsidio DS1: ¿Cómo realizar el trámite?

    Diputados RN piden sumario en la PDI tras acusar “respuesta insuficiente” a oficio de 2025 que alertó sobre el ingreso de menores haitianos
    Chile

    Diputados RN piden sumario en la PDI tras acusar “respuesta insuficiente” a oficio de 2025 que alertó sobre el ingreso de menores haitianos

    Exdiputada Marcia Raphael (RN) asume como subsecretaria de la Mujer tras salida de Daniela Castro

    Cámara aprueba uso de agentes encubiertos y reveladores para perseguir delitos sexuales contra menores

    Gobierno propone mesa técnica para discusión de proyecto que regulariza sitios de apuestas online
    Negocios

    Gobierno propone mesa técnica para discusión de proyecto que regulariza sitios de apuestas online

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y anticipa que próximas decisiones se “evaluarán reunión a reunión”

    La caída del tráfico de pasajeros aéreos en Santiago no da tregua y acumula 10 meses a la baja

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta
    Tendencias

    ¿Quién ganará el Mundial 2026? Un algoritmo lo simuló 100.000 veces y tiene una respuesta

    Qué es el trastorno de compra compulsiva y cómo tratarlo, según una especialista

    Las regiones de Chile que tendrán lluvia desde hoy, según el pronóstico

    Dos festejos para continuar superando registros: Kylian Mbappé se convierte en el goleador histórico de Francia
    El Deportivo

    Dos festejos para continuar superando registros: Kylian Mbappé se convierte en el goleador histórico de Francia

    Mbappé: “No juego por venganza; si tuviera que callar a todos los críticos, tendría que jugar hasta los 80 años”

    Mbappé en modo Mundial: Francia vence a Senegal y el delantero queda a dos goles de igualar a Klose como máximo artillero

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
    Tecnología

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características

    Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo

    De Natalia Valdebenito a Pamela Leiva y Vicho Viciani: GAM abre sus puertas al stand up comedy
    Cultura y entretención

    De Natalia Valdebenito a Pamela Leiva y Vicho Viciani: GAM abre sus puertas al stand up comedy

    La cantante chilena Leva anuncia su primer show solista en Santiago

    La carta en que Keith Richards contó el día en que conoció a Mick Jagger (y lo que pensó sobre él)

    Tribunal Supremo de Brasil vota a favor de condenar a Eduardo Bolsonaro por solicitar ayuda estadounidense
    Mundo

    Tribunal Supremo de Brasil vota a favor de condenar a Eduardo Bolsonaro por solicitar ayuda estadounidense

    Kelly Campa, experta en Medio Oriente: “Irán intenta asegurar el reconocimiento de su soberanía sobre el estrecho de Ormuz”

    Trump sopesa enviar el preacuerdo alcanzado con Irán al Congreso de Estados Unidos para su “revisión”

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
    Paula

    La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)

    El papel de la melatonina durante la menopausia

    Totoy Zamudio, un hombre a colores