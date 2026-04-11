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    Esos escépticos

    Josefina AraosPor 
    Josefina Araos
    Gobierno anuncia querella criminal por agresión a ministra de Ciencia, Ximena Lincolao.

    “De qué sirve condenar la violencia”, vuelven a decir algunos, como hicieron el 2019, posando de escépticos. Se trata de académicos en algunos casos, en otros de dirigentes políticos o estudiantiles. Con ese tono evalúan los hechos ocurridos en la Universidad Austral esta semana, donde la ministra Ximena Lincolao fue primero encerrada y luego brutalmente atacada al salir de la casa de estudios. De qué sirve condenar la violencia, como dijo el aún diputado Gabriel Boric tiempo después del estallido, si eso no impedirá que ella siga apareciendo; si sus causas son otras; si hacerlo puede liberar al gobierno de autocrítica, deslegitimar la protesta o justificar un eventual atentado a la autonomía universitaria, que de poco sirve si la universidad ha dejado de resguardar aquello que la constituye. Porque eso prueba lo que pasó el día miércoles: que una universidad como la Austral ha dejado de ser el espacio de la palabra, para sumirse en el mutismo característico, como dice Hannah Arendt, de la violencia.

    Y hasta cierto punto, esos escépticos podrían tener razón. Condenar la violencia no la elimina, y hacerlo puede ser impostado. Un gesto grandilocuente que, como vemos a menudo en redes sociales, sirve para calmar la conciencia y mostrarse del lado correcto de la historia, sin que realmente nada cambie, sin que nadie se involucre en aquello que se denuncia. Sin embargo, hay un plano fundamental que los escépticos olvidan: no es para evitarla que conviene repudiar la violencia, sino para ser capaces de advertirla; para saber cuándo ella aparece, para fijar el límite que no se puede atravesar. Y marcar ese límite exige hacerlo sin excepciones, sin motivos aledaños, sin precisiones que quiten gravedad y centralidad a lo ocurrido. Porque eso pasa también con los escépticos aquí descritos: nunca importa lo concreto (que es lo real), siempre hay un “pero”, un matiz, un dato relevante de subrayar. Así, su relación con la realidad es siempre instrumental, apenas una excusa para volver a afirmar las premisas ideológicas que los inspiran, y que los hacen incapaces de conmoverse ante el cobarde ataque sufrido por una autoridad cuya trayectoria ha estado marcada por hostilidades previas que a nadie le interesan demasiado. No todas las víctimas les importan a estos escépticos.

    Todo lo dicho se confirma con triste claridad en la declaración de la federación de estudiantes de la Universidad Austral, donde el repudio a la violencia contra la ministra no tiene ningún protagonismo. Condenando los hechos apenas al pasar, lo que interesa realmente a la federación es defender su propia causa: la legitimidad de “las expresiones de descontento y las movilizaciones sociales” en general, y en particular, de la manifestación en que fue atacada la ministra Lincolao, donde la mayoría de los estudiantes habría estado mostrando su descontento con el gobierno. Vale la pena citar directamente el comunicado: “es su actuar [el del gobierno] el que propende a que el ambiente en nuestro país sea de conflictividad social”. Nótese bien: el hecho que motiva la declaración y que, en principio condenan, es luego justificado. Una figura del Ejecutivo encerrada, insultada y golpeada en un espacio universitario debe comprender que está pagando, en su calidad de representante, la rabia supuestamente fundada contra La Moneda. En la declaración, finalmente, no hay rechazo alguno de la violencia. No es escepticismo porque condenarla no sirva; es que derechamente no creen que haya estado mal lo que ocurrió. Puede que esta sea una variante especialmente radical del escepticismo aquí esbozado, pero ya sabemos cuáles son sus condiciones: las de un entorno que ha renunciado a fijar el límite entre lo bueno y lo malo, en parte porque renunció antes a reconocer dónde reside el valor, aquello que nunca se puede dejar de proteger. Quizás lo único bueno de todo esto sea que, esos escépticos, parecen ser hoy muchos menos que los que hubo ayer. Veremos por cuánto tiempo.

    Por Josefina Araos, investigadora del IES

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