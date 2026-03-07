SUSCRÍBETE
    ¿La Tercera Guerra Mundial?

    Arshin Adib-Moghaddam 
    Arshin Adib-Moghaddam
    (260304) -- TEHERAN, 4 marzo, 2026 (Xinhua) -- Personas protestan en contra de los ataques militares de Estados Unidos e Israel en Irán, en Teherán, Irán, el 4 de marzo de 2026. (Xinhua/Shadati) (da) (vf) Sha Dati

    Israel inició otra guerra más y Estados Unidos la está ejecutando. Para Netanyahu, la guerra desvía de sus juicios por corrupción, su fracaso en eliminar a Hamas y la ausencia de paz para los israelíes comunes que emigran cada vez más del país hacia tierras más seguras. Para Trump, desvía la caída de la aprobación y los archivos Epstein.

    Así que mientras escribo estas líneas, bombas están cayendo sobre varias ciudades de Irán. El primer impacto ocurrió en una escuela para niñas que causó la muerte de unas 165 menores. Los líderes mueren, los civiles sufren por todos lados. Este es el punto final de una campaña de larga data por parte de Estados Unidos e Israel de la derecha para remodelar el llamado “Medio Oriente” y el mundo musulmán en general. Con ese fin, el espectro de la “libertad” transmitido por el cañón de un arma es una cómoda cortina de humo que anula el trauma iraní de la intervención extranjera, un trauma compartido con los pueblos de América Latina y el mundo no occidental en general.

    Llevamos años advirtiendo contra esta escalada. Irán ya ha respondido atacando bases estadounidenses en Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Baréin. Sin duda, no habrá ninguna contención por la parte iraní en esta ocasión, ya que la guerra se presenta como una amenaza existencial para la República Islámica. Los aliados iraníes —los hutíes en Yemen, las Fuerzas de Movilización Pública en Irak y Hezbolá en Líbano, también serán movilizados en esta guerra, expandiendo el conflicto por toda la región.

    También hay un componente cultural. Israel y Estados Unidos están llevando a cabo esta guerra durante el mes de Ramadán. Los musulmanes de todo el mundo están ayunando. Para miles de millones de musulmanes, este es el mes de la espiritualidad, la paz y la solidaridad. Las imágenes de musulmanes iraníes siendo asesinados por bombas israelíes y estadounidenses amenazan con fomentar una narrativa de “choque de civilizaciones” que enfrenta al mundo judeocristiano contra el islam. Los musulmanes en las capitales europeas, junto con activistas antibélicos, la izquierda, etc., verán esta guerra como una agresión clara y como una estrategia imperial más amplia.

    Por Arshin Adib-Moghaddam, autor de “¿Qué es Irán?” y profesor de Filosofías Comparadas y Pensamiento Global en la SOAS de la Universidad de Londres.

