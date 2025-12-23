Liderar en la era de la IA, acelerando el cambio

Por años, la pregunta fue: ¿qué hacer con inteligencia artificial (IA)? Hoy es: ¿cómo pasar de la experimentación a escalar con impacto? Esa transición es compleja. Según el reciente informe “Tech trends 2026″ de Deloitte, la IA dejó de ser un proyecto de riesgo para convertirse en el nuevo tejido operativo de las organizaciones. Y el tiempo para aprender, adaptarse y mantenerse competitivo se acorta de forma acelerada. La velocidad es clave: mientras el teléfono tardó medio siglo en llegar a 50 millones de usuarios, la IA generativa alcanzó el doble en solo dos meses. ¿Qué implica esto para líderes de empresas? Que la innovación ya no avanza en ciclos largos ni lineales; se acelera en espiral. Cada mejora tecnológica impulsa más datos, inversión, infraestructura y cambios en la manera de gestionar y gobernar, creando un efecto multiplicador que no espera a nadie.

Aunque muchos ejecutivos creen que el desafío es tecnológico, no es así; es un desafío evolutivo que integra ámbitos estratégicos, organizacionales y culturales. Las empresas que triunfen son las que rediseñarán sus operaciones, muchas veces desde cero, integrando estas dimensiones en la búsqueda de resultados, actuando con velocidad y gestionando activamente el cambio. Esto llevará a organizaciones híbridas, en que se combinarán personas con agentes de IA en múltiples roles, niveles y formas de colaboración, con nuevas formas de trabajo y nuevos perfiles de personas que privilegien la creatividad, la capacidad analítica y el pensamiento crítico. En este contexto, emergen algunos temas de reflexión para líderes, tanto empresariales como del sector público, a abordar con sentido de urgencia:

Liderazgo integral: El CEO, su equipo y el directorio deben generar una visión de negocio y abordar el cambio asegurando que lo tecnológico y lo organizacional estén al servicio de la propuesta de valor al cliente. Un liderazgo adaptativo e innovador, con mirada bifocal de corto y largo plazo, será clave para recorrer ese viaje de transformación, obtener resultados y hacer los trade-offs necesarios. ¿Cuál es el equipo que permitirá navegar esas aguas turbulentas e inciertas?

Rediseñe, no maquille: automatizar tareas antiguas no basta. Pregúntese: ¿qué procesos puedo reinventar para que la IA sea el centro, no el parche?

Prepárese para la IA física: robots inteligentes ya existen en fábricas, hospitales y restaurantes, por ejemplo. ¿Cómo puede usar la tecnología para reducir riesgos y liberar talento hacia tareas de mayor valor agregado? ¿Como potenciar hombre con máquina?

Gestione la fuerza laboral digital: los agentes de IA no son simples bots; son trabajadores de silicio. Defina roles, supervise desempeño y controle costos. ¿Cómo se prepara para dirigir prontamente equipos híbridos de humanos y agentes de IA?

Revise su infraestructura: los costos por causa de IA pueden dispararse. ¿Su estrategia cloud es sostenible? Evalúe arquitecturas híbridas que combinen nube, on-premises y edge computing.

Lidere el cambio cultural: El CIO ya no es solo gestor de sistemas, es un agente de cambio a partir de la IA. Forme equipos ágiles, invierta en capacitación, dé oportunidades de upskilling y reskilling. ¿Qué perfiles sumar? ¿Inversiones en talento?

La IA potencia la innovación y abre riesgos que deben ser administrados: cibernéticos, dilemas éticos, control de agentes IA y vulnerabilidades en datos y modelos. La experiencia es clara: si la seguridad es un talón de Aquiles, incorpórela desde el diseño inicial.

La IA evoluciona hacia ser el nuevo sistema nervioso de las organizaciones. Aquellas que prosperen serán las que combinen audacia, velocidad en su adopción y un liderazgo estratégico que la guíe. Como líderes, debemos preguntarnos: ¿Cómo pasamos de administrar tecnología a orquestar la transformación? Porque el futuro no esperará a quienes dudan.

*El autor de la columna es socio de Monitor Deloitte