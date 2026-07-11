Mordido por un Kiltrow

Chile tiene condiciones ideales para convertirse en una potencia whiskera mundial como Escocia, Japón o Australia. Aire y aguas limpias, climas variados, barricas a granel -gracias a las viñas- y hasta cobre para alambiques. Todo eso y la marca Patagonia. Sin embargo, pocos se la han jugado. Lord Kiltrow, un single malt (solo cebada, en este caso patagónica, destilada en un solo lugar), single cask (mismo barril) producido por Barking Chilean Spirits Company de Casablanca, destaca entre ellos. Esta destilería nace en 2022 gracias a seis socios, uno de ellos el maestro destilador Tomás Cifuentes, enólogo chileno formado en Australia. Producen interesantes gines, pero la joya de la corona es su whisky, de nombre juvenil e irreverente. Esto tiene sentido no sólo por ser pionero en Chile, sino porque su añejado es, por ahora, breve (poco más de un año), lo que explica que su cask strenght sea sólo de 45%.

Un whisky especial porque, en vez de un clima extremo, transmite el valle central del que proviene: un agradable sabor a mote con huesillo, a vino tinto (es añejado en barricas de roble de Cabernet-Sauvignon de la viña Aquitania) y a sopaipillas pasadas. Como si una ramada dieciochera hubiera estirado la primavera en el valle del río Spey, que produce los whiskys más suaves y dulces de Escocia. Ideal para acompañar dulces de Curacaví, quesos de cabra con frutos secos o una plateada con pastelera. Ojalá muchos lo prueben. Y que vengan más experimentos whiskeros en nuestra loca geografía.