SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Rediseñemos la gratuidad

    Juan Eduardo VargasPor 
    Juan Eduardo Vargas

    El último Informe de Finanzas Públicas alerta que el déficit fiscal del país sería mayor a lo informado y que la deuda pública sobrepasaría el umbral deseable del 45% del PIB en 2028. Bajo estas circunstancias, cobra aún mayor sentido analizar la política de gratuidad, la que ha sido cuestionada desde hace un tiempo por su alto costo y por el bajo impacto que ha tenido en términos de acceso a la educación superior.

    En efecto, el costo que ella representa (US$2.700 millones este año, monto que se estima seguirá creciendo) implica no solo menores recursos para hacer frente a otras necesidades más acuciantes, sino que ha significado -en la práctica- menores recursos para los niveles educativos que tienen un mayor impacto social y distributivo, como el parvulario y escolar. Así las cosas, valorando esta política y pensando en poder mantenerla en el tiempo, pareciera ser un momento oportuno para avanzar decididamente en modificaciones.

    En este contexto, sugiero incorporar un modelo de corresponsabilidad, en el que parte del costo de la formación sea asumido por los estudiantes una vez egresados, es decir, propongo que la gratuidad considere una devolución parcial de recursos por parte de sus beneficiarios. Esto podría realizarse estableciendo que la gratuidad fuese completa durante los dos primeros años académicos, momento a partir del cual se incorporaría un componente creciente de crédito, el que podría llegar al 100% al terminar la duración de la carrera.

    De esta forma, se garantizaría un esquema de no-pago de arancel durante toda la etapa de estudios, después de la cual se iniciaría el período de cobro, el que de todos modos sería relativamente bajo, considerando los limitados montos que se financiarían con crédito. Este mecanismo vendría a emular lo que hoy hacen muchos estudiantes, que financian sus carreras con una mezcla de becas estatales y créditos, pagando poco o nada durante su trayectoria académica y devolviendo el monto del crédito una vez que empiezan su vida laboral.

    Esta propuesta se fundamenta en el hecho de que la gratuidad, tal como está diseñada, es financieramente insostenible, pero también en la premisa de que es justo pedir una retribución a quienes percibirán ingresos sustancialmente mayores que quienes no tengan un título profesional. Al respecto, esta propuesta garantiza que quienes terminen pagando serían aquellos estudiantes que mayoritariamente hubiesen egresado de la educación superior, pues los dos primeros años de estudios concentran la deserción estudiantil. Además, esta retribución se haría de forma contingente al ingreso y por un período acotado de tiempo, tras el cual cualquier remanente se condonaría.

    Que la gratuidad requiere cambios urgentes pareciera ser un consenso transversal, del que dan prueba los intentos del gobierno anterior y del actual por modificarla en distintos proyectos de ley (FES y de reconstrucción). Aprovechando también la discusión sobre el sistema de crédito que podría reemplazar al CAE, urge pues iniciar un debate serio sobre esta política que propicie cambios en ella.

    Por Juan Eduardo Vargas, Universidad Finis Terrae

    Más sobre:FinanciamientoEducación superiorSostenibilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo el futuro del estrecho de Ormuz pone a prueba el delicado equilibrio de Omán

    Temporal en el sur del país acumula 107 viviendas dañadas y 84 personas afectadas: lluvia volvería los próximos días

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    Andy Burnham se perfila como el próximo primer ministro británico tras el abrumador respaldo laborista

    Sernac emite alerta de seguridad por falla en sistema de frenos de 27 vehículos BMW comercializados en Chile

    Portaban cuchillos con sangre de la víctima: detienen a dos sujetos por homicidio frustrado en Independencia

    Lo más leído

    1.
    La derrota y el chivo expiatorio

    La derrota y el chivo expiatorio

    2.
    Codelco y el Estado empresario

    Codelco y el Estado empresario

    3.
    Delincuencia juvenil: actuar con razón

    Delincuencia juvenil: actuar con razón

    4.
    Inteligencia artificial y derecho internacional

    Inteligencia artificial y derecho internacional

    5.
    Reforma al SAE: la evidencia que el proyecto del gobierno ignora

    Reforma al SAE: la evidencia que el proyecto del gobierno ignora

    6.
    Densificación en torno a corredores de transporte

    Densificación en torno a corredores de transporte

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de cuartos de final del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Servicios

    Beca Presidente de la República 2026: ¿Cómo renovar el beneficio?

    Beca Presidente de la República 2026: ¿Cómo renovar el beneficio?

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este viernes

    La Gran Rueda se queda hasta agosto: revisa cómo comprar entradas y precios

    La Gran Rueda se queda hasta agosto: revisa cómo comprar entradas y precios

    Dan de baja a carabinero por sustraer snack desde automóvil en que murió niño de 12 años tras encerrona en San Bernardo
    Chile

    Dan de baja a carabinero por sustraer snack desde automóvil en que murió niño de 12 años tras encerrona en San Bernardo

    Temporal en el sur del país acumula 107 viviendas dañadas y 84 personas afectadas: lluvia volvería los próximos días

    Sernac emite alerta de seguridad por falla en sistema de frenos de 27 vehículos BMW comercializados en Chile

    Accionistas de Cencosud aprueban un nuevo proceso de recompra de acciones
    Negocios

    Accionistas de Cencosud aprueban un nuevo proceso de recompra de acciones

    El dólar se aleja de su mayor valor en siete meses y el Ipsa se recupera en jornada positiva para los mercados

    PriceSmart elige Mallplaza Los Dominicos para abrir su primer club de compras por membresía en Chile

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google
    Tendencias

    La curiosa razón por la que todos están buscando a Erling Haaland en Google

    Qué es la ciclospora, el grave virus estomacal que está propagándose en Estados Unidos

    Cuáles son los beneficios de tomar café y qué consideraciones se deben tener al hacerlo, según especialistas

    La sentida reflexión de Didier Deschamps: “Tres semifinales seguidas parece lógico y natural, pero hay que conseguirlo”
    El Deportivo

    La sentida reflexión de Didier Deschamps: “Tres semifinales seguidas parece lógico y natural, pero hay que conseguirlo”

    La autocrítica del técnico de Marruecos tras la derrota con Francia: “Debemos admitir que fueron mejores”

    El llamado de Kylian Mbappé para evitar el relajo: “No hay lugar para la autocomplacencia”

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad
    Tecnología

    Me robaron el celular: guía paso a paso para bloquearlo y proteger tu privacidad

    Epilogue SN Operator: el accesorio de PC y Mac que todo fan de Super Nintendo no sabía que necesitaba

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    El Festival de Viña publica las bases para las competencias internacional y folclórica de 2027
    Cultura y entretención

    El Festival de Viña publica las bases para las competencias internacional y folclórica de 2027

    Javiera Electra a fondo: “Quiero más éxito, siento que es muy poco todavía”

    Bonnie Tyler: el retrato de una voz herida que encontró la inmortalidad tras desoír a su médico

    Cómo el futuro del estrecho de Ormuz pone a prueba el delicado equilibrio de Omán
    Mundo

    Cómo el futuro del estrecho de Ormuz pone a prueba el delicado equilibrio de Omán

    Andy Burnham se perfila como el próximo primer ministro británico tras el abrumador respaldo laborista

    El revólver personalizado que Erdogan regaló a Pedro Sánchez pasa a manos de Interior para ser inutilizado

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo
    Paula

    Trabajar menos y mejor: lo que el experimento inglés nos dice sobre el futuro del empleo

    Gestación subrogada en Chile: en qué está el debate hoy

    Hablemos de amor: con él volví a sentirme poderosa