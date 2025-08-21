SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

No hay agua que perder y tampoco tiempo

Juan Eduardo SaldiviaPor 
Juan Eduardo Saldivia

Bajo el lema “No hay agua que perder” el pasado 13 y 14 de agosto se llevó a cabo la 5° versión de Expo Agua Santiago. El primer día concurrieron más de 6.000 personas, desde dirigentes sociales, representantes de ONG, de comité de agua potable rural, expositores de equipos y tecnologías y grandes empresas. Todo un éxito. ¿Por qué tanto interés? Sin duda porque hay un creciente conocimiento y conciencia de que el agua es un recurso cada vez más escaso, particularmente, en la cuenca de Santiago y que ello es grave.

Es una muy buena noticia que la conciencia de la escasez esté en aumento. En una ciudad que cuenta con abastecimiento continuo y seguro (Chile es uno de los dos países en Latinoamérica en que se puede tomar agua de la llave en forma saludable) resulta difícil generar conciencia de que el recurso natural disminuye constantemente. Se da la paradoja que las lluvias y la nieve acumulada en la cordillera siguen disminuyendo. No obstante, seguimos teniendo agua potable en nuestros hogares. Por eso, surgen dos preguntas: ¿Esto es fruto de la casualidad? ¿Está asegurado el consumo para las futuras generaciones en el contexto del cambio climático? La respuesta a ambas es un no rotundo. La primera se explica porque se han hecho las inversiones necesarias de manera oportuna (algunas contra el tiempo), en un ambiente de colaboración público privada donde cada parte, el Estado y el sector privado, han hecho su tarea conforme un modelo industrial que es reconocido mundialmente como exitoso ya que pone los incentivos adecuados, que establece las responsabilidades de cada sector con tarifas accesible y de autofinanciamiento reales y que, además, contempla sanciones relevantes ante algún incumplimiento. La segunda respuesta es negativa, ya que si no se continúan haciendo importantes inversiones en seguridad y resiliencia, no dispondremos del recurso. Chile es uno de los países más amenazados en el mundo por el estrés hídrico, como consecuencia del cambio climático y ello debe llamar a la acción.

El Gobernador de la Región Metropolitana fue claro en su exposición: los diagnósticos ya están todos hechos, llegó la hora de pasar a la acción. El modelo organizacional de la industria sanitaria ha permitido que sigamos contando con agua potable en nuestros hogares, si seguimos creyendo en él, si se continúa actuando en asociación público privada no cabe duda que se realizarán las inversiones que se necesitan, pero estas deben hacerse con la celeridad que el cambio climático impone.

Sabemos que cada vez es más difícil materializar inversiones y que ellas sean oportunas. Con los niveles de desconfianza que imperan resulta un desafío mayor que se pueda garantizar el abastecimiento futuro. Por ello, mi invitación es a confiar una vez más en el modelo sanitario, en la asociación público privada y, que como lo hemos hecho antes, lo podemos seguir haciendo para asegurar el agua a las generaciones futuras.

Por Juan Eduardo Saldivia M., abogado, consejero del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI)

Más sobre:AguaRecursos hídricosInfraestructura

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Incidentes en el Instituto Nacional: overoles blancos lanzaron cerca de 30 bombas molotov

Desinstalar la ideología de género, eliminar el lenguaje inclusivo y dejar 9 ministerios: zoom al programa de gobierno de Kaiser

Cónsul y embajador recaban antecedentes por los 19 hospitalizados y 101 barristas detenidos en Argentina

Daza sale a cerrar flanco reabierto por Sutil en campaña de Matthei tras dichos sobre la dictadura: llamó a cuidar la democracia

Tomás Izquierdo acusa falta de “calle financiera” al Banco Central y pide que no funcionen como un computador

Privatización de Codelco, invariabilidad tributaria y fin a las contribuciones: los principales puntos del programa de Johannes Kaiser

Lo más leído

1.
Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

Graves incidentes en Argentina: Boric instruye a embajador Viera-Gallo a concurrir a comisarías y hospitales para garantizar seguridad de hinchas de la U

2.
Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

Tragedia y horror en Avellaneda: graves incidentes obligan a cancelar el partido entre Independiente y la U

3.
Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

Repasa el partido y los tristes sucesos ocurridos en la visita de la U a Independiente por la Copa Sudamericana

4.
Barristas de Independiente atacan a fanáticos rezagados de la U en una horrorosa noche en Avellaneda

Barristas de Independiente atacan a fanáticos rezagados de la U en una horrorosa noche en Avellaneda

5.
Personal del consulado chileno en Argentina se despliega en estadio de Independiente tras graves incidentes

Personal del consulado chileno en Argentina se despliega en estadio de Independiente tras graves incidentes

Portada del dia

Contenido exclusivo y análisis: suscríbete al periodismo que te ayuda a tomar mejores decisiones

Oferta Plan Digital$990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

Boric instruye al ministro Elizalde viajar a Buenos Aires para “acompañar” a hinchas heridos en estadio de Argentina

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

“Habrá mucha agua en las calles”: a qué hora comienza la lluvia hoy, según el tiempo

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

Golpe de timón de Boric: remueve a ministro Valenzuela tras rebelión de la FREVS

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

Servicios

Rating del miércoles 20 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 20 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Anuncian nuevo Travel Sale: estas son las fechas con descuentos de hasta 55% en viajes

Anuncian nuevo Travel Sale: estas son las fechas con descuentos de hasta 55% en viajes

Temblor hoy, jueves 21 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, jueves 21 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Incidentes en el Instituto Nacional: overoles blancos lanzaron cerca de 30 bombas molotov
Chile

Incidentes en el Instituto Nacional: overoles blancos lanzaron cerca de 30 bombas molotov

Desinstalar la ideología de género, eliminar el lenguaje inclusivo y dejar 9 ministerios: zoom al programa de gobierno de Kaiser

Cónsul y embajador recaban antecedentes por los 19 hospitalizados y 101 barristas detenidos en Argentina

Tomás Izquierdo acusa falta de “calle financiera” al Banco Central y pide que no funcionen como un computador
Negocios

Tomás Izquierdo acusa falta de “calle financiera” al Banco Central y pide que no funcionen como un computador

Privatización de Codelco, invariabilidad tributaria y fin a las contribuciones: los principales puntos del programa de Johannes Kaiser

La UE cierra el acuerdo formal con EE.UU. para un arancel general del 15%

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito
Tendencias

Cómo es el misil Agni-5 con capacidad nuclear que India asegura haber probado con éxito

Las 5 comunas de Santiago donde caerá nieve, según el tiempo

“Tenía mi tarjeta en su billetera”: el chileno acusado de robo en el Mundial de Pokémon irá a tribunales

Conmebol repudia los actos de violencia en el duelo entre Independiente y la U: “Se actuará con la mayor firmeza”
El Deportivo

Conmebol repudia los actos de violencia en el duelo entre Independiente y la U: “Se actuará con la mayor firmeza”

ANFP condena violencia en duelo de la U: “Las graves agresiones de la barra de Independiente exceden todo tipo de límites”

Charles Aránguiz alza la voz tras los graves incidentes: “Hoy la vida y la salud de los hinchas es lo primero”

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025
Finde

Con Weezer, Massive Attack y más: este es el line up por día de Fauna Primavera 2025

Oktoberfest Chile celebrará sus 20 años con Chico Trujillo como cabeza de cartel

Desde Björk hasta Billie Eilish en audio inmersivo: esta es la cartelera de Omni Soundlab para agosto

La trilogía de los colores de Krzysztof Kieślowski: el regreso de un neoclásico
Cultura y entretención

La trilogía de los colores de Krzysztof Kieślowski: el regreso de un neoclásico

Chayanne en el Movistar Arena, poner el alma en el ruedo

Álvaro Henríquez & Pettinellis agenda concierto en Talcahuano

Israel pide a funcionarios médicos y organizaciones humanitarias la evacuación de la ciudad de Gaza
Mundo

Israel pide a funcionarios médicos y organizaciones humanitarias la evacuación de la ciudad de Gaza

Investigación asegura que cinco de cada seis palestinos muertos por las fuerzas israelíes en Gaza serían civiles

La última cruzada de Trump: Acusa a museos de EE.UU. de ser “últimos vestigios del ‘wokismo’” y ordena revisar sus exposiciones

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo
Paula

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo

Hablemos de amor: Lo que sé del amor me lo enseñaron mis abuelos

Sindy Arzani y su red de apoyo: cuidar a las madres para cuidar el futuro