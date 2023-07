Opto por la flexibilidad por el bien del país

SEÑOR DIRECTOR:

Muchas veces se ha citado la frase del ex Presidente Frei Montalva que dice: “No se humilla quien pide por la Patria”. Recientemente, el abogado constitucionalista Patricio Zapata la adaptó para afirmar que “no se está humillando quien cede por el bien de la Patria”. Al parecer, su editorial del 2 de julio adopta la tesis contraria, convirtiendo la flexibilidad para buscar un pacto tributario en “volteretas”.

Desde los distintos roles que he desempeñado en la esfera pública, he participado de muchos esfuerzos por construir acuerdos en torno a materias económicas por el bien del país, donde, como ha expresado el Presidente Boric, “nadie puede aspirar a conseguir el cien por ciento”. Con esa experiencia a cuestas, difiero completamente de la tesis de su editorial, pues la flexibilidad para generar acuerdos que permitan que el país financie necesidades urgentes no me parece una falta, sino una virtud, independientemente de los sobrenombres que se le apliquen.

Lo único que me atrevo a pedir, sin embargo, es que aquello que se califique como flexibilización -“voltereta”, “contorsión” u otro similar- corresponda efectivamente a cambios de posición. La editorial cita como ejemplo de “voltereta” mis declaraciones sobre concentrar los aumentos de impuestos en ingresos personales altos, en lugar de empresas. En realidad, esta es una definición que ha estado presente desde el inicio de los planteamientos del Ministerio de Hacienda en torno a la reforma tributaria. El propio medio que usted dirige lo ha recogido en diversas oportunidades. Por ejemplo, en el artículo del 27 de febrero de 2022, titulado “Las primeras definiciones de Mario Marcel para avanzar en la reforma tributaria”, en el cual se señala que las propuestas del gobierno se concentrarían en gravar ingresos personales. Luego, en una entrevista del 3 de julio de 2022, titulada “La clase media no solo no pagará esta reforma, sino que se va a beneficiar de la misma”, se explican las razones por las cuales la propuesta de reforma tributaria se enfoca en los impuestos a los altos ingresos de las personas y, por otro lado, reduce la tasa corporativa y se detallan incentivos a la inversión.

Este mismo razonamiento se ha reflejado en cada una de las innumerables presentaciones sobre reforma tributaria que se han realizado, las que siempre han comenzado por mostrar que las mayores brechas de carga tributaria están en los impuestos a los ingresos personales y no en las rentas corporativas, pues en Chile estos últimos son superiores a la mediana de los países de la OCDE.

El editorial citado incurre en varias otras imprecisiones, además de expresiones descalificatorias -que lamento, pero en las cuales no ahondaré, porque considero que las descalificaciones no ayudan a elevar el debate democrático; pero dado que localicé los artículos de prensa que se citan más arriba recurriendo al propio buscador de la página web de su medio, me contentaría con pedir a los editorialistas que usen el mismo buscador para sustentar sus afirmaciones.

Mario Marcel

Ministro de Hacienda