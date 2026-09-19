Soñar con el terror y crear un videojuego desde el sur

Hay ideas que parecen imposibles hasta que alguien decide intentarlo. Nosotras decidimos hacerlo desde el sur. Miramos alrededor y no había mujeres haciendo terror en La Araucanía; decidimos ser las primeras. En el mundo, apenas el 23% de quienes desarrollan videojuegos son mujeres y, en Chile, con más de 90 estudios y 400 profesionales, gran parte de la industria se concentra en Santiago.

Así nació Forgotten: Whispers of the Past, el primer videojuego de terror creado en nuestra región. Su nombre no es casualidad: “olvidado” es como encontramos el ex Liceo Aníbal Pinto de Temuco, lugar en el que basamos nuestra historia. Un colegio lleno de vida que un día se apagó y quedó a merced del tiempo. Quisimos recuperar ese espacio y darle una nueva historia.

Elegimos el terror porque nos apasiona. Somos un estudio indie de dos desarrolladoras, sin un gran equipo detrás, pero con la convicción de que desde el sur podemos crear una experiencia capaz de atraparte y asustarte hasta el final.

Esa audacia, sin embargo, no nació solo frente a una pantalla. Nuestra formación humana y profesional ha sido fundamental. Cuando pensamos en el impulso para fundar un estudio aparece un profesor: Sebastián Díaz. Su generosidad para enseñar, paciencia y rigor nos mostraron cómo funciona esta industria y, sobre todo, a no poner techo a nuestras metas.

Comenzamos este sueño en marzo de 2024. Hoy Forgotten tiene una demo gratuita en Steam con más de 1.300 descargas y una precuela que reconstruye el internado la noche de su cierre, con diseño de niveles de Francisco Rodríguez y una banda sonora de Cristóbal Soto, clave para sostener el suspenso y el terror.

Porque la industria chilena del videojuego no se construye solo con talento, sino también con quienes forman a las nuevas generaciones. Nosotras tuvimos ese privilegio y hoy sabemos que desde el sur se puede crear un estudio y hacer terror que valga la pena jugar. Eso es lo que nos mueve.

Por Javiera López y Maite Aliquintui, fundadoras de Veilbound Studios.