SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Editorial

    Preocupante informe de Contraloría

    Frente a la abultada cantidad de recursos públicos que presentan inconsistencias contables es pertinente preguntarse qué medidas se están tomando en el Estado para evitar que hechos así continúen ocurriendo.

    Por 
    Editorial La Tercera

    La Contraloría General de la República ha concluido el año con la entrega del segundo consolidado de resultados de auditoría, donde se dieron a conocer los principales hallazgos durante la revisión de los estados financieros de 73 entidades del sector público entre 2020 y 2024. En la totalidad de los casos la entidad emitió “abstención de opinión”, dado que según explicó el ente contralor no fue posible confirmar la razonabilidad de las cifras presentadas por las instituciones fiscalizadas. La indagación concluyó que no se logró obtener evidencia suficiente que permitiera respaldar los saldos contables, principalmente por debilidades de los controles internos e inconsistencias en los registros contables. También se observaron problemas en los sistemas informáticos y en la gestión de recursos, entre otros aspectos.

    El monto total que aparece involucrado en el informe de Contraloría alcanza a $15,9 billones -más del 90% corresponde al gobierno central, mientras el porcentaje restante pertenece al sector municipal-, y su sola cuantía así como las razones que llevaron a estas inconsistencias son hechos de suyo graves. Los antecedentes, de hecho, dieron pie a acciones disciplinarias por parte de la Contraloría, incluyendo en algunos casos la remisión al Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio Público.

    No cabe duda de que ha sido un año especialmente intenso para el ente que dirige Dorothy Pérez, particularmente luego de que se comenzaran a implementar activos sistemas de fiscalización, cruzando distintas bases de datos que dejaron al descubierto hallazgos tan relevantes como que 25 mil empleados públicos viajaron al exterior pese a estar con licencia médica, práctica que posteriormente la Superintendencia de Seguridad Social también pudo constatar que ocurrió con trabajadores del sector privado. Bastó con ese informe emitido por la Contraloría en mayo para que a partir de junio la emisión de licencias médicas comenzara a experimentar un notorio y persistente descenso -cayendo por debajo de las 600 mil emisiones mensuales-, demostrando la relevancia que tiene la fiscalización para el buen uso de los recursos públicos.

    Pero la acción fiscalizadora de la Contraloría tiene desde luego sus límites, porque si ello no va acompañado de medidas estructurales y procesos sancionatorios creíbles emanados desde el propio Estado, el despilfarro o el mal uso de los recursos públicos no se detendrá. Y es allí precisamente donde surgen las mayores inquietudes, pues no resulta claro que a pesar del revuelo que generan estos casos una vez que son descubiertos, se hayan tomado medidas efectivas para impedir su ocurrencia. Sobre los recientes hallazgos informados por Contraloría -que abarcan dos períodos de gobierno-, es pertinente exigir que las inconsistencias contables sean subsanadas a la brevedad, como también preguntarse de qué forma se mejorarán los controles internos en las distintas reparticiones públicas, lo que necesariamente forma parte del proceso de modernización del Estado.

    Más sobre:Recursos públicosEntidades públicasMunicipalidadesGobierno central

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Fiscalía abre investigación por extracción de corteza al Coihue Abuelo en reserva nacional de Los Ríos

    Reajuste público: oposición notifica a Hacienda que conversará cuando conozca el proyecto y anticipa rechazo a “normas de amarre”

    Juan Luis Castro, senador PS: “Sentirse de izquierda por llamar a movilizar está bien para un movimiento estudiantil, no para un partido político”

    Kast interrumpe días de descanso y lidera reuniones en su oficina de Las Condes

    Más allá del caso Epstein: las nuevas polémicas que complican al expríncipe Andrés

    Desempleo vuelve a subir después de cuatro meses y expertos ven poco probable que baje de 8% en el mediano plazo

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué es una “súper ola de calor”, el fenómeno que traerá hasta 6 días de calor extremo en Santiago

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Qué se sabe del ataque con drones de EE.UU. contra un puerto en Venezuela

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Correr o caminar: qué ejercicio aporta más beneficios para la salud, según la ciencia

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Por qué hay hormigas en tu casa o departamento y cómo eliminarlas, según un especialista en bichos

    Servicios

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    Comienzan pagos del Bono Mujer Trabajadora de diciembre: revisa si te corresponde

    A qué hora cierran los supermercados este miércoles 31 de diciembre

    A qué hora cierran los supermercados este miércoles 31 de diciembre

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Acreencias bancarias: revisa si tienes dinero de 2025 pendiente por cobrar

    Fiscalía abre investigación por extracción de corteza al Coihue Abuelo en reserva nacional de Los Ríos
    Chile

    Fiscalía abre investigación por extracción de corteza al Coihue Abuelo en reserva nacional de Los Ríos

    Juan Luis Castro, senador PS: “Sentirse de izquierda por llamar a movilizar está bien para un movimiento estudiantil, no para un partido político”

    Kast interrumpe días de descanso y lidera reuniones en su oficina de Las Condes

    Reajuste público: oposición notifica a Hacienda que conversará cuando conozca el proyecto y anticipa rechazo a “normas de amarre”
    Negocios

    Reajuste público: oposición notifica a Hacienda que conversará cuando conozca el proyecto y anticipa rechazo a “normas de amarre”

    Desempleo vuelve a subir después de cuatro meses y expertos ven poco probable que baje de 8% en el mediano plazo

    El Ipsa cierra con un alza de casi 57% en 2025 y SQM termina el año como la empresa más valiosa de la bolsa local

    ¿Leer en la oscuridad hace mal a la vista? Este y otros mitos despejados por oftalmólogos
    Tendencias

    ¿Leer en la oscuridad hace mal a la vista? Este y otros mitos despejados por oftalmólogos

    La intensa búsqueda para arrestar a Jamil Hassan, el brutal ejecutor de la dictadura de Assad en Siria

    “Lo dejaron salir sin contactarnos”: Tylor Chase habría vuelto a las calles tras el plan para rehabilitarlo

    La ANFP entrega sus argumentos para ratificar el descenso de Unión Española y Deportes Iquique
    El Deportivo

    La ANFP entrega sus argumentos para ratificar el descenso de Unión Española y Deportes Iquique

    El grosero error de Dibu Martínez que pavimentó la goleada de Arsenal sobre Aston Villa

    Directorio de la ANFP entierra la última ilusión de Unión Española e Iquique y los condena a la Primera B

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas
    Finde

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 27 y 28 de diciembre

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026
    Cultura y entretención

    Guía: las fiestas y los eventos musicales para recibir el Año Nuevo 2026

    Las peores películas y series que dejó 2025

    Cinco obras y una exposición trae enero teatral a La Memoria

    Más allá del caso Epstein: las nuevas polémicas que complican al expríncipe Andrés
    Mundo

    Más allá del caso Epstein: las nuevas polémicas que complican al expríncipe Andrés

    Emiratos Árabes Unidos anuncia la “retirada voluntaria” de tropas de Yemen tras las exigencias de gobierno local y Arabia Saudita

    Israel suspende a Médicos Sin Fronteras y otras ONG por nuevas normas en Gaza

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad
    Paula

    Niñez tras las rejas: la realidad de los hijos de mujeres privadas de libertad

    Josefina Errázuriz: Mirar el trabajo desde las constelaciones familiares

    Disruptores endocrinos en cosmética: la silenciosa amenaza a la salud femenina