SUSCRÍBETE 60% OFF
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Sala cuna: la Cámara debe estar a la altura

    María José Abud Por 
    María José Abud

    Hoy la Comisión de Trabajo de la Cámara vota en general el proyecto de Sala Cuna, que llega del Senado sin financiamiento y con la titularidad del derecho traspasada desde los trabajadores a sus hijos. Por lo tanto, es un cascarón vacío: sin recursos que permitan implementarlo y con la incoherencia de otorgar a niños un derecho laboral.

    A estas alturas, lo ocurrido en el Senado, tanto por parte de la oposición como del oficialismo, es simplemente una falta de respeto hacia las mujeres. Llevamos cerca de 30 años sin lograr consenso político, mientras el artículo 203 del Código del Trabajo es la principal barrera para la contratación. Con un desempleo femenino de 10,3% que no cede y un amplio acuerdo técnico sobre la necesidad de garantizar el derecho a todos los padres que trabajan y eliminar el impuesto a la contratación de mujeres, los parlamentarios parecen no darse por enterados.

    Los diputados deben recordar que la iniciativa no parte de cero: se construye sobre el texto del Presidente Piñera, al que posteriormente los presidentes Boric y Kast ingresaron indicaciones sustitutivas. Reabrir aspectos ya acordados, como la titularidad del derecho, el uso en jardines privados y públicos o el universo de beneficiarios, es desconocer los consensos alcanzados en el tiempo. Quedan temas por resolver, y debieran abordarse en un debate serio: reponer un mecanismo de financiamiento, definir el sistema de copago y garantizar apoyo a la red pública de salas cunas.

    La propuesta de ChileMujeres, que ComunidadMujer respaldó y expuso en la Cámara, es una salida razonable. Primero, reduce la cotización al Fondo de Sala Cuna de 0,35% a 0,30%, mediante la reasignación de 0,1% de la cuenta individual y 0,2% del Fondo Solidario del Seguro de Cesantía. Además, exige un compromiso fiscal si los recursos no alcanzan y un monitoreo permanente para garantizar que las prestaciones del seguro no se vean afectadas. La Superintendencia de Pensiones ha sido clara: el proyecto no compromete la sustentabilidad de largo plazo del Fondo de Cesantía Solidario. Tampoco se usan ahorros de los trabajadores, sino que se reasigna cotización futura del empleador. Por otra parte, se propone devolver la titularidad a madres y padres, incluir desde el primer año a trabajadoras de casa particular e independientes, limitar el copago al 10% del aporte y financiar, con cargo al fondo, la extensión de horario y calendario de la red pública.

    La reforma perfecta no existe y, mientras no lo asumamos, seguiremos perdiendo oportunidades. Falta realismo y sentido de urgencia. En la crisis laboral, no es posible financiar el proyecto con nuevas cotizaciones del empleador. Tampoco es cierto que el proyecto desprotege la infancia. Por el contrario, impone requisitos del Mineduc a las salas cunas y enfrenta el alto cuidado informal. Los mismos parlamentarios que reclaman que el plan de emergencia laboral es insuficiente dejan pasar una oportunidad concreta. Esperemos que la Cámara no la desperdicie.

    Por María José Abud, directora ejecutiva de Horizontal

    Más sobre:FinanciamientoTitularidad del derechoCrisis laboralInfancia

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast instruye iniciar expulsiones de extranjeros que participaron en desmanes durante aniversario del 18-O

    Comisión Cerimedo: Alvarado descarta vínculos contractuales de la Secom con empresas bajo investigación

    Director del INDH acusa que proyecto del gobierno “daña la democracia” y representa el mayor retroceso en DD.HH. desde el fin de la dictadura

    Gobierno llama a evacuar viviendas afectadas por aluvión en Las Condes antes de las 10.00 horas del martes

    Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuesto rechaza recorte de recursos para Yo Elijo Mi PC

    La forma en que las AFP están informando a sus afiliados sobre el desplome del Fondo E

    Lo más leído

    1.
    La manada de Sanhattan

    La manada de Sanhattan

    2.
    Seis condiciones para negociar con Washington

    Seis condiciones para negociar con Washington

    3.
    BTS: el cambio de paradigma

    BTS: el cambio de paradigma

    4.
    No es casualidad

    No es casualidad

    5.
    Ilusiones de igualdad (de género)

    Ilusiones de igualdad (de género)

    6.
    Integración: la rebaja del impuesto sí llega a quienes están en el tramo de 40%

    Integración: la rebaja del impuesto sí llega a quienes están en el tramo de 40%

    Portada del dia

    Algunos leen, otros se informan. Aprovecha esta oferta única.

    Plan Digital+$4.120 al mes, de aquí hasta fin de año SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    Cómo gestionar mejor el estrés desde el desayuno, según un reciente estudio

    Cómo gestionar mejor el estrés desde el desayuno, según un reciente estudio

    La Ruta de León XIV: los lugares que marcaron al papa en Perú

    La Ruta de León XIV: los lugares que marcaron al papa en Perú

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile contra Libertad por la Copa Libertadores Femenina

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile contra Libertad por la Copa Libertadores Femenina

    Rating del domingo 18 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del domingo 18 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Comienza la postulación a Junji e Integra: ¿Cómo acceder a jardines infantiles y salas cuna?

    Comienza la postulación a Junji e Integra: ¿Cómo acceder a jardines infantiles y salas cuna?

    Kast instruye iniciar expulsiones de extranjeros que participaron en desmanes durante aniversario del 18-O
    Chile

    Kast instruye iniciar expulsiones de extranjeros que participaron en desmanes durante aniversario del 18-O

    Comisión Cerimedo: Alvarado descarta vínculos contractuales de la Secom con empresas bajo investigación

    Director del INDH acusa que proyecto del gobierno “daña la democracia” y representa el mayor retroceso en DD.HH. desde el fin de la dictadura

    La forma en que las AFP están informando a sus afiliados sobre el desplome del Fondo E
    Negocios

    La forma en que las AFP están informando a sus afiliados sobre el desplome del Fondo E

    Caída del Fondo E de las AFP: cómo impacta en las nuevas pensiones vía rentas vitalicias

    Ahorro Voluntario para vivienda acorta sus plazos pero costo fiscal más que se triplica y llega a casi US$1.000 millones

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y zona central

    Esta nueva terapia redujo los tumores de cáncer de pulmón y una de sus complicaciones más graves, según un estudio

    Un fármaco para la artritis logró restaurar hasta el 100% del cabello en pacientes con alopecia severa

    La UC jugará tres partidos en ocho días: la ANFP reprograma duelo entre los cruzados y Audax Italiano
    El Deportivo

    La UC jugará tres partidos en ocho días: la ANFP reprograma duelo entre los cruzados y Audax Italiano

    Por el frente de mal tiempo: el partido entre Colo Colo y Puerto Montt por la Copa Chile se vuelve a suspender

    La mayor goleada de la historia de las Copas del Mundo: Estados Unidos barre con Samoa en el Mundial Sub 17 femenino

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City
    Tecnología

    GTA VI, en los descuentos: precios en Chile y claves del regreso a Vice City

    PlayStation presenta un DualSense de Gran Turismo y amplía GT7 con seis nuevos autos

    DeepSeek actualiza su inteligencia artificial y promete más velocidad con respuestas más breves

    Nano Stern suma segundo show en el Teatro Nescafé y nuevas ciudades de la gira “Bitácora”
    Cultura y entretención

    Nano Stern suma segundo show en el Teatro Nescafé y nuevas ciudades de la gira “Bitácora”

    BTS: cómo se gestaron los chilenismos para sus shows y las ganancias que dejó su paso por el Estadio Nacional

    “Terremoto editorial”, “marketing” y “fichaje literario”: la controversia que abrió el Premio Planeta a Isabel Allende

    Macron enfrenta la tormenta política luego de un “sábado negro” de manifestaciones
    Mundo

    Macron enfrenta la tormenta política luego de un “sábado negro” de manifestaciones

    Más de 200 arrestos durante la segunda noche de disturbios en Milán

    Flávio Bolsonaro y Lula da Silva en empate técnico a una semana del balotaje en Brasil

    Entre el miedo, el trabajo y los cuidados: las barreras que alejan a las mujeres de la mamografía
    Paula

    Entre el miedo, el trabajo y los cuidados: las barreras que alejan a las mujeres de la mamografía

    Cáncer de mama: la otra cara de la quimioterapia

    “Me dijeron que era un trámite”: el costo de un mal acuerdo en familia