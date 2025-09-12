SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Opinión

¿Son necesarios los recortes fiscales?

Gonzalo MartnerPor 
Gonzalo Martner

El informe de la “Comisión asesora para reformas estructurales al gasto público” se inquieta por presiones de gasto futuro por el envejecimiento de la población, con mayor gasto en salud y cuidados, y el cambio climático, con mayor gasto en mitigación de sus efectos. Al mismo tiempo, se debe moderar la brecha entre ingresos y gastos y contener la deuda pública en relación al producto interno bruto.

La Comisión propone medidas que se deberán abordar en el próximo mandato presidencial. Una de ellas es terminar con la profusión de ministerios y entidades con duplicaciones. Y sería muy recomendable un acuerdo transversal desde ya para eliminar muchas nominaciones de confianza presidencial y reducir los salarios públicos más altos. La Comisión propone reducir el gasto público con 34 medidas que suman ahorros por menos de 2 mil millones de dólares, en un horizonte que va de 2026 a más allá de 2030. Se trata de un 0,6% del PIB, una cifra modesta.

En cambio, propuestas de candidaturas presidenciales proponen recortes de gasto público en 6 mil millones de dólares en 18 meses en un caso y de 8 mil millones en cuatro años en otro. Están pensados más bien para dar lugar a reducciones de impuestos a los sectores de altos ingresos, que pagan proporcionalmente menos tributos que la mayoría. Frente a estas copias chilenas de Musk o Milei, cabe subrayar que los déficits fiscales estructurales -la diferencia entre gastos efectivos e ingresos fiscales estables más allá de la coyuntura- de magnitud razonable y financiables a costo moderado pueden ser necesarios por períodos prolongados para hacer posibles inversiones públicas indispensables para el crecimiento de largo plazo y que la deuda fiscal imprudente es aquella cuyo pago de intereses supera la tasa de crecimiento de la economía, lo que no es el caso de Chile y es del 42% del PIB, muy inferior al promedio de 80% en la OCDE.

Entretanto, existe una brecha de menor carga tributaria en Chile respecto a la media de la OCDE. Los impuestos patrimoniales y a la renta son proporcionalmente más bajos, mientras la evasión y elusión son altas en los grupos de mayores ingresos. La mayoría de los países más ricos optaron por más gasto social y en infraestructura cuando tenían un PIB por habitante similar al de Chile hoy.

Los economistas liberales postulan que los impuestos son un desincentivo y su recomendación es unívoca: el mejor Estado es el Estado mínimo. Se equivocan: el gasto público que incrementa el capital físico y las capacidades humanas y que disminuye las desigualdades de ingresos tiene efectos positivos sobre el crecimiento. Luego de identificar las reducciones fiscales para los más ricos en 18 países de la OCDE, Hope y Limberg (2022) encuentran que conducen a una mayor desigualdad de ingresos a corto y mediano plazo y no tienen ningún efecto significativo sobre el crecimiento económico ni sobre el desempleo. En palabras de Choudhary y otros (2024), del Banco Mundial, “los ingresos tributarios insuficientes frenan el crecimiento económico al limitar la inversión en infraestructura, subfinanciar los servicios públicos, aumentar la desigualdad de ingresos y provocar una dependencia excesiva de la deuda”. Los países con servicios públicos y menor desigualdad financiados con impuestos progresivos con deudas moderadas son aquellos con mayor dinamismo y logros de bienestar humano, entre otras cosas porque el sector privado cuenta con más capacidades humanas y una mayor estabilidad.

Por Gonzalo Martner, Facultad de Administración y Economía USACH

Más sobre:Gastos fiscalesCarga tributaria

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Esval registra caída en sus ganancias y reporta leve mejora en nivel de embalses

Notarios no se rinden: evalúan recurrir al TC de inaplicabilidad por jubilazo a los mayores de 75 años

Eric Aedo (DC) apunta al PC tras fallo del Tricel sobre Jadue: “Se les advirtió, pero quisieron seguir en un camino equivocado”

OTAN se reforzará tras la incursión de drones rusos en Polonia

Se cae candidatura a diputado: Tricel suspende derechos políticos de Jadue y lo excluye del padrón electoral

Clínica Las Condes registra fuerte aumento de sus pérdidas al primer semestre

Lo más leído

1.
Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

Cómo un médico y dos ingenieros permiten a pacientes con cáncer llegar a tratamientos inalcanzables

2.
Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

Se suma a ausencias de Frei y Lagos: Bachelet no asistirá a acto del 11-S en La Moneda por culpa de un cuadro viral

3.
Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

Senado aprueba histórico cambio a la Constitución para limitar voto de extranjeros a partir de 2026

4.
Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

5.
Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

Se rompe la tradición: Mario Desbordes no bailará un primer pie de cueca con representante del gobierno

Portada del dia

Este septiembre disfruta de los descuentos de la Ruta del Vino, a un precio especial los 3 primeros meses.

Plan digital + LT Beneficios$3.990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

“Se lo confesó a su padre”: los detalles del hombre detenido por el asesinato de Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Cómo fue la maniobra de los aviones de la OTAN para derribar los drones de Rusia que entraron en Polonia

Él se atrevió pero yo me asusté
hablemos de amor

Él se atrevió pero yo me asusté

Por Natalie

Servicios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Notarios no se rinden: evalúan recurrir al TC de inaplicabilidad por jubilazo a los mayores de 75 años
Chile

Notarios no se rinden: evalúan recurrir al TC de inaplicabilidad por jubilazo a los mayores de 75 años

Eric Aedo (DC) apunta al PC tras fallo del Tricel sobre Jadue: “Se les advirtió, pero quisieron seguir en un camino equivocado”

Se cae candidatura a diputado: Tricel suspende derechos políticos de Jadue y lo excluye del padrón electoral

Clínica Las Condes registra fuerte aumento de sus pérdidas al primer semestre
Negocios

Clínica Las Condes registra fuerte aumento de sus pérdidas al primer semestre

Ministro García y controversia por impacto del salario mínimo en el empleo: “requiere una visión más amplia”

Caso Sartor: CMF rechaza recurso de aportantes que buscaba frenar liquidación de los fondos

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?
Tendencias

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

En vivo: Coquimbo busca dar otro paso hacia la corona enfrentando a Ñublense en el Sánchez Rumoroso
El Deportivo

En vivo: Coquimbo busca dar otro paso hacia la corona enfrentando a Ñublense en el Sánchez Rumoroso

En su primer partido en tres meses: Alexis Sánchez debuta en el Sevilla con una brillante asistencia

La lujosa asistencia de Alexis Sánchez en su debut con el Sevilla

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel
Cultura y entretención

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel

Cumbia, rock, humor y hasta estrellas como Myriam Hernández: guía con las fondas para las Fiestas Patrias 2025

Twenty One Pilots lanza “Breach” su nuevo disco

OTAN se reforzará tras la incursión de drones rusos en Polonia
Mundo

OTAN se reforzará tras la incursión de drones rusos en Polonia

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin

Asamblea General de la ONU aprueba declaración sobre un Estado palestino, pero sin Hamas

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté