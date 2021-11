Belén Mora es la primera invitada al programa “El Secreto De Tu Receta”

Un nuevo espacio de conversación digital donde diversas personalidades se reunirán en torno a un rico y saludable desayuno.

“El Secreto de tu Receta”, conducido por Martín Cárcamo y creado por Regimel, es una conversación íntima, cercana y relajada con grandes invitados en la casa del reconocido animador, quien en el primer capítulo dialogará con la comediante Belén Mora, ahondando en las claves de su vida, en qué está hoy y de qué manera logra un equilibrio entre el demandante e intenso trabajo, con su vida familiar.

La primera invitada “El Secreto de tu Receta” comentó sobre todo lo que ha vivido en la última etapa de su embarazo, luego de 17 años de haber sido madre. Dentro de esta inédita conversación, contó que junto a su pareja decidieron no saber nada del ser que viene en camino: “No he comprado nada, no tiene nombre, no sabemos el sexo”.

La conocida comediante también se refirió a la pérdida que tuvo a inicios de este año junto a toto y el dolor que eso le significó. para ella ha sido un proceso muy delicado. “Hormonalmente estoy embarazada de noviembre del año pasado”, cuenta entre risas, agregando que también le ha despertado profundos temores “los primeros 3 meses estaba muerta de miedo”.

Belén reveló una gran cantidad de anécdotas , como un grave accidente que sufrió en una actuación en un liceo, que luego se transformó viral. “Sufrí fractura de sacro, de una vértebra y me astillé una costilla”; además de sorprender a Martín al revelar que en su infancia en Punta Arenas, vivía a pocas cuadras de una de las picadas emblemáticas. “Todos los días desayunaba en el Kiosko Roca” leche con plátano y sándwich de chorizo, antes de ir al colegio junto a sus hermanos.

Desde este viernes, acompaña cada semana a Martín Cárcamo “El Secreto de tu Receta”.