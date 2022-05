Cadem: Confianza en la Convención Constitucional llega a su punto más bajo desde su proceso de instalación

“La confianza en la Convención Constitucional llegó a su punto más bajo desde su proceso de instalación”, fue uno de los resultados que arrojó la encuesta Plaza Pública Cadem, correspondiente a la primera semana del mes de mayo, donde se aprecia que sólo el 40% de las personas consultadas confía en el órgano redactor de la nueva Carta Fundamental, mientras que el 58% desconfía.

Pese a que esta variación se manifiesta en solo un punto porcentual menos, representa -según el sondeo de opinión- el desplome más notorio en torno a la confianza de la ciudadanía hacia el organismo desde que fue instaurado y puesto en ejecución.

En el mismo contexto, la intención de votar Rechazo (48%) se separa del Apruebo (35%) por 13 puntos en el plebiscito de salida, lo que se demuestra con un alza de 2 puntos en la última semana respecto a la opción de no aceptar el texto que emane de la Convención, el cual ni siquiera está finalizado ni presentado ante la ciudadanía. Asimismo, el 17% se declara indeciso ante ambas opciones.

Entre las principales razones para votar apruebo en septiembre se señala que se garantizarán derechos sociales en salud, educación y vivienda (58%), tener una Constitución nacida en democracia (47%), la necesidad de cambios profundos en el sistema político y económico (33%) y modificar el sistema de pensiones (28%). Más atrás se ubican propuestas en temas de medioambiente, feminismo y regiones (12%), mejorar la relación con los pueblos originarios/plurinacionalidad (11%) y la confianza en los constituyentes (3%).

En tanto, entre los motivos para rechazar el texto se encuentra la desconfianza en los constituyentes (55%) y desacuerdo general con las propuestas aprobadas (40%). Más abajo están las propuestas en temas políticos como el fin del Senado y dos sistemas de justicia (22%), la falta de acuerdo y diálogo entre todos los sectores (19%), relativizar el derecho de propiedad (19%), derechos de los pueblos originarios sobrerrepresentados/plurinacionalidad (18%) y propuestas en temas como aborto, eutanasia y otros (9%).

Por otra parte, si en el plebiscito de salida hubiese tres alternativas, el 41% votaría por una tercera vía que proponga una nueva Constitución, mientras que el 25% votaría apruebo y el 27% la rechazaría. Según la encuesta, quienes más se inclinarían por la tercera vía son las mujeres (47%), los jóvenes entre 18 y 34 años (45%), los sectores medios (45%) y bajos (46%), y los independientes (49%).

Boric, delincuencia y violencia

En otro aspecto, la aprobación al Presidente Gabriel Boric consignó un leve aumento de 3 puntos porcentuales, alza que se evidencia por primera vez desde que asumió el cargo, alcanzando el 38%, mientras la desaprobación se mantiene en el 53%.

Respecto a la percepción sobre la delincuencia en el país, el 86% cree que ha aumentado durante el último año, mientras que el 13% piensa que está igual y un 1% considera que ha disminuido.

Entre las razones que explicarían el aumento de la delincuencia en 2022 se menciona que los tribunales de justicia y la Fiscalía no funcionan (25%), el aumento de la inmigración (18%), que Carabineros no dispone de las atribuciones necesarias (16%), que ya no se respeta a Carabineros como antes (13%), el aumento de bandas narcotraficantes (12%) y el incremento de la pobreza y las necesidades de las personas post pandemia (8%).

Asimismo, el 72% teme a ser víctima de un delito, frente al 14% que está algo preocupado y el 14% que está poco o nada preocupado. A la vez, el 49% está insatisfecho con la protección policial en su barrio.

Bajo este contexto, un 84% piensa que hay que darle mucha importancia a la violencia que se está registrando en el país, porque amenaza con destruir el orden institucional, frente a un 12% que cree que hay que darle importancia, pero sin exagerar.

Finalmente, sólo el 26% piensa que la violencia se justifica cuando se busca hacer cambios profundos en la sociedad, otro 26% cuando las personas de menores recursos piden mejores condiciones de vida y un 25% cuando se defiende el medioambiente.