Consejo de gabinete: Boric lanza dardo a la derecha, llama a evitar “síndrome del pato cojo” y responde a Matthei por apagón

La mañana de este viernes, el Presidente Gabriel Boric encabeza un nuevo consejo de gabinete, en el Salón Montt Varas del Palacio de La Moneda.

Al inicio de la reunión con sus ministros, el Mandatario entregó unas palabras, y entre otros puntos, lanzó un dardo a la derecha, llamó a evitar el “síndrome del pato cojo” y respondió las acusaciones de la abanderada presidencial de Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli), Evelyn Matthei, por el megacorte del luz de este martes.

Tras destacar una serie de proyectos y políticas públicas impulsadas en su administración, entre ellas el aumento del sueldo mínimo, la rebaja de la jornada laboral, la reforma de pensiones y el Ministerio de Seguridad, apuntó contra sectores de la oposición.

“Esto lo he dicho antes. Pareciera que un sector de la derecha tiene ganas de que le vaya mal a Chile. Yo quiero que a Chile le vaya bien. Quiero que a todos nos vaya bien. Hay mucha más sabiduría en la gente común y corriente que en la calle nos pide y me dice ‘Presidente, ¿sabe qué? Yo no voté por usted, pero quiero que le vaya bien. Porque si a usted le va bien, a todos nos va bien’. Esa lógica, hay quienes tienen micrófono, pero no tienen esa lógica. Yo por eso confío mucho en la sabiduría del pueblo de Chile. Y para ellos tenemos que trabajar”, expresó.

Más adelante en su alocución, la máxima autoridad del país pidió a sus equipos trabajar hasta el “último día” para evitar el “síndrome del pato cojo”.

Santiago 4 de octubre 2024. El Presidente de la Republica, Gabriel Boric, encabeza un nuevo consejo de gabinete junto a ministros y ministras de Estado. Dragomir Yankovic/Aton Chile

En política este concepto se usa para referirse a aquellos presidentes cuyos gobiernos van de salida y que, en la recta final de su administración, empiezan a perder su nivel de influencia, lo que se ve cristalizado en una mayor dificultad en controlar la agenda pública y también en ordenar a sus propias filas. Esto, porque también el foco empieza a estar en los nuevos procesos electorales y en la elección del sucesor a La Moneda.

“Este año es el último año. Pero cuando se dice el último año, pareciera como que quedara poco. Es el 25% del gobierno. Es mucho. Por lo tanto, aquí todas esas frases típicas que empiezan a aparecer de pato cojo, acá no se tienen que escuchar. Acá todos trabajando al máximo porque este año tiene que ser de consolidación”, remarcó.

En la parte final de su discurso, Boric también se dio el tiempo de retrucar, aunque sin nombrarla, los cuestionamientos de la exalcaldesa de Providencia, quien tras el apagón masivo acusó al Ejecutivo de bloquear la inversión eléctrica.

“Acá nadie puede pretender y tratar de culpar al Estado por rédito político, de una responsabilidad que tiene nombre y apellido. Y eso se va a fiscalizar, a estudiar y se va a hacer valer esa responsabilidad (contra las empresas), cerró.