Mueren tres personas en un nuevo bombardeo de EE.UU. contra supuesta narcolancha en el Pacífico oriental

Foto de archivo. Ataque de EE.UU. a supuesta narcolancha deja tres personas muertas en el océano Pacífico oriental.

Un nuevo bombardeo liderado por Estados Unidos contra una embarcación en aguas del Pacífico oriental dejó este domingo al menos tres personas muertas, a las cuales el Ejército y la Inteligencia norteamericanos calificaron de “narcoterroristas”.

“La Fuerza Operativa Conjunta Lanza del Sur llevó a cabo un ataque cinético letal contra una embarcación operada por Organizaciones Terroristas Designadas”, informó el Comando Sur (SOUTHCOM) del Ejército estadounidense en un mensaje publicado en redes sociales.

A renglón seguido, la autoridad castrense señaló que la referida embarcación “transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico oriental” y que la misma “participaba en operaciones de narcotráfico”.

“Tres narcoterroristas varones resultaron muertos durante esta acción”, agregó el comando responsable del ataque, sin aludir a posibles supervivientes, resaltando que ningún militar estadounidense resultó herido.

Este operativo, que fue llevado a cabo “bajo la dirección del comandante del Comando Sur de Estados Unidos, el general Francis Donovan” se enmarca en una campaña militar norteamericana emprendida en ambas orillas de las Américas por parte de la Administración de Donald Trump desde fines de 2025 contra supuestas narcolanchas, la cual ya ha cobrado la vida de más de 180 personas.