Trabajador muere aplastado durante el montaje del escenario para concierto de Shakira en Brasil

Trabajadores del montaje del escenario para Shakira se esfuerzan en rescatar a su compañero cuando resultó aplastado por sistemas de elevación.

Un trágico suceso se registró este domingo en el montaje del escenario de la cantante Shakira para presentarse en Río de Jainero, Brasil, donde un trabajador de 28 años murió en un accidente donde resultó aplastado por estructuras de elevación.

El hecho ya está siendo investigado por las autoridades locales y según reporta el medio OGlobo, el operario se vio atrapado entre dos ascensores, resultando aplastado por las estructuras, lo que terminó por causarle la muerte luego de recibir atención médica.

La víctima corresponde al cerrajero Gabriel de Jesús Firmino, de 28 años, quien era empleado de la empresa MG Coutinho Serviços Cenográficos para el ensamblaje de la estructura.

El Departamento local de Bomberos informó que “el trabajador sufrió el aplastamiento de sus extremidades inferiores en un sistema de elevación” y fue rescatado del lugar por otros trabajadores de la faena.

La empresa organizadora del concierto, Bonustrack, confirmó el accidente y agregó que “desafortunadamente causó la muerte de un profesional que trabajaba en el montaje de las estructuras para el espectáculo”.

“Los rescatadores prestaron la primera atención en el lugar y se llamó inmediatamente al Departamento de Bomberos para trasladar al paciente. Desafortunadamente, el profesional falleció en el hospital. En este momento, estamos brindando todo el apoyo, la bienvenida y la solidaridad a la empresa responsable, su equipo y la familia de la víctima”, agregó mediante un comunicado.

Shakira se presentará el 2 de mayo en un concierto gratuito en la playa de Copacabana, simulando lo que ya hicieron Madonna y Lady Gaga.

Desde el equipo de la colombiana se solicitó ampliar el escenario, que ya concentra dimensiones más grandes que los usados por las megaestrellas del pop. Según OGlobo, el equipo de Shakira solicitó aumentar de 1.345 a 1.500 metros cuadrados en la plataforma, además de requerir más superficie de pantallas LED.