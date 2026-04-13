SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    Diputados PC, FA y PS solicitan al presidente de la Cámara presentar querella en contra de Camila Flores

    La petición fue ingresada por el diputado comunista Luis Cuello y respaldada por sus pares Bernardo Salinas (PC), Gael Yeomans (FA), Juan Santana (PS) y Ana María Gazmuri (AH).

    Alonso ArandaPor 
    Alonso Aranda
    Senadora Camila Flores (RN). Foto: Aton Chile.

    Un grupo de diputados de la oposición enviaron una carta al presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, en la que le solicitan interponer en representación de la Corporación una querella en contra de la actual senadora y exdiputada, Camila Flores (RN).

    Esto, en el marco de una investigación por eventual uso indebido de recursos destinados a la función parlamentaria en contra de la congresista del oficialismo.

    En la misiva, firmada por Luis Cuello (PC), además de su correligionario Bernardo Salinas, y Gael Yeomans (FA), Juan Santana (PS) y Ana María Gazmuri (AH), se apela a los siguientes antecedentes:

    Bancada PC

    “La Fiscalía Regional de Valparaíso en comunicado de fecha 4 de abril pasado informó que en el mes de octubre del año 2025 se recibió una denuncia anónima en contra de la diputada Camila Flores por delitos funcionarios, entre ellos, fraude al fisco en carácter reiterado, agregando que la denuncia fue informada oportunamente al Consejo de Defensa del Estado. Asimismo, señala que a la fecha la causa se encuentra a cargo de la Unidad Regional Anticorrupción con diligencias en curso a cargo del OS9 de Carabineros, para cuyo éxito se hizo indispensable decretar la reserva de las mismas, las que se encuentran actualmente en desarrollo”, se lee en la carta.

    En el texto, se apunta a que los “medios de prensa han dado a conocer que los delitos se habrían ejecutado a través de un mecanismo de uso fraudulento de las asignaciones parlamentarias, lo que se llevó a cabo durante sus dos períodos como diputada de la República y que ascendería a un monto aproximado de $300.000.000. También informan que el Consejo de Defensa del Estado estaría evaluando acciones por el delito de fraude al Fisco”.

    En la petición, los legisladores de oposición señalan que “la Ley Orgánica Constitucional del Congreso señala expresamente que corresponde al presidente de cada Cámara ejercer acciones en representación de ésta ante el Tribunal Constitucional y los tribunales superiores de justicia”.

    Y que, según la normativa, “le corresponderá denunciar los hechos que conozca en función de su cargo y que revistan caracteres de delito y se vinculen con el mal uso de los recursos destinados a financiar la función parlamentaria”.

    Respuesta de la Cámara

    La comunicación fue incorporada a la cuenta de la sesión de Sala de la Corporación de este lunes, donde Cuello remarcó: “La Cámara tiene el deber de pronunciarse, de ejercer la acción y lo que no puede hacer es no hacer nada. Entonces creo que, en definitiva, acá se debe dar una señal frente a la corrupción y es necesario que el presidente (de la Cámara) se querelle, representándonos a todos, respecto de estos hechos que son bastante graves y que sin duda involucran un uso malicioso e ilícito de recursos públicos”.

    SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    En la ocasión, el líder de la Cámara cedió la palabra al secretario para explicar las opciones ante la solicitud.

    “Solo señalar inicialmente que para que la Cámara de Diputados pueda querellarse tiene que estar establecida esa facultad dentro de la Ley Orgánica, lo cual no ocurre. Incluso dentro de las normas que ustedes citan, señalan claramente que lo que hay es la facultad de denunciar frente a hechos que eventualmente puedan reunir los caracteres de delito, pero que conozca el presidente en razón de su cargo”, dijo.

    A eso agregó que “en esta situación hay una investigación desformalizada, como ustedes bien saben, y el conocimiento que se ha tenido es a través de los medios de comunicación. En consecuencia, no corresponde ni que haya denuncia, ni menos querella, porque no tenemos facultades para ello. Sin perjuicio de lo cual, cada vez que ha habido alguna denuncia en contra de algún parlamentario, hemos entregado toda la información requerida y estamos dispuestos a entregar toda la información y los antecedentes que eventualmente requiera el Ministerio Público, que hasta ahora no ha solicitado absolutamente nada”.

    Más sobre:Luis CuelloGael YeomansJuan SantanaAna María GazmuriCamila FloresQuerella

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    SAG suspende importaciones de riesgo desde Argentina tras detección de scrapie en ovinos

    El ICE de EE.UU. detiene al exdirector de la inteligencia de Bolsonaro condenado por golpismo

    Carabineros detiene a ciudadano haitiano indagado por el asesinato de adulta mayor en Quinta Normal

    El tenso debate por el financiamiento de TVN en Comisión de Cultura de la Cámara

    Inicia preparación de juicio oral por megaincendio de Valparaíso: tribunal mantuvo la prisión preventiva de cuatro imputados

    Vocera de gobierno y actividad de Kast en La Moneda: “El Presidente financió el almuerzo con recursos propios”

    Lo más leído

    1.
    Jeannette Jara y primer mes del gobierno de Kast: “Me ha sorprendido el nivel de fanatismo ideológico”

    Jeannette Jara y primer mes del gobierno de Kast: “Me ha sorprendido el nivel de fanatismo ideológico”

    2.
    Vocera de gobierno y actividad de Kast en La Moneda: “El Presidente financió el almuerzo con recursos propios”

    Vocera de gobierno y actividad de Kast en La Moneda: “El Presidente financió el almuerzo con recursos propios”

    3.
    Sedini ante requerimiento en Contraloría por comida de Kast: “Vamos a responder en tiempo y forma como corresponde”

    Sedini ante requerimiento en Contraloría por comida de Kast: “Vamos a responder en tiempo y forma como corresponde”

    4.
    “Hay una minoría que aún no entiende”: Kast llama a todos los sectores políticos a no relativizar actos de violencia

    “Hay una minoría que aún no entiende”: Kast llama a todos los sectores políticos a no relativizar actos de violencia

    5.
    Cataldo por fin a proyecto que reemplazaba al CAE: “Si había una ley con la lógica del ahorro sin quitar derechos, era el FES”

    Cataldo por fin a proyecto que reemplazaba al CAE: “Si había una ley con la lógica del ahorro sin quitar derechos, era el FES”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    ¿Lluvia en la Región Metropolitana? Los efectos de tres sistemas frontales que podrían llegar a la zona central

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    Expertos advierten de la “atrofia cognitiva” que provoca la IA en las nuevas generaciones

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    ¿Dormir hasta tarde el fin de semana compensa la falta de sueño de la semana?

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Cuándo juega Chile contra Colombia por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Cuándo juega Chile contra Colombia por la Liga de Naciones Femenina y quién transmite

    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast

    Dónde ver la primera cadena nacional anunciada por el Presidente José Antonio Kast

    SAG suspende importaciones de riesgo desde Argentina tras detección de scrapie en ovinos
    Chile

    SAG suspende importaciones de riesgo desde Argentina tras detección de scrapie en ovinos

    Carabineros detiene a ciudadano haitiano indagado por el asesinato de adulta mayor en Quinta Normal

    El tenso debate por el financiamiento de TVN en Comisión de Cultura de la Cámara

    Salario Mínimo: CUT responde al ministro del Trabajo y dice que el foco de preocupación está en recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores
    Negocios

    Salario Mínimo: CUT responde al ministro del Trabajo y dice que el foco de preocupación está en recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores

    Corte Suprema revierte fallo que no extendía el bloqueo a sitios espejo de plataformas de apuestas online

    Quiroz rechaza la idea de que la baja del impuesto a las empresas sea para beneficiar a “los más ricos”

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista
    Tendencias

    6 señales de que eres una persona inteligente, según una especialista

    Cómo es el F-35A Lightning II de la Fuerza Aérea de EEUU, uno de los principales protagonistas de Fidae 2026

    “No fue fácil estar a más de 322.000 km de casa”: el relato de los astronautas de Artemis II tras volver del espacio

    La insólita expulsión del argentino Lisandro Martínez en la derrota del Manchester United
    El Deportivo

    La insólita expulsión del argentino Lisandro Martínez en la derrota del Manchester United

    Tras siete meses: César Pérez deja atrás la rotura de ligamento y vuelve a jugar en Defensa y Justicia

    ¿Es por Johnny Herrera? Conmebol explica el enigmático saludo al cumpleañero Claudio Bravo

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.
    Tecnología

    Qué es Mythos de Anthropic y por qué preocupa a las autoridades de EE.UU.

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    A 100 años del día en que el senado dio el primer paso para el voto femenino en Chile
    Cultura y entretención

    A 100 años del día en que el senado dio el primer paso para el voto femenino en Chile

    Llega a Chile uno de los sucesos de Bolivia y el artista tras Actriz, la canción de Américo que genera conversación

    Sátiros y románticos: Kidd Voodoo anuncia colaboración con Pablo Alborán

    El ICE de EE.UU. detiene al exdirector de la inteligencia de Bolsonaro condenado por golpismo
    Mundo

    El ICE de EE.UU. detiene al exdirector de la inteligencia de Bolsonaro condenado por golpismo

    Detienen a funcionario de ONPE que contrató a empresa que retrasó elecciones en Perú

    Mikael Madsen, académico de la U. de Copenhague: “Cuando Trump amenaza con aniquilar a Irán podemos denunciarlo como un acto de genocidio”

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición
    Paula

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones