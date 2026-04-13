Diputados PC, FA y PS solicitan al presidente de la Cámara presentar querella en contra de Camila Flores

Un grupo de diputados de la oposición enviaron una carta al presidente de la Cámara Baja, Jorge Alessandri, en la que le solicitan interponer en representación de la Corporación una querella en contra de la actual senadora y exdiputada, Camila Flores (RN).

Esto, en el marco de una investigación por eventual uso indebido de recursos destinados a la función parlamentaria en contra de la congresista del oficialismo.

En la misiva, firmada por Luis Cuello (PC), además de su correligionario Bernardo Salinas, y Gael Yeomans (FA), Juan Santana (PS) y Ana María Gazmuri (AH), se apela a los siguientes antecedentes:

Bancada PC

“La Fiscalía Regional de Valparaíso en comunicado de fecha 4 de abril pasado informó que en el mes de octubre del año 2025 se recibió una denuncia anónima en contra de la diputada Camila Flores por delitos funcionarios, entre ellos, fraude al fisco en carácter reiterado, agregando que la denuncia fue informada oportunamente al Consejo de Defensa del Estado. Asimismo, señala que a la fecha la causa se encuentra a cargo de la Unidad Regional Anticorrupción con diligencias en curso a cargo del OS9 de Carabineros, para cuyo éxito se hizo indispensable decretar la reserva de las mismas, las que se encuentran actualmente en desarrollo”, se lee en la carta.

En el texto, se apunta a que los “medios de prensa han dado a conocer que los delitos se habrían ejecutado a través de un mecanismo de uso fraudulento de las asignaciones parlamentarias, lo que se llevó a cabo durante sus dos períodos como diputada de la República y que ascendería a un monto aproximado de $300.000.000. También informan que el Consejo de Defensa del Estado estaría evaluando acciones por el delito de fraude al Fisco”.

En la petición, los legisladores de oposición señalan que “la Ley Orgánica Constitucional del Congreso señala expresamente que corresponde al presidente de cada Cámara ejercer acciones en representación de ésta ante el Tribunal Constitucional y los tribunales superiores de justicia”.

Y que, según la normativa, “le corresponderá denunciar los hechos que conozca en función de su cargo y que revistan caracteres de delito y se vinculen con el mal uso de los recursos destinados a financiar la función parlamentaria”.

Respuesta de la Cámara

La comunicación fue incorporada a la cuenta de la sesión de Sala de la Corporación de este lunes, donde Cuello remarcó: “La Cámara tiene el deber de pronunciarse, de ejercer la acción y lo que no puede hacer es no hacer nada. Entonces creo que, en definitiva, acá se debe dar una señal frente a la corrupción y es necesario que el presidente (de la Cámara) se querelle, representándonos a todos, respecto de estos hechos que son bastante graves y que sin duda involucran un uso malicioso e ilícito de recursos públicos”.

SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

En la ocasión, el líder de la Cámara cedió la palabra al secretario para explicar las opciones ante la solicitud.

“Solo señalar inicialmente que para que la Cámara de Diputados pueda querellarse tiene que estar establecida esa facultad dentro de la Ley Orgánica, lo cual no ocurre. Incluso dentro de las normas que ustedes citan, señalan claramente que lo que hay es la facultad de denunciar frente a hechos que eventualmente puedan reunir los caracteres de delito, pero que conozca el presidente en razón de su cargo”, dijo.

A eso agregó que “en esta situación hay una investigación desformalizada, como ustedes bien saben, y el conocimiento que se ha tenido es a través de los medios de comunicación. En consecuencia, no corresponde ni que haya denuncia, ni menos querella, porque no tenemos facultades para ello. Sin perjuicio de lo cual, cada vez que ha habido alguna denuncia en contra de algún parlamentario, hemos entregado toda la información requerida y estamos dispuestos a entregar toda la información y los antecedentes que eventualmente requiera el Ministerio Público, que hasta ahora no ha solicitado absolutamente nada”.