El lienzo contra Kast que dividió al FA previo al ingreso de Boric al congreso del partido

El “lienzo de la discordia”. Así llamaron algunos en el Frente Amplio a la imagen que expuso este sábado la “Brigada del Frente” en el aula magna de la Universidad de Santiago, para la inauguración del congreso de la colectividad.

En el lienzo apareció el Presidente José Antonio Kast con cachos de diablo, misma caracterización que tuvieron en la imagen otros jefes de Estado, como Donald Trump, de Estados Unidos; Benjamín Netanyahu, de Israel, y Javier Milei, de Argentina. Todo esto acompañado con la frase: “Nunca serviles a locos y genocidas. Chile libre y soberano”.

La puesta en escena no fue planificada por la directiva. De hecho, incomodó en gran manera a varios de los presentes, como Rodrigo Echecopar, fundador de Revolución Democrática que incluso fue sindicado como la persona que subió a intentar retirar el lienzo.

Otro que reaccionó fue Andrés Couble, secretario general del Frente Amplio que incluso planteó su desacuerdo con lo que estaba ocurriendo en el lugar. Principalmente la situación generó incomodidad porque se dio instantes previos al ingreso al aula magna del expresidente Gabriel Boric, militante de la colectividad que solo 10 días atrás había dejado el poder y le había pasado la banda presidencial a José Antonio Kast.

Santiago 21 de marzo 2026. Frente Amplio da inicio a su primer Congreso Ideologico, instancia en la que se define la proyeccion política del partido y sus principales desafios de futuro. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

El propio Boric ha evitado abordar la contingencia y las constantes arremetidas de Kast en su contra, por lo que la imagen de él con un lienzo demonizando al republicano detrás suyo no era bien vista entre la mayoría de los presentes.

Esta postura, sin embargo, encontró resistencia no solo en la Brigada del Frente, sino que también en un integrante de la directiva, el tesorero Yerko Cortés.

Este último planteó durante la jornada a sus pares una defensa a lo que él llamó libertad de expresión al interior del Frente Amplio, sobre todo en una instancia como el inicio del congreso del partido en el que milita Boric.

Esto principalmente porque el congreso será un proceso de discusión ideológica interna que se dará incluso hasta junio de este año y que es el momento ideal para dar la discusión respecto del futuro del partido y cómo plantarse como oposición a Kast.

La polémica se mantuvo durante el resto de la jornada. Incluso el senador Diego Ibáñez debió mostrar su disconformidad con lo ocurrido en una entrevista que tuvo el domingo en Mesa Central, de Canal 13.

Previo a eso, el sábado la conversación sobre el tema se mantuvo. En un grupo que comparten por Signal los integrantes del comité central, la exministra de la Mujer, Antonia Orellana, manifestó su descontento con cómo se dio la situación, tanto por cómo instaló el lienzo y cómo se intentó sacar el mensaje. También hubo otros personeros que transparentaron su negativa ante lo ocurrido, como la exsecretaria general de Convergencia Social, Ximena Peralta.

La Tercera consultó a la directiva del Frente Amplio respecto de esta polémica, pero evitaron referirse a ella.