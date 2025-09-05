Eric Aedo (DC) advierte que proyecto de aborto legal “no tiene los votos” para ser aprobado en la Cámara de Diputados

La mañana de este viernes, el diputado de la DC y vocero de la candidata presidencial Jeannette Jara, Eric Aedo, reiteró la negativa de su partido al proyecto de aborto legal que ayer el Ejecutivo le puso urgencia para avanzar en el Congreso.

En lo formal, La Moneda pidió a la Cámara tratar de despachar en un mes la iniciativa que permite interrumpir el embarazo hasta las 14 semanas.

Bajo este marco, en conversación con radio Duna, el diputado DC señaló que no era el momento para que el gobierno le pusiera urgencia a esta moción, pero que lo puede hacer “porque está dentro de sus potestades”.

Eso sí, remarcó que “el gobierno sabe también con mucha claridad que los votos de la Democracia Cristiana no están para ese proyecto”.

“La posición que nosotros tenemos es una posición que hemos dicho con mucha antelación, es sabida por la propia candidata Jeannette Jara, es sabida por el resto de los partidos de la coalición (oficialista), y en esta alianza parlamentaria, y por tanto nadie podría tener sorpresa respecto de cuál es nuestra opinión en este punto”, aseguró.

“El gobierno anunció el año pasado que iba a presentar este proyecto, así que tampoco es una novedad, así como tampoco es una novedad que este proyecto no tiene los votos para ser aprobado en la Cámara de Diputados” , advirtió.

“No cuenta con los votos de la bancada de la Democracia Cristiana, así que creo que cada uno ha fijado una posición muy transparente desde el inicio, y en ese sentido es una discusión que el gobierno quiere dar en la parte de su programa original, quiere ir con esa discusión, pero en los hechos no tiene los votos, esa es la realidad”, concluyó el diputado.