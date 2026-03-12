Gobierno informa que Kast dará a conocer “en un plazo cercano” su decisión sobre la candidatura de Bachelet a la ONU

Una de las incógnitas que mantuvo José Antonio Kast desde que fue electo fue si apoyaría la candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de la ONU.

Pese a que se reunió con la exmandataria y que en esa instancia valoró su experiencia, desde Republicanos se han mostrado reticentes a respaldar la candidatura criticando, especialmente, sus períodos al mando del país. Kast si bien comulgó con este planteamiento y además reprochó al gobierno de Boric haber respaldado formalmente a Bachelet junto a Brasil y México, sostuvo que cualquier determinación será tomada una vez que esté en La Moneda.

Con Kast ya en Palacio, la portavoz de gobierno, Mara Sedini se vio enfrentada a esta incógnita en conversación con radio Infinita. “El Presidente fue muy claro durante el tiempo anterior, dijo que a partir del día uno, él iba a presentar él mismo su postura, habiendo analizado todos los datos, como te digo, llevamos menos de 24 horas en el cargo, han pasado muchas cosas que están en la prioridad de la emergencia y nosotros no vamos a perder el eje ahí" , dijo para luego aludir al carabinero que fue baleado ayer en Puerto Varas y que producto de esto, tuvo muerte cerebral.

“Tenemos emergencia y el Presidente manifestará su opinión al respecto, su determinación, dentro de un plazo probablemente cercano”, añadió.

Respecto de si continuará con el cable submarino que China Mobile pretende instalar en Chile y que generó tanto tensiones diplomáticas con Estados Unidos como entre autoridades entrantes y salientes, sostuvo: “Por supuesto que se van a tomar determinaciones, pero aquí esta conversación ya la vivimos la última semana, es un tema muy complejo, que tiene aristas de seguridad, tiene aristas de infraestructura, de relaciones internacionales, problemas hasta geopolíticos”.

“Entonces, se requiere tener toda la información, se requiere poder analizarla bien de manera técnica, de manera política, para poder dar una solución que beneficie siempre a los chilenos”, zanjó.