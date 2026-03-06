Jara apunta a Kast por proyecto que conmuta penas a reos: “Es muy curioso el giro en el discurso”

La excandidata presidencial del oficialismo y la Democracia Cristiana, Jeannette Jara, se posicionó en contra del proyecto de ley que permitiría a mayores de 70 años con enfermedades crónicas conmutar su pena de cárcel por otra menos gravosa y, además, sobre cómo su sector debiese articularse ante este proyecto y el siguiente gobierno encabezado por José Antonio Kast.

A su salida del Congreso Internacional de Negociación Ramal realizado en la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), evento al que también asistió el Presidente Gabriel Boric, la exministra sostuvo un breve diálogo con la prensa. Uno de los temas que abordó fue la citada iniciativa, en primer trámite constitucional, y que según el gobierno, permitiría liberar -si sigue formulada de la misma- a 12 mil presos entre ellos, condenados por crímenes de lesa humanidad recluidos en Punta Peuco y por delitos de alta connotación como Julio Pérez Silva, “el psicópata de Alto Hospicio”.

Al ser consultada sobre la opinión que dio Kast sobre este proyecto al tildarlo de “humanitario”, Jara reparó en que “es muy curioso el cambio, el giro del discurso que se ha dado desde la campaña hasta ahora. Han pasado solamente dos meses y la verdad es que lo que más se planteó por parte del candidato, que hoy día resulta presidente electo, es que se iba a actuar con mucha dureza con la delincuencia. Y hoy día se habla de amor hacia los delincuentes en algo que ellos mismos ridiculizaban”.

“Yo creo que es complejo para una sociedad como la nuestra dar señales de este tipo. Primero porque la impunidad no se puede consolidar y segundo, porque este proyecto de ley, de carácter ideológico, que se está haciendo para liberar a los presos de Punta Peuco, conlleva además, bajo esa excusa, la liberación de reos comunes, de personas que han sido parte del crimen organizado y constituye realmente un retroceso civilizatorio importante", apuntó.

Luego explicitó que está en contra del proyecto de ley y que “cualquier chileno y chilena debiera también estarlo porque lo que tenemos que hacer es combatir el crimen y no darle privilegios a los criminales”.

Requerida sobre la ausencia de cuatro partidos invitados al cónclave oficialista de hoy en La Moneda, Jara hizo hincapié en que “vamos a tener que hacer más esfuerzos porque la unidad es fundamental, sobre todo cuando un gobierno encabezado por un líder de la ultraderecha pone en riesgo tantas cosas, como este mismo discurso que iba a tener mano dura con la seguridad. Y hoy día lo que estamos viendo es que su sector lo que está haciendo es impulsar una ley que le permita a los criminales quedar libres".

Jara evitó además profundizar en el proceso interno que tres ministros de gobierno y de militancia comunista -Camila Vallejo, Jaime Gajardo y Nicolás Cataldo- llevan contra Daniel Jadue. “Entiendo que se va a iniciar un proceso y espero que ahí cada una de las partes pueda hacer llegar su posición”, dijo.