“Mea culpa”: los otros reconocimientos de errores del gobierno de Boric

“Ha habido muchas fallas comunicacionales de todos nosotros y yo creo que hay que hacer ese mea culpa”.

De esta forma, la ministra de Minería, Marcela Hernando, asumió este viernes errores en la coordinación para informar la decisión del cierre de la fundición Ventanas de Codelco, lo que provocó un paro de los trabajadores de la estatal.

La intervención de Hernando no es aislada. Con más de 100 días de gobierno, han sido diversas las oportunidades en que ministros o el propio Presidente Gabriel Boric han salido a reconocer errores y a rectificar o aclarar declaraciones.

Acá un repaso por episodios similares:

Impasse con el rey de España

En entrevista con T13, luego del cambio de mando del 11 de marzo, el Presidente explicó el retraso que tuvo la ceremonia aduciendo a una supuesta demora del rey de España, Felipe VI, en llegar al Congreso. “Me pareció bien inaceptable que se atrasara la ceremonia porque el rey de España se había atrasado. Pero bueno, son cosas que pasan”, dijo el Presidente.

En conversación con Radio Duna, la ministra de Relaciones Exteriores, Antonia Urrejola, atribuyó esa interpretación a “un error comunicacional” que “no debió haber sucedido”. La canciller sostuvo que en el momento en que llegó el Mandatario al Parlamento “lo hicieron a un lado en una sala” y, mientras el reloj corría, “alguien que él no tiene muy identificado le dijo ‘es que estamos esperando al rey de España’. Creo que ahí fue un error comunicacional, un error también de información con el Presidente”.

Previamente, la Casa Real española había reaccionado a las expresiones Boric asegurando que “la delegación española siguió en todo momento las indicaciones del protocolo” dispuesto por las autoridades nacionales.

“Emití información incorrecta”

Fue una de las mayores polémicas por las que ha atravesado el gobierno. A inicios de abril, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Izkia Siches, afirmó en la Cámara de Diputados que un avión con personas extranjeras expulsadas por el anterior gobierno debió retornar a Chile con todos ellos abordo, hecho que calificó como una “chambonada, a nivel nacional, que es realmente impresentable”. Tras cuestionamientos y el desmentido por parte de su antecesor, Rodrigo Delgado, la jefa de gabinete asumió el error.

“Emití información incorrecta”, se excusó la expresidenta del Colegio Médico ante la polémica. El error no forzado de la jefa del gabinete mantuvo en vilo al comité político. El Presidente le pidió explicaciones y la llamó a ser más rigurosa, aunque públicamente la respaldó.

El caso del “vuelo fantasma” motivó un sumario a la funcionaria de Migraciones que encabezaba el servicio, la que fue sancionada por “desprolijidad en entrega de la información”.

Wallmapu

El último día de marzo, y previo a la primera gira al exterior del Mandatario -a Argentina-, Siches debió salir a disculparse por la utilización del término Wallmapu, que había generado críticas en el país trasandino generando una polémica que cruzó la cordillera y agitó la relación con el país trasandino.

“Si he producido malestar a nivel nacional o trasandino pido todas las excusas correspondientes”, expresó la ministra consultada al respecto durante un viaje a Atacama. Sin embargo, posteriormente volvió a emplear el término.

Pandemia en gobierno de Piñera

En su cuenta pública ante el Congreso Nacional -el 1 de junio- el Mandatario se excusó por el tono de las críticas hacia la administración de Sebastián Piñera por el manejo de la pandemia y reconoció la labor del gobierno de su antecesor al respecto.

“Para nadie era fácil ni obvio cómo había que abordarlo y si en algún momento fuimos injustos en las críticas quiero reconocer que lo hicimos de buena fe”, dijo el jefe de Estado.

Gabinete Irina Karamanos

Una resolución exenta fue emitida en marzo -y dada a conocer esta semana- para cambiar el nombre de la institución de “primera dama” por el de “Gabinete Irina Karamanos”. Ante la polémica, el gobierno echó pie atrás y reconoció la existencia de un “error administrativo”.

La vocera de gobierno Camila Vallejo aseguró, además, que el cambio no fue visado por el gobierno. “Entendemos una labor importante que ha desarrollado Irina (Karamanos) en el sentido de ir superando cómo entendemos la figura de la primera dama paulatinamente, entendemos que se haya procedido a hacer una modificación de la nominación pero no era parte, obviamente, de la definición política que esto se personalizara”. La ministra añadió que “efectivamente no hubo visaje y por eso el error administrativo fue constatado por parte de Presidencia y por parte del mismo equipo de Irina y esto ha sido corregido inmediatamente”.

“Podemos hacerlo mucho mejor”

En el balance por la instalación del gobierno, en un encuentro de gabinete a principios de abril, se reconocieron dificultades. “Despegamos con turbulencias”, dijo el propio jefe de Estado, en una autocrítica en la que afirmó que “esa costumbre que algunas veces se tiene en política de echarle la culpa al empedrado y no reconocer las dificultades propias creo que no tiene que ser nuestra línea”.

La vocera de gobierno entonces resumió las definiciones tras esa evaluación señalando que “no basta con decir que somos un gobierno nuevo, sino que también requiere reconocer que podemos hacerlo mucho mejor”.

Cierre de escuelas

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila afirmó que fue una “equivocación” mantener las escuelas cerradas durante la pandemia. El propio Presidente Gabriel Boric, en tanto, señaló que las escuelas durante su mandato serían las últimas en cerrar y las primeras en abrir ante una situación de emergencia sanitaria. Por ello generó ruido la decisión de adelantar y extender las vacaciones de invierno para evitar una saturación de camas pediátricas en unidades de cuidados intensivos por la alta circulación de virus respiratorios.

La comunicación de la decisión dejó en evidencia descoordinaciones y contradicciones entre las carteras de Educación y Salud que inquietaron a La Moneda.

Ávila informó que la medida era “obligatoria para todos los establecimientos”, sin embargo, al día siguiente, su par de Salud, Begoña Yarza, indicó en una entrevista en Cooperativa que durante el receso invernal “los colegios no van a estar cerrados”.

El titular del Mineduc luego sostuvo que esta extensión del receso invernal no correspondía a vacaciones, algo que motivó cuestionamientos de su antecesor, Raúl Figueroa, que en redes sociales se preguntaba “Si no son vacaciones, pero tampoco hay clases, qué son?”.

La medida, que se tomó pese a negativa de la Comisión Nacional de Respuesta Pandémica, fue dada a conocer el 14 de junio, sin embargo, el gobierno la oficializó recién ayer jueves.

Presos políticos

“La realidad es la realidad. Efectivamente nosotros tenemos presos políticos”. Así de tajante fue la ministra de Desarrollo Social y Familia, Jeanette Vega, en el programa Tolerancia Cero al referirse a la situación de jóvenes que cumplen prisión preventiva por delitos asociados a las protestas tras el 18 de octubre de 2019 y que “hasta ahora no han sido enjuiciados” y a “algunos de los presos que tienen que ver con pueblos originarios”.

Horas más tarde, Vega corrigió sus declaraciones, publicando en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: “Hay personas presas por delitos cometidos en contexto político, pero eso no es lo mismo que haya personas presas por sus ideas. En ese sentido no cabe hoy hablar de presos políticos. Debí diferenciar y evitar mal entendido”.

El episodio tuvo lugar a una semana de la salida de libreto de la ministra Marcela Ríos, de Justicia, que relativizó en entrevista con El Mercurio que Celestino Córdova fuera un preso común, y motivó una reprimenda a Vega por las directrices que no siguió y que había fijado La Moneda para abordar esos temas.