Las horas de crisis en La Moneda: el llamado de atención de Boric a Siches y el control de daños de Jackson y Vallejo

A las 11.05 de este jueves la ministra del Interior, Izkia Siches, caminó desde su oficina al despacho del Presidente Gabriel Boric. Si bien ambos hablaron largamente por teléfono a primera hora de ayer e intercambiaron algunas impresiones por WhatsApp, el Mandatario pidió verla personalmente para aclarar lo que fue considerado como un “error grave” en Palacio.

El encuentro, que fue solicitado por el propio Jefe de Estado, se dio luego de las declaraciones que Siches realizó el miércoles ante la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. En la instancia, la ministra entregó información falsa a los parlamentarios, asegurando que en el gobierno de Sebastián Piñera un vuelo de expulsión de migrantes habría regresado al país. Y fue más allá al acusar a la administración anterior de encubrir el hecho, que calificó como una “chambonada”.

Quienes conocieron del tenor de la conversación entre Boric y Siches aseguran que en la reunión -que duró poco más de 20 minutos- la ministra dio al Mandatario una larga explicación de lo sucedido, asumió su error y señaló haber estado mal informada.

De acuerdo a la misma información, el Presidente hizo un fuerte llamado de atención a la secretaria de Estado y le solicitó mayor rigurosidad en el chequeo de los datos.

En La Moneda distintas fuentes aseguran que el Presidente estaba “molesto” por lo ocurrido y así se lo hizo saber a su ministra.

07 de Abril de 2022/SANTIAGO La ministra del Interior, Izkia Siches, sube las escaleras del Palacio de La Moneda y se dirige a la oficina del Presidente de la República. FOTO:CRISTOBAL ESCOBAR /AGENCIAUNO

Las alertas en La Moneda no se encendieron hasta la noche del miércoles, cuando en redes sociales comenzó a difundirse el video en que Siches da cuenta de esa información a los legisladores, ya finalizando la sesión -cerca de las 19.30-, en un tono distendido y a modo de anécdota. Y fue su antecesor, Rodrigo Delgado, quien a eso de las 21.00 desmintió tajantemente lo planteado por la ministra.

El hecho abrió una crisis en Palacio, nuevamente de la mano de la jefa del gabinete. La ministra Camila Vallejo (Segegob) se encontraba a esa hora en su oficina junto al su par de Hacienda, Mario Marcel, y al director de la Secom, Pablo Paredes, preparando las bajadas para el anuncio del Plan de Reactivación Económica que daría este jueves el Mandatario. Fue ahí cuando la secretaria de Estado fue alertada del video y sostuvo una reunión de emergencia para analizar el escenario y ver cómo contener la situación, que terminó empañando las medidas que el gobierno venía preparando hace semanas como una fórmula para frenar un nuevo retiro de fondos provisionales.

A las 0.35 la ministra Siches publicó en su Twitter una aclaración, admitiendo que había entregado información “errónea” a los parlamentarios. A primera hora del jueves, la secretaria de Estado canceló todas sus actividades públicas y llegó a La Moneda pasadas las 8.00. “No hablaré en este momento”, dijo escuetamente al ser consultada por la prensa.

A esas alturas la presión desde la derecha para que la ministra renunciara crecía. En la oposición varios eran partidarios de irse en picada contra Siches, mientras que en el piñerismo se activaban para coordinar acciones comunes.

Pero los cuestionamientos también vinieron de algunos parlamentarios oficialistas. El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, criticó en duros términos a la titular de Interior. “La ministra, una vez más, comete un error no forzado que compromete al gobierno completo”, afirmó el militante PPD esta mañana.

Ante esas declaraciones, la Segpres activó un plan de control de daños y llamó a varios legisladores para darles explicaciones y pedirles que si hablaban con la prensa no fueran tan críticos con la ministra Siches, para evitar que el flanco se siguiera abriendo. Entre ellos los socialistas Raúl Leiva, Tomás de Rementería y Alfonso de Urresti.

A su vez, la ministra Vallejo estuvo reunida durante la mañana con el Presidente Boric, donde se evaluaron salidas comunicacionales. Asimismo, la vocera de gobierno estuvo en contacto con algunos parlamentarios oficialistas, donde hay una evaluación crítica del rol de Siches.

“La línea de crédito se le está acabando”, advertían esta mañana en la coalición de gobierno.

Vallejo, además, fue la encargada de enfrentar las dudas de los partidos de la coalición de gobierno. En un WhatsApp que tienen las colectividades con el comité político pidieron bajadas al gobierno ante lo que la portavoz de Palacio respondió: “La ministra Siches cometió ayer un error, frente a lo cual ofreció disculpas por redes sociales y telefónicamente al exministro Delgado, subsecretario Galli y el exdirector Álvaro Bellolio. Independiente de aquello, la ministra sí recibió la información transmitida y, por lo mismo, se están recabando todos los antecedentes”.

En ese chat, donde también participa el jefe de gabinete de Siches, Roberto Estay, el colaborador de la ministra daría la versión de Interior. “Las declaraciones de la ministra en la sesión del 6 de abril de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados, por las que se disculpó públicamente por dar cuenta de información incorrecta, se referían a la fallida expulsión de ciudadanos venezolanos el pasado 3 de marzo. Esta información provino de la directora (S) del Servicio Nacional de Migraciones en reuniones de traspaso desde la anterior administración. Hoy el SNM realizará un comunicado público dando cuenta de los detalles de estos hechos, tras una revisión de los antecedentes del caso”, explicó.

Más tarde, la propia Siches agradecería en ese grupo el respaldo cerrado que recibió de parte de los parlamentarios del Partido Socialista, como Álvaro Elizalde y José Miguel Insulza.

La misma versión que dio Estay entregaría después el ministro Jackson en una reunión que sostuvo con los jefes de bancada oficialistas en la Segpres, aludiendo, precisamente, a quien ejercía el cargo en esa fecha: Carmen Gloria Daneri. La funcionaria, quien lleva más de 25 años en esa repartición, subrogó en el servicio al exdirector Álvaro Bellolio, hasta la asunción de la carta designada por el Presidente, Luis Eduardo Thayer.

Según las mismas fuentes, en la reunión se hizo alusión a un documento de la prefectura de Migraciones y Policía Internacional de la PDI de la Región de Arica -fechado el 2 de marzo de este año-, el cual indica que en el caso, 23 extranjeros de nacionalidad venezolana con orden de expulsión, que permanecían en el cuartel policial, el vuelo no fue autorizado por Venezuela, solicitando su “reingreso”. Sin embargo, lo cierto es que nunca salieron del país, sino que se mantenían en custodia en el recinto de Investigaciones.

En Palacio resentían ayer un nuevo error no forzado de la secretaria de Estado. La primera semana, tras asumir, fue ella quien le abrió un primer flanco al debut del gobierno al asistir a Temucuicui, comunidad en la que fue recibida con cortes de camino y balazos. Luego enfrentaría otros traspiés al asegurar que había presos políticos mapuches en Chile, al utilizar el término wallmapu (lo que abrió una polémica con autoridades de Argentina previo a la gira de Boric) y al comentar, en el marco de Icare, que el Poder Judicial actuaba de forma discriminatoria.

Si bien se evaluó que la ministra Vallejo hiciera una vocería, la secretaria de Estado no emitió pronunciamientos. Tampoco se concretó una declaración de Siches que también estuvo sobre la mesa. En Palacio, según reconocen, temían que ella pudiera seguir escalando la polémica.

A su vez, durante la mañana se pensó que fuera el propio Boric quien se refiriera al tema en el marco del anuncio del Plan de Reactivación Económica, sin embargo, tras el anuncio, el Mandatario se limitó a comentar que habló con Siches y que “cuenta con toda mi confianza”.

Al volver a La Moneda, finalmente el Mandatario se explayó. “Está absolutamente solucionado, conversamos en la mañana, como corresponde y, ante los errores, uno tiene dos alternativas: hay quienes miran para el lado y se hacen los lesos y hay quienes los enfrentan y los enmiendan, el caso de la ministra es el segundo”, dijo el Jefe de Estado.

Y agregó: “Evidentemente, los errores de estas características no pueden suceder, lo hemos conversado con la ministra y ahora estamos concentrados en el plan que le hemos propuesto a la ciudadanía sobre recuperación inclusiva. El episodio lo doy absolutamente por superado. Y para que no quepa ninguna duda ni especulación, la ministra va a seguir cumpliendo todas sus funciones y cuenta con toda mi confianza (...). Yo no trabajo con ultimátums, confío en mis colaboradores y colaboradoras”.

Abren sumario y Monsalve se reúne con PDI

Pasadas las 17.00 de ayer, el Servicio Nacional de Migraciones emitió un comunicado anunciando la apertura de un sumario interno, destacando la tesis de que la ministra fue mal informada por la administración anterior.

“En el marco del procedimiento de traspaso del Servicio Nacional de Migraciones, en una reunión realizada el día 25 de marzo, la directora subrogante del anterior director del servicio informó en una reunión en el Ministerio del Interior que los ciudadanos venezolanos habrían embarcado y viajado a Venezuela, no habiendo sido admitidos en ese país y retornando a Chile. Esta información errónea fue transmitida por la ministra del Interior y Seguridad Pública a la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Honorable Cámara de Diputadas y Diputados de Chile”, se señaló en una declaración pública.

Pese al respaldo a Siches, tras la publicación del comunicado algunas voces oficialistas -como Insulza, quien ejerció como ministro del Interior de Ricardo Lagos- defendieron a Daneri y su trayectoria en el servicio y descartaron que se haya prestado para una “operación”, como sugirieron -en privado- algunas autoridades del Ejecutivo.

Al cierre de esta edición, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, sostenía una reunión con el subdirector de la PDI, además del equipo de Thayer. En el encuentro, que si bien fue coordinado previo a las declaraciones de la ministra Siches, se esperaba que el tema saliera en la conversación con los representantes de esa institución, donde sus declaraciones no cayeron bien.

Aunque no está claro el nivel de repercusión que tendrá el nuevo traspié de Siches -la derecha sigue analizando acciones y recurriría al menos a la Contraloría-, anoche en La Moneda calculaban que la crisis se logró contener comunicacionalmente y que este viernes el despliegue de los ministros por el Plan de Reactivación Inclusiva contribuirá en dejar atrás el error no forzado de la jefa del gabinete.