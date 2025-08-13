SUSCRÍBETE
Política

PS rechaza cambio de nombre de avenida en San Miguel: “No opacará en absoluto el legado, el ejemplo y el coraje de Salvador Allende”

A través de un comunicado desde el Partido Socialista apuntaron que "su nombre seguirá dando identidad a calles, plazas y monumentos en Chile y en el mundo".

Claudio PortillaPor 
Claudio Portilla

El Partido Socialista lamentaron y rechazaron el cambio de nombre de la Av. Salvador Allende por el de Salesianos en la comuna de San Miguel. A través de un comunicado desde el PS cuestionaron la decisión señalando que esto “no opacará en absoluto el legado, el ejemplo y el coraje de Salvador Allende”.

Durante la tarde del martes el concejo municipal de San Miguel aprobó el cambiar el nombre de la Av. Salvador Allende por el de Salesianos.

La medida impulsada por la alcaldesa Carol Bown (UDI),contó con cuatro votos a favor, el exintendente y alcalde Felipe Guevara (RN), el exjefe comunal de San Miguel Luis Sanhueza (RN), la militante del Partido Republicano Eva Merino y la militante UDI Claudia Rojas. Mientras que quienes se opusieron fueron la concejala del Partido Comunista Carla Santana, la frenteamplista Viviana Llambias, el socialista Gabriel Zúñiga y el independiente Claudio Escobar.

Con esto es que quedó en manos de la alcaldesa el voto final, decantándose por el cambio de nombre.

“La nueva alcaldesa ha cumplido su propósito”, apuntan desde el PS, añadiendo que “Podrán cambiar los letreros de una calle, e incluso en algún momento cambiará la alcaldesa de turno, pero la figura de Salvador Allende -el mejor de los nuestros, permanecerá siempre viva”.

“Su nombre seguirá dando identidad a calles, plazas y monumentos en Chile y en el mundo, y su memoria seguirá habitando en la conciencia universal”, agregan.

Cabe recordar que la avenida cambió su nombre por el del ex presidente en 2023, cuando se conmemoraron los 50 años del golpe de Estado.

