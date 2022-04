La otra agenda del fundador de Betterfly: ahora se reunió con el Presidente de Ecuador y el alcalde de Miami lo invitó como speaker

Hace unas semanas, Eduardo della Maggiora, el CEO de Betterfly, se reunió con el Presidente de Colombia, Iván Duque, para intercambiar ideas sobre cómo el “propósito” de esta startup comulga con el modelo de las sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), que ha sido uno de los “caballos de batalla” del Mandatario. Y al parecer, dicha reunión influyó también en el Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que también se juntó con el CEO de Betterfly este miércoles 27 de abril en Quito.

Della Maggiora cuenta cómo se dio esta cita: “Luego de visitar al Presidente Duque, se me acercaron los asesores del Presidente Lasso, preguntándome si podía ir a visitarlo, lo que concretamos esta semana. Al principio no entendía porqué me estaba pasando esto (ríe), pero luego me di cuenta que una de las grandes cruzadas de Lasso es combatir el sedentarismo y la otra, luchar contra la desnutrición, que es muy importante en Ecuador. Además, claro, de impulsar las empresas con propósito”, explica el líder del unicornio chileno (empresas valorizadas en más de US$1.000 millones).

El CEO de esta insurtech (empresa de tecnología para la industria de seguros) es uno de los speakers principales de StarCo, el evento que reúne a las startups e inversionistas más grande de Colombia, que este año se desarrolla en Medellín y tiene a Chile como invitado de honor. Desde Chile están participando cerca de 20 emprendimientos nacionales, apoyados por ProChile. En el primer día del encuentro, el fundador de Betterfly anunció una alianza con la empresa de seguros Chubb con la operará en ese país.

Y de Medellín, Della Maggiora vuela rápidamente a Miami (donde vive actualmente) para ser uno de los charlistas clave del encuentro Miami Tech 2022. Su participación se debe a una invitación que le realizó el propio alcalde de Miami, Francis Xavier Suarez, hace más de un mes.

Por último, la próxima semana también expondrá en Los Ángeles en un encuentro realizado por el centro de estudios económicos, Milken Institute.

Betterfly confirma llegada a Europa

Para el 2023 está programado el aterrizaje de la Betterfly al mercado europeo, luego de su rápido crecimiento en los países en que opera actualmente: Chile, México, Argentina, Perú, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Según el CEO de esta empresa, la llegada al viejo continente será bajo una modalidad que comunicarán más adelante. Además, para el próximo año también está planificado aterrizar en Estados Unidos.

“Mi agenda cambia todas las semanas, así como la descripción de mi cargo, pero hoy estoy muy enfocado a la estrategia de expandir Betterfly en la región y el resto del mundo y eso implica tener mucha presencia. Y pronto lo haremos también en Europa”, dijo Della Maggiora.

Fundada en 2018 por los hermanos Cristóbal y Eduardo Della Maggiora, Betterfly es una plataforma online de beneficios para trabajadores de empresas que recompensa sus hábitos saludables con un seguro de vida. Su modelo de negocio consiste en una membresía por colaborador cercana a los $3.000 (pagada por su empleador), la que incluye beneficios como acceso a telemedicina las 24 horas, apoyo para la salud mental a través de psicólogos, fitness, meditación, mindfulness, nutricionista, finanzas y educación para el bienestar.

En febrero de 2021, Betterfly consiguió una ronda de financiamiento serie C por US$ 125 millones, convirtiéndose así en la primera empresa latinoamericana con certificación B en ser valorizada en más de US$ 1.000 millones y en el tercer unicornio chileno.