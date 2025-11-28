BLACK SALE $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Creación de empleo en Chile registra su mejor cifra en casi un año y desempleo anota una leve caída en doce meses

    La tasa de desempleo anotó una leve caída gracias al alza de las personas ocupadas por sobre la fuerza de trabajo y menores personas sin empleo.

    Por 
    Emiliano Carrizo
     
    Danitza Osorio
    Andres Perez

    La tasa de desocupación en Chile mostró un leve retroceso gracias a que aumentaron las personas con trabajo frente a las que buscan uno, según informó la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

    Según informó el INE, la tasa de desempleo se ubicó en 8,4% durante el trimestre agosto–octubre de 2025, un descenso de 0,2 pp. en doce meses, producto del alza de las personas ocupadas (1,5%), mayor a la presentada en la fuerza de trabajo (1,3%) e incidida tanto por las mujeres (2,7%) como por los hombres (0,5%). El nivel del desempleo es el menor desde el trimestre de noviembre a enero del 2023 (8,4%) y lleva cinco meses seguidos a la baja.

    Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por servicios administrativos y de apoyo (17,3%), actividades de salud (7,1%) y transporte (7,2%); en tanto que, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas formales (1,2%) y personas asalariadas informales (6,0%).

    Por su parte, las personas desocupadas disminuyeron 0,2%, incididas exclusivamente por quienes se encontraban cesantes (-0,9%).

    Empleos creados

    En cifras, el total de ocupados del periodo es 9.386.410 personas, con una creación de empleo de 137.426 puestos de trabajo, la mejor cifra desde el trimestre septiembre-noviembre de 2024, en aquel periodo se generaron 147.541 puestos de trabajo.

    Por género, en el caso de los hombres, hay un total de 5.300.127 ocupados, el menor nivel desde el trimestre de septiembre-noviembre del 2024 (5.294.767 personas), con una creación de empleo de 28.797 durante el periodo.

    Mientras que, en el caso de las mujeres, el total de ocupadas es de 4.086.283, el mayor nivel desde que se tiene registro. La creación de empleo femenino en 12 meses fue de 108.629, el mayor nivel desde el trimestre de abril-junio de 2024 (127.259 puestos de trabajo).

    Ante este contexto, las tasas de participación y ocupación se situaron en 61,9% y 56,7%, con incrementos de 0,3 pp. y 0,4 pp., en cada caso, respecto del mismo trimestre del año anterior. La población fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, se expandió 0,2%, influida por las personas inactivas habituales (0,4%) e iniciadoras (10,4%).

    Andres Perez

    Las cifras de los desempleados

    En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 8,8%, decreciendo 0,5 pp. interanualmente, producto del aumento de 2,2% de la fuerza de trabajo, menor al de 2,7% registrado por las mujeres ocupadas; mientras las desocupadas se contrajeron 2,9%, incididas únicamente por las cesantes (-3,8%). El desempleo femenino está en su menor nivel desde el trimestre de noviembre a enero de 2023 (8,8%) y registró cinco meses seguidos a la baja.

    Otro de los datos que destacó el INE fue que las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,6%, influidas únicamente por las inactivas habituales, personas que no están trabajando ni buscando empleo.

    En los hombres, la tasa de desocupación fue de 8,2%, creciendo 0,1 pp. en un año. Esto, a raíz del alza de 0,7% de la fuerza de trabajo, mayor a la de 0,5% registrada por los hombres ocupados. Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 2,1%, incididos por los cesantes (1,6%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (9,1%).

    En tanto, los hombres fuera de la fuerza de trabajo aumentaron 1,5%, influidos por los inactivos habituales e iniciadores.

    En la Región Metropolitana, la tasa de desocupación del trimestre agosto – octubre de 2025 alcanzó un 8,6%, con un descenso de 0,3 pp. en doce meses. En el mismo período, la estimación del total de la población ocupada creció 2,1%, incidida principalmente, según sector económico, por servicios administrativos y de apoyo (23,4%) e información y comunicaciones (20,0%).

    Por otro lado, la tasa de ocupación informal se ubicó en 26,2%, decreciendo 0,9 pp. en doce meses. En el mismo periodo, las personas ocupadas informales disminuyeron 1,7%, incididas exclusivamente por los hombres (-4,2%), explicó el INE.

    Según sector económico, el descenso se debió, principalmente, a comercio (-5,0%) e industria manufacturera (-9,1%); mientras que, por categoría ocupacional, la variación de las personas ocupadas informales fue incidida por trabajadoras por cuenta propia (-7,5%) y empleadores (-17,1%).

    Más sobre:EmpleoINEDesempelo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Apuntando a agenda de trabajo hacia el 2030: Poder Judicial realiza inédita jornada de infancia con jueces de todo Chile

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Primera Sala de la Corte de Santiago revisará querella de capítulos contra Ángela Vivanco el miércoles 3 de diciembre

    Poder Judicial realizará Primera Jornada Nacional de Infancia con representantes de todo el país

    Trump afirma que Estados Unidos comenzará “muy pronto” a “detener por tierra” a narcotraficantes venezolanos

    Estudio define los comportamientos esperados para el valor mínimo y máximo del dólar por las elecciones presidenciales

    Lo más leído

    1.
    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    Contraloría sanciona a exalcaldesa Peñaloza por compra de Cesfam en Las Condes y destituye al exdirector de Control

    2.
    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    Bachelet hace gesto a Jara y pone incertidumbre a su candidatura a la ONU en caso de triunfo de Kast

    3.
    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    La fisura en el oficialismo que abrió el alcalde de Peñalolén tras arremetida judicial contra subsecretaria Leitao

    4.
    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    El cruce de Borghi a las declaraciones de Arturo Vidal: “Si dice que es el mejor es porque la gente lo está olvidando”

    5.
    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Aerolínea Iberia dice que volverá a volar a Venezuela “lo antes posible” pero que no puede ir donde hay “alto riesgo”

    Portada del dia

    ⚡Black Sale: información real + ventajas exclusivas

    Digital + LT Beneficios$1.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Cómo es “Ozempic 2.0”, la nueva generación de medicamentos para bajar de peso

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Por Alejandro Jofré
    Aviso por tormentas eléctricas: qué regiones de Chile tendrán truenos y relámpagos desde hoy, según el tiempo

    Aviso por tormentas eléctricas: qué regiones de Chile tendrán truenos y relámpagos desde hoy, según el tiempo

    Guía de compras Black Friday 2025: celulares, tablets y laptops con descuentos

    Guía de compras Black Friday 2025: celulares, tablets y laptops con descuentos

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Perú por la Liga de Naciones Femenina

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Perú por la Liga de Naciones Femenina

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Colo Colo en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Colo Colo en TV y streaming

    Temblor hoy, viernes 28 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 28 de noviembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Apuntando a agenda de trabajo hacia el 2030: Poder Judicial realiza inédita jornada de infancia con jueces de todo Chile
    Chile

    Apuntando a agenda de trabajo hacia el 2030: Poder Judicial realiza inédita jornada de infancia con jueces de todo Chile

    A qué hora y dónde ver a Chile contra Perú por la Liga de Naciones Femenina

    A qué hora y dónde ver a Cobresal vs. Colo Colo en TV y streaming

    Creación de empleo en Chile registra su mejor cifra en casi un año y desempleo anota una leve caída en doce meses
    Negocios

    Creación de empleo en Chile registra su mejor cifra en casi un año y desempleo anota una leve caída en doce meses

    Estudio define los comportamientos esperados para el valor mínimo y máximo del dólar por las elecciones presidenciales

    Fallo en centro de datos obliga al mayor operador de futuros a detener operaciones y afecta al mercado

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol
    Tendencias

    El neurocientífico Richard Restak revela a qué edad deberías dejar de tomar alcohol

    Por qué Perú condenó al expresidente Pedro Castillo a más de 11 años de prisión

    Qué se sabe de las víctimas del tiroteo contra la Guardia Nacional en Washington D.C.

    El Betis oficializa la renovación de Manuel Pellegrini hasta 2027
    El Deportivo

    El Betis oficializa la renovación de Manuel Pellegrini hasta 2027

    ¿Está Paulo Díaz? La lista de cortados de Marcelo Gallardo en River Plate para el próximo año

    El título se puede definir en Qatar: lo que necesita Lando Norris para ser campeón de la Fórmula 1

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel
    Finde

    Feria Pulsar celebrará sus 15 años con más de 30 artistas: Javiera Mena, Ana Tijoux, Joe Vasconcellos y De Saloon lideran el cartel

    Desde The Beatles hasta Pink Floyd y Queen en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para diciembre

    GuauFest 2025, el festival perruno que promete actividades, juegos y piletas temáticas

    Índice de Desempleo: los históricos pioneros del punk chileno estrenan su primer disco
    Cultura y entretención

    Índice de Desempleo: los históricos pioneros del punk chileno estrenan su primer disco

    Cris MJ anuncia show en el Estadio Nacional y es el primer artista urbano chileno en presentarse en el lugar

    Los elogios (y las dudas) que despierta el inicio del final de Stranger Things

    Trump afirma que Estados Unidos comenzará “muy pronto” a “detener por tierra” a narcotraficantes venezolanos
    Mundo

    Trump afirma que Estados Unidos comenzará “muy pronto” a “detener por tierra” a narcotraficantes venezolanos

    Trump anuncia su intención de “pausar permanentemente” la inmigración desde “todos los países del tercer mundo”

    Ascienden a 128 los muertos por el enorme incendio de un complejo de rascacielos en Hong Kong

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer
    Paula

    Isabel Choque García: Silencio e íntimo tejer

    Aún no lo puedo superar: Oasis en Chile

    Datos Paula: cinco calendarios de adviento para una espera más entretenida