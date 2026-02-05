Empresas mejoran expectativas para sus negocios en 2026 con énfasis hacia el segundo semestre

Las empresas han mejorado las expectativas para el desempeño de sus negocios, con señales más favorables para los próximos doce meses.

De acuerdo al Informe de Percepciones de Negocios de febrero de 2026, dado a conocer este jueves por el Banco Central, las empresas muestran una visión más positiva, asociada a un mayor uso de la capacidad instalada y un aumento de las ventas, versus el último reporte de noviembre. Esto, en un contexto en que los costos se han mantenido estables o exhiben alzas más acotadas, lo que ha contribuido a una mejora en los márgenes de ganancias.

Asimismo, en línea con el comportamiento reciente de los costos, por primera vez desde su medición en la encuesta predomina la proporción de empresas que prevé que la inflación a un año será similar a lo normal.

El informe agrega que, si bien, persisten heterogeneidades entre sectores, empresas y Macrozonas, estas se expresan principalmente en distintos grados de mejora o estabilidad, más que en la presencia de sectores con un deterioro generalizado de su desempeño. Asimismo, se observan diferencias según el mercado de destino de su oferta, con un mayor dinamismo entre los rubros que exportan.

Perspectivas

Las empresas anticipan un escenario más positivo, con perspectivas de un aumento en las ventas y en los márgenes, junto con costos estables. En este último aspecto, algunos entrevistados mencionan el efecto de la baja del dólar como un factor que estaría contribuyendo a contener las presiones de costos.

Lo anterior se traduce en expectativas más favorables para el desempeño de este año, aunque una parte relevante de los entrevistados señala que estos efectos serían más visibles a partir del segundo semestre. En la formación de estas expectativas convergen tanto las mejoras observadas en el último trimestre como la percepción de condiciones más favorables asociadas a eventuales cambios regulatorios.

Con todo, indica el informe, persiste un tono de cautela entre las empresas y varias indican que, por el momento, no han realizado modificaciones en sus planes de negocios a la espera de lo que ocurra en la primera parte de 2026.

Sectores económicos

En los rubros ligados al consumo, dan cuenta de resultados mixtos durante los últimos meses. En general, los entrevistados de restaurantes, hoteles y el sector de turismo reportan un desempeño similar o mejor, favorecido por un aumento de la demanda interna y/o por una mayor llegada de turistas extranjeros en la época estival respecto de otras temporadas, lo que atribuyen a mayores campañas de difusión. Esto ha impulsado las tasas de ocupación y duración de las estadías en localidades turísticas de la Macrozona. En algunos centros comerciales, informan de un menor flujo de clientes y más competencia, perjudicando a quienes se encuentran en las zonas céntricas.

Las empresas de la industria salmonera informaron un mejor resultado a fines del año pasado e inicios de 2026. En esto se conjuga un mayor volumen producido en 2025 en algunas regiones con la normalización del precio internacional de algunas variedades. No obstante, una parte de los entrevistados muestra preocupación por los menores retornos que implicará la baja del tipo de cambio. De hecho, en la industria de la carne manifiestan que esto último podría aumentar la competencia desde el exterior y afectar aún más al desempeño del sector.

En la construcción y el rubro inmobiliario, reconocieron un buen desempeño en términos de actividad y ventas en algunas regiones de la Macrozona. Entre las razones, destacan el repunte estacional de las obras debido al mejor clima, así como el plan de emergencia habitacional y el subsidio al crédito hipotecario, que beneficiaron la venta de viviendas. En general, se comentan expectativas favorables para este año, en particular para el segmento privado, de la mano de la posibilidad de reactivar proyectos gracias al repunte de las ventas durante el segundo semestre del año pasado y las mejores perspectivas para la inversión.

Condiciones financieras más flexibles

En cuanto a las condiciones financieras los encuestados indican que continúan mostrando una flexibilización gradual. Así algunas empresas reportan menores tiempos de tramitación y una reducción en las exigencias de garantías por parte de la banca.

Además la proporción de empresas que señala un deterioro en el acceso al financiamiento alcanza mínimos históricos, mientras que las tasas de interés han seguido perdiendo relevancia como factor restrictivo y la tasa de rechazo de solicitudes de crédito se ubica en su nivel más bajo desde que hay registro en la encuesta.

Pese a lo anterior, la demanda por financiamiento no muestra un repunte y, de hecho, disminuye levemente en el margen. Las mejores expectativas aún no logran revertir del todo la cautela de las empresas, si bien estas muestran una mayor disposición a endeudarse que en informes previos.