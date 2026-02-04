SUSCRÍBETE POR $1100
    Estimaciones de IPC para enero se concentran en 0,4% y la inflación anual caería de 3% por primera vez en casi 5 años

    En el mercado ven que el dato interanual podría situarse en 2,8%, la menor cifra desde marzo de 2021. Esto, al dejar ya atrás una de las últimas alzas de las cuentas de la luz.

    Sofía LópezPor 
    Sofía López
    Alza en el precio de los alimentos de primera necesidad debido al alza del IPC

    Luego de un Índice de Actividad Económica (Imacec) que sorprendió a los economistas tras crecer más de lo esperado, los ojos están puestos en las proyecciones del próximo IPC de enero que será anunciado este viernes y las expectativas inflacionarias para el arranque de este 2026.

    Al cierre del año pasado, el Índice de Precios del Consumidor (IPC) anotó una baja mensual de 0,2%, con lo que el índice anual se ubicó 3,5%.

    Dentro de las divisiones que marcaron la baja con más fuerza, estuvo vestuario y calzado, con -3,2%, alimentos y bebidas no alcohólicas, con -0,4%. Respecto a los productos específicos que mostraron una disminución en su precio, estos fueron el transporte aéreo internacional, con una significativa caída de 15,9% y packs de comunicaciones, anotando una baja de 4,8%.

    Por su parte, los resultados de la producción industrial de diciembre mostraron una contracción del 1,9% incididos por tres sectores. La minería cayó 4,8% en doce meses, de igual forma, la minería metálica decreció un 8,0%, relacionado al descenso en la extracción y procesamiento del cobre. Tampoco se salvó el sector de recursos energéticos, que mostró una contracción de 20,5%.

    Bajo la meta

    A inicios de año los especialistas ya anticipaban que para este 2026 la inflación se acerque al 3%, incluso algunos esperaban un resultado por debajo de la meta. Esa expectativa se mantiene.

    De hecho, las proyecciones para el IPC del primer mes del año están en torno a 0,4%, con lo cual la inflación en 12 meses bajaría a 2,8%, su nivel más bajo desde marzo de 2021, es decir, en casi cinco años.

    Esta abrupta baja desde el dato del mes previo se debe a que en enero de 2025 el IPC anotó un fuerte incremento de 1,1%, producto de una de las alzas de la cuenta de la luz, que explicó casi la mitad de esa alza. Como ahora con el dato de enero 2026 esa cifra sale del cálculo en 12 meses, la caída es más pronunciada.

    Esa alza en la cuenta de la luz fue la penúltima registrada en el proceso de normalización iniciado por el Ministerio de Energía.

    “La actividad, en términos generales, actualmente no presenta brechas significativas que generen presiones sobre la inflación como para mover su trayectoria esperada en el corto plazo”, anuncia el economista de Banco Santander, Rodrigo Cruz. “Así, para enero proyectamos una variación mensual del IPC de 0,4%, lo que llevaría a la medida anual hasta 2,8%“, además, reafirma que ”la trayectoria inflacionaria reciente ha sorprendido a la baja al BC”.

    El economista de Banco Itaú, Ignacio Martínez, prevé también para enero “un avance mensual del IPC en 0,38%, consistente con una tasa interanual del 2,8%. De esta manera se alcanzaría una tasa anual bajo 3% por primera vez desde marzo del 2021, confirmando que el ciclo inflacionario post-pandemia ya parece haber quedado atrás”.

    Asimismo, Martínez anticipa una caída acelerada de la inflación sustentada en los últimos datos del trimestre en sintonía con las proyecciones iniciales de este 2026. “Lo anterior es coherente con los mensajes de la última Reunión de Política Monetaria (RPM) y de la Minuta, que señalan que probablemente tengamos un recorte de 25 puntos base en la Tasa de Política Monetaria para la reunión de marzo, algo antes de lo que se tenía proyectado en el último Informe de Política Monetaria (IPoM)”.

    Canasta básica

    La economista del OCEC-UDP, Valentina Apablaza, también proyecta una variación mensual de 0,4%. “De esta forma, la inflación anual se ubicaría bajo el 3% anual tan pronto como enero de 2026, con una proyección implícita de 2,9% anual para el primer mes del año”.

    “En nuestro escenario base, la inflación estaría levemente bajo lo anticipado por el BC en el IPoM de diciembre, promediando un 2,8% anual”, lo que según Apablaza sería durante los primeros tres meses del año. “Esta diferencia responde en gran medida al cierre de 2025, donde la inflación sorprendió a la baja durante diciembre, con una caída del 0,2% mensual, lo que llevó a que la inflación punta fuera levemente inferior a la proyectada por el BC en el último IPoM para el cierre de 2025″.

    “Hay cierta estacionalidad que contribuye al alza”, dice la economista apuntando a cómo los precios podrían verse afectados dada la temporada de vacaciones, pero “también hay que considerar la fuerte caída del tipo de cambio registrada en enero, lo que debería impulsar los precios en el sentido contrario". Por lo que se inclina por una “estabilización de los precios respecto a diciembre con un sesgo a la baja”.

    ALEXIS RAMIREZ-FOTOGRAFIA

    Desde Bci Estudios, la economista principal, Francisca Pérez, espera una inflación de 0,3% mensual para enero, que “se verá influida por precios algo mayores de frutas y verduras frescas que el histórico, un aumento en vestuario y calzado, luego del Black Friday de diciembre, y varias incidencias negativas influenciadas principalmente por la apreciación del tipo de cambio, como gasolinas, transporte aéreo y paquete turístico”. Aunque existen riesgos debido a los “temas tarifarios de electricidad”. De esta forma, la economista asegura que la variación anual caería a 2,7%. Asimismo, ven un promedio de 2,6% para el primer semestre si los resultados de febrero y marzo siguen la misma línea.

    En BICE Inversiones ven un escenario similar. La economista Marcela Calisto dice que en términos de expectativas, estas “se encuentran levemente por debajo de las del Banco Central”, esto, al cerrar la inflación de diciembre por debajo de lo anticipado en el IPoM, por lo que esperan que esa tendencia se mantenga en los próximos meses, con una variación del 0,4% para enero. “Así, proyectamos que la inflación cierre 2026 en torno a 2,8%, por debajo del 3,2% previsto por el BC, reflejando menores presiones inflacionarias y una demanda que ha evolucionado en línea con lo esperado”, cierra.

