    Economistas prevén que el BC mantendrá la tasa de interés en 4% en la reunión de este martes

    Los expertos también confirman la visión de que la inflación se acercará a 3% en el primer trimestre.

    Sofía López 
    Sofía López
    Banco Central reducirá el plazo de publicación de las minutas de política monetaria

    Este martes, el Banco Central (BC) comunicará su decisión sobre la tasa de política monetaria. En la primera reunión del año ya contará con la presencia del nuevo consejero Kevin Cowan quien se integró a principios de este mes.

    El bajo registro del IPC de diciembre de -0,2% llevó a que la inflación anual cerrara en 3,5%. Y las perspectivas de los agentes económicos apuntan a que los precios se ubicarán en 3% durante el primer trimestre.

    Pese a este bajo registro inflacionario, los expertos anticipan que el BC no debería variar la tasa para este mes, sino más bien las expectativas apuntan para marzo de 25 puntos base situándola en 4,25%, aunque otros esperan el recorte en abril.

    “Prevemos una baja de 25 puntos base en marzo”, dice el economista senior del Observatorio del Contexto Económico (OCEC-UDP), Juan Ortiz quien agrega que “el Banco Central va a esperar más información para materializar la inflación y tener antecedentes del escenario macro”, asegura.

    Andrés Pérez, economista jefe de Itaú afirma que "la TPM ya se encuentra en el rango neutral. Nuestro escenario proyecta un recorte adicional de 25 puntos base en abril y de allí en más mantenerse en 4,25%”.

    Una posición algo distinta tiene el economista jefe de Bice, Felipe Jaque, quien ve una baja de 25 puntos en marzo y otra de 25 puntos en junio para llegar al 4%. “Está supeditada a que se materialice la idea de que la economía puede crecer más rápido, en rangos del 2,5% o 3%, y que el Banco Central reconoce en su escenario macro que hay un PIB potencial más alto”, especifica.

    17 DICIEMBRE 2025 LA PRESIDENTA DEL BANCO CENTRAL DE CHILE, ROSANNA COSTA, DURANTE COMISION DE HACIENDA DEL SENADO. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Inflación se acerca a la meta en enero

    “El escenario de la inflación va a converger en torno al 3%”. Ortiz proyecta la apertura de este 2026 con ese indicador, tal como en noviembre y diciembre, que estuvo “por debajo de lo esperado, incluso de lo esperado en el Ipom; la inflación subyacente ha tendido a moderarse significativamente”, dice.

    “La economía chilena crece en torno al potencial, con una brecha de producto prácticamente cerrada, inflación en torno a la meta y con expectativas ancladas. Por cierto, esta coyuntura también es sostenida por un importante viento de cola del frente externo, con altos precios del cobre, litio, y oro, al tiempo que los del petróleo se proyectan bajos", dice Pérez.

    Respecto a cómo esto podría incidir en los consumidores una tasa de interés más baja, Ortiz cree que más bien que al tratarse de una reducción marginal, “es una caída pequeña, por ende, el impacto es acotado”. Asegura que se manifiesta principalmente en las tasas de crédito de consumo comercial.

    Asimismo, señala que “una reducción como esta genera una percepción de estabilidad, el ruido inflacionario se queda atrás”. Por ello afirma que “lo relevante, más que el cambio, es el logro de una materialización de una inflación controlada. Lo más relevante de cara a los consumidores es el crecimiento de salarios y mayor capacidad adquisitiva”.

