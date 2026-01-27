Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y anticipa menos inflación en el corto plazo

Era lo que el mercado esperaba y el Banco Central lo ratificó: mantuvo la Tasa de Política Monetaria en 4,5% en la primera reunión de enero. La decisión fue adoptada de manera unánime por los cinco consejeros, donde estuvo presente la última incorporación, el economista Kevin Cowan.

En su mensaje central, el ente rector afirmó que la inflación total y subyacente registraron en diciembre variaciones anuales de 3,5% y 3,3%, respectivamente. En la inflación subyacente, el BC explica que “sigue destacando la caída del componente de bienes”.

En cuanto a las expectativas inflacionarias a dos años plazo “se mantienen en 3%, tanto en la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) como en la Encuesta de Operadores Financieros (EOF)”.

Uno de los cambios relevantes que entrega el ente rector en esta reunión es que anticipa que la inflación será menor a lo que proyectaron en diciembre, donde señalaron que durante el primer trimestre de este año la inflación estaría en 3%.

Sin embargo, ahora, el ente rector anticipa que “el escenario macroeconómico da cuenta de una inflación que, en el corto plazo, será menor a la prevista en diciembre, con una evolución de la demanda que ha estado en línea con lo proyectado”.

De esta manera, “el Consejo evaluará las implicancias de estos desarrollos para la política monetaria en el Ipom de marzo. Además, reafirma su compromiso de conducirla con flexibilidad, asegurando que la inflación proyectada se ubique en 3% en el horizonte de dos años”.

Expertos

Los economistas interpretan que lo que ve el Central es una menor inflación debido a la fuerte apreciación que ha tenido el peso lo que genera menos inflación para los próximos meses. “Esto está alineado con el mensaje del BC que observa una menor inflación en el corto plazo, incluso menor a la proyectada en diciembre, lo que probablemente está asociada a la importante apreciación del peso observada durante enero, y que es un fenómeno que no estaba completamente previsto”, señala la economista del OCEC-UDP, Valentina Apablaza.

Alexis Ramirez Fotografia

Felipe Alarcón, economista de Euroamerica, plantea que “es casi un hecho que las proyecciones de inflación del Banco Central y de buena parte del mercado no contemplaban una apreciación del peso de esta magnitud y velocidad, apreciación que tiene buena probabilidad de sostenerse en el tiempo dados los actuales fundamentos”.

Los expertos coinciden en que la inflación estará pronto en 3%, e incluso algunos ven que podría mantenerse bajo 3% buena parte del año. “Es muy probable que incluso en enero tengamos una inflación anual en 3%, pero con más seguridad en marzo ya deberíamos estar en 3%”, comenta Rodrigo Montero, decano de la Facultad de Administración y Negocios de la Universidad Autónoma.

Desde Coopeuch mencionan que “el Consejo estaría reconociendo un impacto sobre la inflación de la reciente apreciación del tipo de cambio. Esto se ajusta con las expectativas de mercado, que también han tendido a ajustarse en la misma dirección”. En su comunicado el ente rector se limita a señalar que “el peso se ha apreciado”.

Si bien el BC muestra una señal de cautela sobre los próximos movimientos de la TPM, los expertos señalan que en el escenario probable consideran que el próximo recorte se produzca en marzo llevándola a 4,25%.

Alexis Ramirez Fotografia

Actividad

En cuanto al crecimiento económico, el BC señala que “en noviembre, las series desestacionalizadas del imacec total y no minero registraron contracciones mensuales de 0,6 y 0,5%, respectivamente”.

Asimismo, en el componente no minero resaltó la caída de los servicios empresariales y el transporte.

No obstante, se menciona que “el comercio tuvo una expansión en términos mensuales y se estima que varios de los elementos que incidieron negativamente en el desempeño del Imacec tienen un carácter transitorio”.

Para la demanda interna, los indicadores de corto plazo ligados al consumo y a la inversión sugieren un crecimiento en línea con lo esperado. Y para en el mercado laboral, la tasa de desocupación no muestra cambios y la creación de empleo continúa siendo acotada.

También resaltan que las tasas nominales de corto y largo plazo muestran movimientos acotados, reduciendo el diferencial con Estados Unidos. El crédito se mantiene sin grandes cambios. De acuerdo con la Encuesta de Crédito Bancario (ECB) del cuarto trimestre de 2025, las condiciones de oferta se mantienen relativamente estables en los distintos segmentos, mientras que se percibe una mayor demanda en el área inmobiliaria.

En el plano externo, el ente rector añade que “se ha ido materializando un escenario de mayor impulso para la economía chilena”.

Así, destaca el desempeño de la economía estadounidense, que registró en el tercer trimestre un crecimiento algo superior al anticipado en las proyecciones de mercado. “En cuanto a los términos de intercambio, se observó un aumento en el precio del cobre, que lo ubica por encima de los niveles vigentes al cierre de la Reunión previa”, comenta el ente rector.

No obstante, puntualizan que “la combinación de factores geopolíticos, fiscales y financieros profundiza los riesgos del escenario macroeconómico global”.