Gremio de la construcción espera cerrar el año con un alza de 19% en venta de viviendas

La Cámara Chilena de la Construcción (CChC) entregó este martes sus proyecciones de cómo la industria cerrará el año, anticipando un mejor 2025 que el 2024.

En concreto, el gremio de la construcción estima que la venta de viviendas terminará este año con un alza en la venta de viviendas de un 19% versus el mismo 2024, dejando atrás los años en que el mercado de vivienda privada tenía en picada.

Desde la CChC aseguraron que la reactivación del sector se explica principalmente por el subsidio a la tasa para créditos hipotecarios para viviendas nuevas que comenzó a operar desde mediados de año.

Comó será la venta de viviendas este año JAVIER SALVO/ATON CHILE

Pese a ello, recalcaron que “estamos muy lejos de los por medio histórico, que es del orden de 60.000 unidades que se alcanzaban a nivel nacional en el mercado inmobiliario. En los últimos 4 años estamos en el orden de los 40.000, incluso con esa recuperación. Por esa base de comparación muy baja, estamos proyectando un incremento de un 19% pero sigue estando muy bajo en comparación con los promedio histórico que son 59.000 unidades en los últimos 20 años”, dijo el gerente de estudios de la CChC, Nicolás León.

El presidente del gremio, Alfredo Echavarría estimó que a este ritmo el stock de 50 mil subsidios considerado en el proyecto de ley podrían estar agotados entre mayo y junio del 2026. Por lo cual, ya están en conversaciones con el gobierno para poder extender el beneficio y lograr una recuperación plena de la industria.