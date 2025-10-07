Tasa de interés para un crédito hipotecario llega a su menor nivel en más de dos años

Las tasas hipotecarias están lejos de los niveles registrados en prepandemia, pero al cierre de septiembre se volvieron a tomar un respiro. Esto es en un contexto en que es difícil comprar una vivienda, por condiciones más restrictivas de la banca para acceder a dicho financiamiento.

Según informó el Banco Central en su reporte de "Indicadores de coyuntura semanal", la tasa de interés promedio de créditos de viviendas a más de tres años (UF) en septiembre 2025 fue de 4,21%, su menor nivel desde junio 2023 (4,20%) o en 27 meses.

En relación con el desempeño semanal, la semana del 30 de septiembre de este año la tasa hipotecaria fue de 4,16%, el menor nivel desde la semana del 15 de agosto del 2023 (4,016%).

Mientras que las tasas de interés promedio para el consumo en el mes de septiembre fueron de 23,8%, una subida respecto de agosto pasado (23,41%).

En tanto, las tasas promedios de los créditos comerciales en septiembre fue de 8,6%, la menor tasa desde el mes de noviembre de 2021 (8,58%) y luego de que en agosto había subido a 8,79%.

Por otra parte, las tasas de créditos de comercio exterior fue de 6,02 %, un alza respecto al 5,74% de agosto.