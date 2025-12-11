Nicolás Noguera y su apuesta por terrenos para proyectos solares y eólicos: “Estamos viendo cosas en todo el mundo”

GSI Capital —gestora de fondos encabezada por Nicolás Noguera, exgerente general de Inverisones Odisea, family office de Sebastián Piñera- ha desarrollado en su cartera de negocios un extenso portafolio de terrenos para obtener rentas por el arriendo a proyectos energéticos.

“Compramos terrenos sobre los cuales hay parques solares o parques eólicos, que son los arrendatarios de esos terrenos. Normalmente, cuando alguien construye un parque solar o un parque eólico, la empresa no es dueña del terreno, sino que la arrienda a muy largo plazo”, explicó Noguera en entrevista con radio Duna sobre el modelo de negocios de esta área.

Noguera explicó que detectaron este negocio hace cinco años, en medio de la valorización que ha tomado el rubro de la energía solar y eólica en Chile. “Decidimos ponerle empeño en hacer algo nuevo, en hacer algo distinto, y tratar de, en el fondo, comprar estos terrenos”, comentó.

Así, Noguera dijo que catastraron la propiedad de todos los terrenos donde existían proyectos energéticos, tanto lo estatal y privado en Chile. “Empezamos a contactar a todos”, dijo Noguera, quien también explicó que “la capacidad solar chilena, más o menos la mitad (de los terrenos) está en Bienes Nacionales”.

“Es un tema de inversión muy importante en el mundo, pero que tú lo abordas desde una perspectiva distinta. Yo no me expongo al devenir de cómo llevar proyectos solares, sino que yo estoy en un negocio que es completamente chiquitito al lado de ello, piolita, en el fondo, crear una renta que es recurrente”, explicó.

Sobre por qué existe esta oportunidad, Noguera comentó que “toda la inversión que hay arriba de un terreno solar es como 20 veces el valor del terreno, de lo que nos cuesta a nosotros”.

“Cuando alguien invierte demasiado sobre un terreno de un tercero, pase lo que pase con el negocio arriba, la renta siempre la va a pagar. O la paga él o la paga el banco, porque si no la paga, pierden toda la inversión”, explicó.

Noguera explicó la diferencia de este tipo de inversiones con el negocio de los data center, el que requiere una inversión mucho más alta -equivalente hasta cien veces el terreno- por lo que es más razonable que esos inversionistas adquieran la ubicación, en lugar de arrendarla. Pese a ello, están explorando opciones.

“Lo que nosotros estamos haciendo es buscando estructuras alternativas que nos permitan participar en la tierra del datacenter, pero dándole siempre la opción de compra al que construye. Eso es lo que estamos haciendo”, agregó, quien destacó que en España apareció una oportunidad en el negocio de los datacenters.

Expansión de este modelo

Noguera calificó la línea de negocios de terrenos para proyectos solares como algo novedoso y que tiene capacidad de expansión.

“Salimos de distintas partes del mundo y lanzamos el primer fondo dedicado a la compra de terrenos solares en Europa. Y hoy tenemos presencia en Europa. Estamos comprando terrenos en España, Italia, Portugal y Polonia. A través de esta presencia que tenemos en Europa, llegó una oportunidad para hacer esto en tierras con datacenters en España”, comentó.

Noguera comentó que esta oportunidad no existía hace cuatro años en América Latina, cuando hicieron el catastro de terrenos a comprar, pero hoy, con el crecimiento de proyectos eólicos y solares, sí ven la capacidad de expandir esta línea de negocios.

“Estamos viendo cosas en todo el mundo. Hemos visto terrenos solares en México, en la República Dominicana, en Argentina”, comentó.

Sin embargo, Noguera también matizó que este plan requiere preparación previa. “Eso toma tiempo, toma fuerza. Pero creemos que hay una veta que va por allá”, apuntó.

En su plan de expansión, Noguera también vio como fortaleza que son socios de Moneda Asset Management que es de Patria Investments.